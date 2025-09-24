Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Pablo Sabbag seguirá su carrera en Corea del Sur. - Crédito: Suwon FC

“Algún día de mi vida tengo que jugar en Junior FC, no me puedo morir sin jugar en Junior, así sea un semestre, se me tiene que cumplir ese deseo. Que don Fuad Char me llame.”

Con estas palabras, Pablo Sabbag, delantero barranquillero de 28 años, expresó su mayor anhelo en una entrevista reciente con El Heraldo.

Aunque actualmente destaca en el Suwon FC de Corea del Sur y ha encontrado éxito tanto en el fútbol como en la música, el deseo de vestir la camiseta del Junior FC sigue siendo una meta pendiente en su carrera.

Pablo Sabbag ha jugado 26 partidos en Corea y ha marcado 13 goles - crédito Suwon FC

Sabbag, quien optó por representar a la selección de Siria tras no recibir oportunidades en la selección Colombia, atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional.

En la liga surcoreana, el atacante se ha consolidado como una de las figuras del Suwon FC, al punto de ser elegido jugador del mes en septiembre, un reconocimiento que, según relató a El Heraldo, lo llena de satisfacción:

“Ha sido un reconocimiento al esfuerzo y al buen momento que vengo viviendo en los últimos meses. He hecho muchos goles, he aportado con asistencias y además siento que he ganado la confianza del equipo y de los hinchas”. El futbolista también resaltó la conexión que ha logrado con la afición local, que incluso le canta canciones en el estadio, una experiencia que nunca imaginó vivir fuera de Colombia.

Pablo Sabbag con la selección de Siria ha jugado 9 partidos y ha marcado dos goles - crédito Suwon FC

El vínculo de Sabbag con el Junior FC y la ciudad de Barranquilla es profundo y emotivo. En la conversación con El Heraldo, recordó su infancia como hincha apasionado del club: “Yo era hincha loco, me quitaba la camiseta, puedo decir todos los recuerdos que tengo de Junior”.

Aunque la distancia y los compromisos profesionales lo mantienen lejos de su tierra natal, el delantero sigue de cerca la actualidad del equipo barranquillero y no oculta su deseo de regresar, aunque sea por un corto periodo: “No me puedo morir sin jugar en Junior así sea un semestre”.

En cuanto a su situación contractual, Sabbag explicó que su vínculo con el Suwon FC se extendió automáticamente tras cumplir una cláusula de rendimiento:

“Inicialmente el contrato era por un año, pero tenía una cláusula en la que si hacía 15 goles o asistencias, el equipo podía comprarme y renovar el contrato. Ya cumplí esa cláusula, así que ahora tengo contrato por dos años más, aunque en el fútbol uno nunca sabe qué puede pasar. Por ahora estoy contento aquí y quiero seguir creciendo”.

El delantero colombiano ha sido elegido en el Once Ideal en la Liga de Corea del Sur - crédito Suwon FC

Esta realidad, reconoció, hace que su regreso a Colombia no sea inmediato, aunque mantiene la esperanza de que en algún momento se concrete su sueño de jugar en el Junior FC. Suwon FC adquirió en el segundo semestre del 2025 el 70% de la ficha de Pablo Sabbag por 450.000 dólares. Este sería el valor aproximado que debería pagar el cuadro tiburón por hacerse a los servicios del barranquillero.

Más allá de su faceta deportiva, Sabbag ha desarrollado una carrera musical paralela, incluso en el género K-POP, lo que le ha permitido integrarse de manera singular a la cultura coreana. En su día a día, alterna los entrenamientos con clases de técnica vocal y sesiones de grabación en su estudio personal.

El futbolista relató a El Heraldo cómo los hinchas coreanos ya corean sus canciones, tanto en español como en coreano, y cómo la música se ha convertido en una parte esencial de su vida, al igual que el fútbol. Además, compartió anécdotas sobre su adaptación cultural, el aprendizaje del idioma y la experiencia de vivir en Seúl, donde ha encontrado un equilibrio entre sus dos grandes pasiones.