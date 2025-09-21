Deportes

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo

El juez central fue blanco de críticas por sus decisiones en el encuentro de Flamengo y Estudiantes de La Plata, que afectaron mucho a los brasileños

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
El juez Andrés Rojas tuvo
El juez Andrés Rojas tuvo una polémica actuación en el partido de Flamengo y Estudiantes de La Plata, por los cuartos de final en la Copa Libertadores - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

La actuación del árbitro colombiano Andrés Rojas en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata ha generado una fuerte polémica porque la mayoría de sus decisiones fueron en contra de los brasileños.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicha actuación del juez central le costaría un castigo enorme para su carrera, pues la Conmebol tiene en sus manos las quejas del cuadro Carioca, que protesto en rueda de prensa y pidió que se tomen medidas para no repetir ese tipo de hechos, que cuestan hasta una clasificación.

Posible sanción para Andrés Rojas

La prensa brasileña informó que la Conmebol ya solicitó a la FIFA la exclusión de Andrés Rojas del Mundial Sub-20, torneo que se celebrará en Chile entre finales de septiembre y principios de octubre, pues su actuación en Río de Janeiro causó un enorme escándalo en el continente.

“La participación en el torneo es una recompensa para el árbitro. La CONMEBOL ya solicitó la exclusión de Rojas debido al error, y la FIFA atenderá esta solicitud. Rojas será reemplazado por otro árbitro”, detalló el portal UOL Esporte, a falta de que los organizadores confirmen dicha posibilidad.

La Copa Mundial Sub-20 se
La Copa Mundial Sub-20 se jugará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre con 24 participantes - crédito FCF

Además, la misma fuente indicó que, aunque no existe una decisión oficial sobre la continuidad de Rojas en la Copa Libertadores, su presencia en lo que resta del torneo resulta poco probable, ya que la entidad tampoco lo incluyó en la lista de árbitros para los partidos de vuelta de los cuartos de final.

El impacto de este episodio trasciende la figura de Rojas y pone en tela de juicio la confianza en el arbitraje sudamericano. Las críticas al desempeño de los árbitros colombianos no son nuevas, pero el caso de Rojas ha alcanzado una dimensión internacional al involucrar a la Conmebol y la FIFA en la posible imposición de sanciones.

La actuación del juez colombiano
La actuación del juez colombiano Andrés Rojas aumenta la polémica sobre el nivel de los árbitros en Sudamérica - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Flamengo, por su parte, ha anunciado que apelará la expulsión de Gonzalo Plata ante la confederación sudamericana, con la esperanza de que la sanción sea revocada antes del partido de vuelta, programado para el jueves 25 de septiembre.

Decisiones polémicas

Durante el partido, Rojas expulsó al ecuatoriano Gonzalo Plata tras mostrarle la segunda tarjeta amarilla en el minuto 82, luego de una falta sobre Facundo Santiago Rodríguez, jugador de Estudiantes, pero que en la transmisión de televisión se evidenció que debió pitarse en contra de los argentinos.

Esta decisión, junto a otras acciones discutidas, desató la indignación de los jugadores de Flamengo y motivó la publicación de un comunicado oficial del club brasileño. El documento difundido el viernes 19 de septiembre sostiene que “lo que se vio en el campo, liderado por el árbitro colombiano Andrés Rojas, fue una serie de errores y decisiones que superaron los límites del error humano, revelando un enfoque sesgado, con un trato diferenciado para ambos equipos, lo que comprometió directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición”.

El club carioca no solo cuestionó la expulsión de Plata, sino que también denunció tarjetas amarillas desproporcionadas, un penalti no sancionado por una mano intencional y la validación de un gol irregular a favor de Estudiantes. Además, Flamengo criticó la labor de los asistentes Alexander Guzmán y Jhon Alexander León, del cuarto árbitro Jhon Ospina y del responsable del VAR, Nicolás Gallo, todos de nacionalidad colombiana. El comunicado enfatizó que la suma de estos errores no podía considerarse simples equivocaciones, sino un “ataque directo a la integridad del torneo”.

En respuesta a la controversia, la Conmebol publicó un video en el que revisó la jugada de la expulsión y reconoció que Rojas se equivocó, aclarando que Gonzalo Plata no debió ser amonestado, ya que fue la víctima de la infracción. Según Gol Caracol, este reconocimiento público de error por parte del ente rector del fútbol sudamericano intensificó las repercusiones y abrió la puerta a sanciones para el árbitro colombiano.

Temas Relacionados

Andrés RojasCopa LibertadoresFlamengoConmebolMundial Sub-20Flamengo vs EstudiantesColombia-DeportesColombia-ESPN

Más Noticias

Luis Díaz se destapó sobre su llegada al Bayern Múnich: reveló que hubo conversaciones con un club español

El atacante colombiano vivió un mercado de fichajes intenso, pues al momento de anunciar su salida de Liverpool, le habrían llegado varias opciones y una fue de una escuadra que le interesó mucho

Luis Díaz se destapó sobre

Colombia está lista para ver el Mundial de Ciclismo en Ruta: hora y dónde ver las pruebas en Ruanda

El certamen reunirá a los mejores pedalistas por primera vez en territorio africano y los Escarabajos le apuntan a subirse al podio en alguna de las competencias

Colombia está lista para ver

América lanza propuesta que causa polémica en el fútbol colombiano: vea de qué se trata

A través del máximo accionista Tulio Gómez, el cuadro rojo habría enviado una idea a la Dimayor que llama la atención porque se trató de un tema en el que quedaron mal parados

América lanza propuesta que causa

Se jugará un partido benéfico por el ‘Pipa’ de Ávila, exfutbolista condenado por narcotráfico en Europa

El exdelantero samario fue condenado a 12 años de prisión en Italia, en donde permanece desde 2021

Se jugará un partido benéfico

Así formarían Deportivo Cali y Santa Fe en la final de la Liga Femenina: todo se define en Palmaseca

Mientras las Azucareras quieren aprovechar la condición de local para levantar su segundo título consecutivo, las Leonas tienen la mínima ventaja en el marcador global

Así formarían Deportivo Cali y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre de Franque Hoyos Murcia,

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró nuevo logro en

Shakira celebró nuevo logro en México, más allá de la música

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Creadora de contenido enlistó las canciones con letras ofensivas hacia mujeres en géneros diferentes al reguetón: “Mátalas”

Montañistas revelaron cómo es la higiene cuando se está en escalada: “Haces allí, eso hay que cargarlo de subida y de bajada”

Deportes

Luis Díaz se destapó sobre

Luis Díaz se destapó sobre su llegada al Bayern Múnich: reveló que hubo conversaciones con un club español

Colombia está lista para ver el Mundial de Ciclismo en Ruta: hora y dónde ver las pruebas en Ruanda

América lanza propuesta que causa polémica en el fútbol colombiano: vea de qué se trata

Se jugará un partido benéfico por el ‘Pipa’ de Ávila, exfutbolista condenado por narcotráfico en Europa

Así formarían Deportivo Cali y Santa Fe en la final de la Liga Femenina: todo se define en Palmaseca