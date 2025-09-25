Ese sería el rival de Once Caldas en las semifinales de la Copa Sudamericana: se clasificó en el último minuto

El rival de Once Caldas, si pasa a semifinales de la Copa Sudamericana, salió del encuentro entre Atlético Mineiro y Bolívar - crédito Conmebol

La Copa Sudamericana ya conoció a su segundo semifinalista en la edición 2025, luego de que Lanús diera la sorpresa al eliminar a nada menos que Fluminense en el estadio Maracaná, con un marcador global de 2-1, y que el jueves 25 de septiembre se completará el cuadro.

Se conoció el rival que tendrá Once Caldas en caso de clasificar a las semifinales, para la que deberá superar a Independiente del Valle en la llave, cuya vuelta será en el estadio Palogrande y que el “Blanco Blanco” va ganando por 2-0, con un doblete de Dayro Moreno en Quito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otra parte, aquel equipo al que enfrentaría los manizaleños es uno de los favoritos a quedarse con el certamen, previamente fue finalista de la Copa Libertadores y tiene hambre de revancha para volver a celebrar un título internacional, con una plantilla con varias figuras para cumplir ese objetivo.

El posible rival de Once Caldas

Un desenlace inesperado en los minutos finales permitió que el Atlético Mineiro asegurara su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Un gol de cabeza de Bernard en el tiempo añadido selló la victoria por 1-0 sobre Bolívar en la Arena do Galo, resultado que, tras el empate 2-2 en el partido de ida en Bolivia, definió la serie a favor del conjunto brasileño.

El desarrollo del encuentro en Brasil estuvo marcado por la paridad y la escasez de oportunidades claras. Durante la primera mitad, ninguno de los equipos logró rematar al arco, lo que reflejó la cautela y el equilibrio táctico que dominaron el juego. La segunda parte mantuvo la misma tónica, con ambos conjuntos intentando romper la igualdad sin éxito.

En un partido muy complicado, Atlético Mineiro venció a Bolívar por 1-0 en Belo Horizonte, para llegar a semifinales de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

La tensión aumentó en el minuto 79, cuando el árbitro sancionó un penal a favor del equipo dirigido por Jorge Sampaoli. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, la decisión fue revertida, lo que reavivó el ritmo del partido y dio paso a un tramo final de ida y vuelta. Bolívar estuvo cerca de anotar, pero la fortuna favoreció a los locales.

La definición llegó en el minuto 92, cuando Gustavo Scarpa envió un centro preciso que Bernard conectó de cabeza, marcando el único gol del encuentro y asegurando el boleto del Atlético Mineiro a la siguiente fase del torneo, en la que espera por Once Caldas o Independiente del Valle.

Once Caldas va por otro golpe histórico

Después de 14 años, el Once Caldas vuelve a disputar un partido decisivo en el estadio Palogrande, donde recibe a Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo colombiano llega con ventaja en la serie, que lidera 2-0.

El rival ecuatoriano ha mostrado dificultades como visitante en torneos internacionales durante 2025. En cinco encuentros fuera de casa, el equipo sumó dos empates y tres derrotas, incluyendo caídas ante Barcelona (1-0) y River Plate (6-2) por la Copa Libertadores, y un empate frente a Universitario (1-1). Tras finalizar tercero en el Grupo B de la Libertadores, accedió a la Sudamericana, en la que igualó 1-1 en Brasil ante Vasco da Gama (ganando la serie 5-1) y superó a Mushuc Runa en octavos de final tras un empate 2-1 y un triunfo 4-2 en penales.

Once Caldas recibe a Independiente del Valle en Manizales, por los cuartos de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

El Once Caldas no alcanzaba una instancia tan avanzada en su estadio desde el 11 de mayo de 2011, en Copa Libertadores, cuando cayó 0-1 ante Santos de Brasil, equipo que contaba con Neymar. Ocho días después, el empate 1-1 en Brasil no fue suficiente y el conjunto colombiano quedó eliminado. Desde entonces, participó sin éxito en la Libertadores de 2012 y 2015, y en la Sudamericana de 2019.

Esta será la segunda vez que un equipo ecuatoriano visite Manizales en una competencia internacional. La primera ocurrió en 2004, cuando Barcelona empató 1-1 y luego fue eliminado por penales en los octavos de final de la Copa Libertadores.