Deportes

Once Caldas recibió reconocimiento tras su victoria ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera venció por dos goles a cero a Independiente del Valle en el partido de ida, acercándose a la clasificación a semifinales de la “Gran Conquista”

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Dayro Moreno aumentó su ventaja
Dayro Moreno aumentó su ventaja en la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana - crédito Copa Sudamericana

El gran partido de Once Caldas en la Copa Sudamericana fue acompañado por un reconocimiento especial de la Conmebol, que incluyó a varios de sus jugadores en el equipo ideal de la semana tras los partidos de ida de los cuartos de final, el 17 de septiembre de 2025.

En el reciente encuentro disputado en el estadio Banco Guayaquil, el conjunto colombiano se impuso por 0-2 ante Independiente del Valle, resultado que no solo les otorgó una ventaja en la serie: también se destacó el rendimiento de figuras clave como Dayro Moreno y James Aguirre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro caldense tuvo una
El cuadro caldense tuvo una actuación destacada en Quito y quedó con un pie en las semifinales de la "Gran Conquista"-crédito @Sudamericana/X

La actuación de Dayro Moreno resultó determinante, ya que el delantero tolimense marcó los dos goles del equipo manizaleño, incrementando su registro en la tabla de goleadores del torneo. Por su parte, el arquero James Aguirre fue fundamental al realizar intervenciones decisivas que mantuvieron el arco en cero.

Ambos futbolistas fueron seleccionados por la cuenta oficial del certamen continental en la red social X como parte del equipo ideal de la semana, una distinción que subraya su impacto en el desarrollo del partido.

La lista de jugadores destacados, según la publicación de la Conmebol, incluyó a James Aguirre como arquero y a Dayro Moreno en la delantera. Además, otros integrantes de Once Caldas también recibieron este reconocimiento: Mateo García fue incluido en el mediocampo y Juan David Cuesta en la defensa, conformando una línea de tres en el fondo.

  • Portero: James Aguirre (Once Caldas)
  • Defensores: Sasha Marcich (Lanús), Vitor Hugo (Atlético Mineiro), Juan David Cuesta (Once Caldas)
  • Mediocampistas: Agustín Cardozo (Lanús), Marcelino Moreno (Lanús), Robson Matheus (Bolívar), Mateo García (Once Caldas)
  • Delanteros: Gustavo Scarpa (Atlético Mineiro), Dayro Moreno (Once Caldas), Dorny Romero (Bolívar)

Estas fueron las palabras de Hernán Darío “El Arriero Herrera” tras la victoria en Quito

Hernán Darío Herrera habló sobre
Hernán Darío Herrera habló sobre la importancia del trabajo colectivo del Once Caldas- crédito @JaimeDinas/X

El técnico Hernán Darío Herrera valoró el desempeño colectivo tras la victoria en Ecuador. En la rueda de prensa posterior al encuentro ante Independiente del Valle, resaltó que el Once Caldas no tiene solamente el aporte de Dayro Moreno, dando importancia al trabajo colectivo del “Blanco Blanco”

“Este es un equipo, no son individualidades, no es Dayro Moreno. Es un grupo muy unido, que sabe lo que está logrando en este momento, que no la de temor jugar en cualquier lado y con estadios llenos. Nosotros, como cuerpo técnico encargado, lo habíamos analizado muy bien. Vimos todas las fortalezas que tiene, pero se manejó todo muy bien, y el equipo y los jugadores supieron contrarrestar toda la propuesta del rival", dijo.

Cuándo vuelve a jugar Once Caldas

Once Caldas es el equipo
Once Caldas es el equipo de mejores números en la Copa Sudamericana y muy cerca de lograr la hazaña del título de la Copa Libertadores 2004 - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

La serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 continuará el miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales, donde Once Caldas buscará consolidar la ventaja obtenida en el partido de ida.

El encuentro está programado para las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en donde intentará asegurar la clasificación a la siguiente fase continental.

