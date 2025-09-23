Deportes

Critican a France Football por la ganadora del Balón de Oro que superó a Linda Caicedo: “Es un robo”

La figura de la selección Colombia en la temporada marcó 12 goles y dio nueve asistencias en la temporada 2024-2025 con el Real Madrid Femenino

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Linda Caicedo es titular indiscutida
Linda Caicedo es titular indiscutida del Real Madrid Femenino y figura en la reciente clasificación a la fase de liga de la Champions League - crédito Real Madrid

El Teatro del Châtelet en París vivió el lunes 22 de septiembre una nueva ceremonia del Balón de Oro 2025, donde dos nombres acapararon los focos: Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, y Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, quienes recibieron los reconocimientos más importantes del fútbol mundial.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la premiación del trofeo Kopa femenino, reservado para la mejor futbolista menor de 21 años. Linda Caicedo, referente del Real Madrid y la selección colombiana, figuraba entre las principales candidatas.

Posiciones del Trofeo Kopa Femenino
Posiciones del Trofeo Kopa Femenino en la gala del Balón de Oro - crédito Ballon D'Or

Su desempeño en la temporada resultó clave: la delantera anotó 19 goles y aportó 10 asistencias a lo largo del año futbolístico. En la Champions League, fue la máxima goleadora sub-21 con tres tantos y la segunda jugadora con más asistencias del torneo. Asimismo, su actuación en la Copa América fue determinante, registrando cuatro goles y una asistencia y contribuyendo al subcampeonato del conjunto colombiano.

A pesar de estas cifras, el reconocimiento finalmente recayó en la española Vicky López, quien escribió su nombre en la historia del fútbol al convertirse en la primera ganadora del premio en la categoría femenina, instaurada en esta edición. Jugadora del Barcelona y protagonista de la exitosa campaña del equipo —que se proclamó campeón de la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, además de llegar a la final de la Liga de Campeones.

Linda Caicedo fue subcampeona de
Linda Caicedo fue subcampeona de la Copa América Femenina con la selección Colombia - crédito Real Madrid

Esto le costó duras críticas a France Football, organizadores de la ceremonia, que fueron publicados en la publicación en donde anunciaron a la ganadora:

  • “Es un robo contra Linda Caicedo. No desapareció con su selección, jugó. La única razón por la que no ganó es porque es colombiana. La otra ni siquiera es titular en el Barça y no jugó la Eurocopa. ¡ROBO!”: @grootsa98
  • “La única razón por la que Caicedo no ganó es porque juega para el Real Madrid y no en España”: @Pompey_Seneca
  • “Linda debería haber ganado. Siempre es titular y es una jugadora clave tanto en el club como en la selección”: @ScorpiStraub
  • “Si se llamara Linda Caicedini, de Argentina o Lindiña Caicedao de Brasil, otra hubiese sido la vencedora. FIFA, AFA, Conmebol, Infantino, Tapia y Domínguez representan la matriz de la corrupción y la mafia en que se ha transformado el futbol mundial. Una vergüenza”: @nixonucarvajalr

Linda Caicedo hizo parte del boicot del Real Madrid a los premios al no viajar a Francia para presenciar la gala en el teatro Châtelet de París. La única asistente del cuadro merengue al evento fue la compañera de la colombiana, Caroline Weir, candidata a ganar el Balón de Oro. Sin embargo, su presencia fue a nombre personal y no institucional.

Real Madrid desistió a enviar a los integrantes del plantel masculino nominados, el divorcio entre el cuadro blanco y los organizadores del premio surgió en 2024, cuando se daba como un hecho el triunfo de Vinicius Jr., pero horas ante de la ceremonia se filtró el ganador (Rodri) que causó malestar en la institución y emprendieron el regreso a España, inmediatamente.

Lista completa de los ganadores en la gala del Balón de Oro 2025

Soccer Football - Ballon d'Or
Soccer Football - Ballon d'Or - Theatre du Chatelet, Paris, France - September 22, 2025 Paris St Germain's Ousmane Dembele celebrates after winning the men's Ballon d'Or award REUTERS/Benoit Tessier
  • Balón de Oro masculino: Ousmane Dembéle (París Saint Germain, Francia)
  • Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (Barcelona, España)
  • Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia)
  • Mejor equipo femenino: Arsenal (Inglaterra)
  • Mejor entrenador del fútbol masculino: Luis Enrique (París Saint-Germain, España)
  • Mejor entrenadora del fútbol femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra, Países Bajos)
  • Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona, España)
  • Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona, España)
  • Trofeo Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City, Italia)
  • Trofeo Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
  • Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyökeres (Sporting CP/Arsenal, Suecia)
  • Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona, Polonia)
  • Premio Sócrates: Xana Fundación

