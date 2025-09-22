Jorge Carrascal se estrenó en las redes con el Flamengo: así fue el primer gol del colombiano en el fútbol brasileño

Así fue el gol de Jorge Carrascal con Flamengo- crédito @SoyVictorRomero/X

Jorge Carrascal celebró su primer gol con Flamengo al anotar en el encuentro contra Vasco Da Gama durante la jornada 24 del Brasileirao.

En el minuto 10 del compromiso, el mediocampista ofensivo resolvió una jugada generada por la banda derecha: el balón quedó en el centro del área chica tras un rebote, y el ex jugador de River Plate de Argentina conectó de media volea, superando al portero casi vencido y enviando la pelota al fondo del arco.

La llegada de Carrascal al fútbol brasileño se produjo tras su paso por el fútbol ruso, y desde entonces figura regularmente entre los convocados a la selección Colombia de mayores.

Con este gol, el jugador colombiano no solo abre su cuenta con el conjunto carioca, sino que fortalece sus aspiraciones de asegurarse un lugar en el plantel nacional que disputará la próxima Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México.

Actualmente, Flamengo compite también en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, un contexto en el que el aporte individual de futbolistas recién incorporados como Carrascal puede tener peso clave en las aspiraciones del club.

Este primer tanto con la camiseta de Flamengo marca un momento especial en la carrera del volante ofensivo, que busca consolidarse en el fútbol sudamericano tras una experiencia europea.

El colombiano estuvo dentro de la nómina inicialista de Filipe Luis- crédito Sergio Moraes/ Reuters

Cuántos minutos ha jugado Jorge Carrascal desde su llegada a Flamengo

Desde su llegada a Flamengo, Jorge Carrascal ha sumado un total de 486 minutos en el campo de juego, distribuidos entre partidos del Brasileirao y compromisos internacionales.

El mediocampista colombiano, procedente del fútbol ruso, ha sido incorporado de manera progresiva en el esquema titular del equipo, afianzándose cada vez más en la alineación dirigida por el cuerpo técnico.

En estos encuentros, Carrascal ha alternado titularidad y suplencia, participando tanto en duelos del torneo local como en los cotejos de la Copa Libertadores de América.

Así fue la presentación de Jorge Carrascal como nuevo jugador del Flamengo - crédito @Flamengo / X

Durante estos minutos acumulados, el volante ofensivo ha demostrado capacidad para adaptarse rápidamente al ritmo del balompié brasileño y ha marcado ya su primer gol oficial con el club, consolidándose como una de las apuestas recientes de la directiva.

El rendimiento de Carrascal en los 486 minutos disputados es seguido de cerca por el cuerpo técnico de la selección Colombia, dado que el jugador aspira a mantenerse competitivo y figurar en la convocatoria para el próximo mundial.

Jorge Carrascal es habitual en las convocatorias de la selección Colombia- crédito José Luis Magaña/ AP

Cómo ha sido la trayectoria de Jorge Carrascal

Jorge Carrascal inició su carrera profesional en Colombia, debutando con el club Millonarios a una edad temprana. Su temprano ascenso y destreza técnica llamaron la atención fuera del país, permitiéndole dar el salto internacional cuando apenas comenzaba a consolidarse en el fútbol local.

Posteriormente, el mediocampista ofensivo se trasladó al fútbol europeo, donde militó en el Sevila Atlético de España, el equipo filial del Sevilla FC. Allí acumuló experiencia en las divisiones inferiores del fútbol español, absorbiendo distintos conceptos tácticos que ampliaron su perfil como volante creativo. Más adelante, Carrascal continuó su aventura europea al fichar por el Karpaty Lviv de Ucrania, equipo en el que mostró regularidad y lo proyectó rumbo a un destino de mayor relevancia continental.

El despegue definitivo de Carrascal llegó con su llegada a River Plate de Argentina, donde jugó bajo la dirección de Marcelo Gallardo. En el club argentino, Carrascal pulió su capacidad ofensiva y sumó títulos nacionales e internacionales, incluyendo la participación en Copa Libertadores y otros certámenes de primer orden sudamericano; su estilo vistoso, mezcla de talento y desequilibrio, le permitió ganar notoriedad en el continente.

Antes de llegar a Flamengo, Carrascal vivió una etapa en el fútbol de Rusia con el Cska Moscú, aportando goles y asistencias en la liga rusa. El paso por diferentes ligas y estilos de juego forjó el carácter y la madurez futbolística del colombiano, que tras su reciente fichaje por Flamengo busca consolidarse en el competitivo medio brasileño y mantener regularidad para seguir siendo considerado en las convocatorias de la selección Colombia de mayores.