Así va la Copa Sudamericana

Once Caldas quiere ser el
Once Caldas quiere ser el primer equipo colombiano en tener la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en la historia-crédito César Olmedo/REUTERS

16 de septiembre de 2025

  • Partido: Lanús (Argentina) 1-0 Fluminense (Brasil)
  • Estadio: Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires
  • Goles: Marcelino Moreno al minuto 69 para Lanús
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

17 de septiembre de 2025

  • Partido: Bolívar (Bolivia) 2-2 Atlético Mineiro (Brasil)
  • Estadio: Hernando Siles de La Paz
  • Goles: Alexsander al minuto 45 y Vitor Hugo al 45+6 para Atlético Mineiro, Robson Matheus al minuto 48 y Dorny Romero de tiro penal al 88 para Bolívar
  • Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

18 de septiembre de 2025

  • Partido: Alianza Lima (Perú) 0-0 Universidad de Chile (Chile)
  • Estadio: Alejandro Villanueva de Lima
  • Incidencias: El defensor peruano Carlos Zambrano fue expulsado por doble amarilla al minuto 64 de partido
  • Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

Temas Relacionados

Once CaldasCopa SudamericanaDayro MorenoIndependiente del Valle vs. Once CaldasColombia-Deportes

Más Noticias

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Bundesliga 2025-2026, con Luis Díaz como titular

Los “Gigantes de Baviera” tendrán otro reto en el campeonato alemán, tras un gran debut en la Champions League ante el campeón del mundo: Chelsea

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN

Egan Bernal criticó las protestas propalestina en Vuelta a España: “Ponían en riesgo la seguridad de ellos y la de nosotros, incluso nuestra vida”

El ciclista colombiano, luego de casi una semana de haber terminado la competencia, relató cómo se vivieron algunos de esos momentos dentro del pelotón

Egan Bernal criticó las protestas

Técnico de la selección Colombia sub-20 se confía antes del mundial de Chile: “Levantar la primera Copa Mundial para el país”

César Torres aspira a quedarse con el trofeo en el certamen juvenil y luego de terminar la fase de preparación, aunque afrontando dos casos de indisciplina en la plantilla

Técnico de la selección Colombia

James Rodríguez es liquidado por Carlos Antonio Vélez: “El amigo ya también escoge las canchas para jugar”

El volante colombiano es blanco de una polémica, debido a su ausencia con León para el partido frente a los Xolos de Tijuana, por el Torneo Apertura 2025

James Rodríguez es liquidado por

Polémica con Richard Ríos: señalan a Benfica de retrasarse con el pago del fichaje a Palmeiras

El volante colombiano llegó al cuadro portugués por un valor de 27 millones de euros, que se empezó a desembolsar por partes y los brasileños, al parecer, no han visto cumplimiento en el acuerdo

Polémica con Richard Ríos: señalan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar la habitación de lujo que preparó para su mascota: tiene televisor y mini nevera

Christian Nodal reveló que una de sus canciones se inspiró en el regional colombiano: “Me volaba la cabeza”

La creadora de contenido ‘Me dicen Mar’ regresó a las redes sociales tras polémica entrevista con Vicky Dávila: “Cometí un error”

El ‘Negro’ Salas llegó al altar, pero recibió inesperado comentario de un invitado especial: “¿Tengo tiempo de oponerme a la boda?”

Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que ya sentenció a su pareja para tener hijos: “Ya le advertí, yo no le pedí permiso”

Deportes

Egan Bernal criticó las protestas

Egan Bernal criticó las protestas propalestina en Vuelta a España: “Ponían en riesgo la seguridad de ellos y la de nosotros, incluso nuestra vida”

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Bundesliga 2025-2026, con Luis Díaz en acción

Técnico de la selección Colombia sub-20 se confía antes del mundial de Chile: “Levantar la primera Copa Mundial para el país”

James Rodríguez es liquidado por Carlos Antonio Vélez: “El amigo ya también escoge las canchas para jugar”

Polémica con Richard Ríos: señalan a Benfica de retrasarse con el pago del fichaje a Palmeiras