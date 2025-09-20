Polémica con Richard Ríos: señalan a Benfica de retrasarse con el pago del fichaje a Palmeiras

Richard Ríos se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Benfica para la actual temporada - crédito SL Benfica

El Benfica respondió a los rumores sobre un posible incumplimiento en los pagos de transferencia al Palmeiras por la contratación del colombiano Richard Ríos, que llegó en julio por un valor de 27 millones de euros, tras su buena actuación en el Mundial de Clubes.

La institución portuguesa subrayó que no existe ninguna situación de incumplimiento y que los pagos se realizan conforme a lo acordado en el contrato, en respuesta a informaciones difundidas por algunos medios deportivos sobre supuestos retrasos en las obligaciones contractuales.

Este pronunciamiento adquiere especial relevancia tras la reciente llegada de José Mourinho como nuevo entrenador y la atención generada en torno al futuro de Ríos, al que espera tener entre sus opciones para afrontar la liga local, la Copa de Portugal y la Champions.

Benfica se defiende por el fichaje de Richard Ríos

El equipo portugués precisó en su comunicado que “no ha incumplido ninguna obligación con Palmeiras. El primer plazo del traspaso del jugador Richard Ríos ya se ha abonado, y el segundo plazo se abonará dentro de los límites estipulados en el contrato, sin ninguna consecuencia para Benfica SAD y según lo acordado con Palmeiras”.

De este modo, el club buscó despejar cualquier duda sobre la transparencia y puntualidad en la operación, que implicó el pago de 27 millones de euros por el mediocampista colombiano, cifra que lo convierte en el fichaje más costoso en la historia de la entidad y de la temporada en Portugal.

Richard Ríos suma 10 partidos con el Benfica por el momento, todos ellos en condición de titular - crédito Pedro Rocha/REUTERS

El origen de los rumores se remonta a informaciones publicadas por algunos medios deportivos, entre ellos A Bola, que señalaron un supuesto atraso en el pago de la segunda cuota al Palmeiras. Sin embargo, de acuerdo con la versión del Benfica, lo ocurrido fue un “error de procesamiento” que provocó una demora administrativa, pero que no generó consecuencias contractuales ni alteró los términos acordados entre las partes.

En cuanto a los detalles contractuales, el vínculo de Richard Ríos se extiende hasta junio de 2030 y contempla una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Además, el club portugués debe abonar 419.000 euros al Flamengo, equipo formador del jugador, pero no se tiene información si también le deben a dicha institución.

Richard Ríos firmó contrato por cinco temporadas con el Benfica, hasta junio de 2030 - crédito Benfica

Mourinho empezó a analizar la plantilla

El contexto deportivo del club también ha experimentado cambios relevantes en los últimos días. Tras la caída en el primer partido de la Champions, la directiva del Benfica decidió prescindir de Bruno Lage y apostar por la experiencia de José Mourinho, quien fue presentado oficialmente como nuevo entrenador, lo que ha generado expectativas tanto en la afición como en el entorno de Richard Ríos.

Durante los primeros entrenamientos bajo la dirección de Mourinho, el colombiano se integró al trabajo del plantel principal, participó en las actividades grupales y mantuvo interacción con el capitán Nicolás Otamendi, mientras el técnico exigía precisión y efectividad en los ejercicios tácticos.

Jose Mourinho fue presentado en el Benfica, que fue su primer club en su carrera como entrenador en 2000 - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El debut del técnico luso al frente del Benfica está programado para este sábado, en un duelo de la Primeira Liga ante el AVS en condición de visitante, cuya atención se centra en la posición que ocupará Richard Ríos en el esquema de “Mou”, pues desde su llegada que el volante ha formado parte del plantel principal y se ha consolidado como una pieza relevante.

A la espera de la próxima jornada y de las decisiones que tome José Mourinho, el futuro inmediato de Richard Ríos en el Benfica permanece abierto, con la expectativa de que el mediocampista colombiano continúe sumando protagonismo en el fútbol europeo, ya que es su primera experiencia en el Viejo Continente y con un club histórico.