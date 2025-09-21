América lanza propuesta que causa polémica en el fútbol colombiano: vea de qué se trata

América de Cali viene de ganar su segundo partido en la Liga BetPlay contra Once Caldas, por la fecha 12 - crédito Colprensa

América de Cali fue blanco de una polémica en la Liga BetPlay, en la que decidió que se jugará el partido ante Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, pese a que el rival apenas tenía 48 horas de descanso tras su encuentro de la Copa Sudamericana en Ecuador, ante Independiente del Valle.

Pese a eso, los rojos habrían presentado una propuesta que llama la atención, pues se trata del mismo tema por el que fueron criticados ante la falta de solidaridad con el cuadro de Manizales, que es el único representante colombiano en un certamen de la Conmebol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, los Escarlatas descansan al saber que salieron del último puesto en el campeonato colombiano, pero les falta mucho camino para acercarse a los cuadrangulares y el margen de error es mínimo de cara a la última jornada en noviembre, en la que desean estar en la “fiesta de los ocho”.

La propuesta del América

Pese al triunfo por 2-1 en Cali, el cuadro rojo no quedó bien parado ante el público porque, por momentos, se complicó ante un club lleno de suplentes y que fue provocado, en parte, por los mismos Escarlatas que no aceptaron el cambio de horario para el encuentro, pese a que la Dimayor estaba de acuerdo.

Debido a dicha situación, Tulio Gómez le habría propuesto a la Dimayor que se aplacen partidos de equipos que estén en competencias de la Conmebol, para que se garantice a los representantes en la Copa Libertadores o Sudamericana que pueda usar su nómina principal sin temor al poco descanso.

América de Cali buscaría que se establezca una norma para aplazar partidos de equipos en la Copa Libertadores o Sudamericana - crédito @alexisnoticias/X

“Establecer en los estatutos o reglamento de la Dimayor la clara OBLIGACIÓN de posponer los partidos de los equipos que estén participando en torneos internacionales (garantizar 72 horas)”, fue lo que escribió el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, en su cuenta de X.

Lo curioso de la idea es que viene de un equipo que no quiso posponer un juego por esa razón, pues en palabras de Rodríguez, “América no aplazó el partido ante el Once porque en el pasado no recibió solidaridad de parte de otros equipos”, aunque sin especificar en cuáles encuentros.

Debido a que América no aceptó el aplazamiento del partido, Once Caldas usó una nómina suplente en Cali porque no había descansado lo suficiente - crédito Colprensa

Cabe recordar que la Dimayor dejó claro que no se aplazarían compromisos de la Liga BetPlay en el segundo semestre, a menos que sea por una razón de fuerza mayor, pues se estableció la programación de las 19 jornadas desde antes de arrancar el campeonato y para garantizar que se organice todo el certamen.

“El equipo ha hecho un gran esfuerzo”

Alex Escobar, segundo entrenador del América, destacó la labor táctica en el campo de juego para vencer al Once Caldas, pues debieron darle la vuelta al marcador para el 2-1: “El plan del profe David fue muy elaborado y ha funcionado bien, es el segundo partido del profe y el equipo juega mejor”.

“Esta felicitación es para todo el plantel, los jugadores se han aplicado a la idea, a los entrenamientos, el equipo ha hecho un gran esfuerzo y están comprometidos”, afirmó el “Pibe del Barrio Obrero”, que se refirió a la preparación durante la semana para conseguir los tres puntos.

Alex Escobar logró su segundo triunfo dirigiendo al América, el primero como interino y ahora siendo colaborador de David González - crédito Colprensa

De otro lado, el entrenador afirmó que la actuación de Jhon Tilman Palacios, uno de los juveniles, fue determinante en el compromiso porque desenredó el partido en un momento en el que necesitaban una jugada colectiva para romper la férrea defensa de Once CALDAS.

“Tilman es un jugador en formación que hay que llevarlo de a poco. Fue importantísimo en el gol, que si nos ponemos a revisar hubo 22 toques, es una buena elaboración de juego“, terminó de decir Alex Escobar.