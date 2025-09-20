Once Caldas recibió reconocimiento tras su victoria ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Dayro Moreno aumentó su ventaja en la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana - crédito Copa Sudamericana

El gran partido de Once Caldas en la Copa Sudamericana fue acompañado por un reconocimiento especial de la Conmebol, que incluyó a varios de sus jugadores en el equipo ideal de la semana tras los partidos de ida de los cuartos de final, el 17 de septiembre de 2025.

En el reciente encuentro disputado en el estadio Banco Guayaquil, el conjunto colombiano se impuso por 0-2 ante Independiente del Valle, resultado que no solo les otorgó una ventaja en la serie: también se destacó el rendimiento de figuras clave como Dayro Moreno y James Aguirre.

El cuadro caldense tuvo una actuación destacada en Quito y quedó con un pie en las semifinales de la "Gran Conquista"-crédito @Sudamericana/X

La actuación de Dayro Moreno resultó determinante, ya que el delantero tolimense marcó los dos goles del equipo manizaleño, incrementando su registro en la tabla de goleadores del torneo. Por su parte, el arquero James Aguirre fue fundamental al realizar intervenciones decisivas que mantuvieron el arco en cero.

Ambos futbolistas fueron seleccionados por la cuenta oficial del certamen continental en la red social X como parte del equipo ideal de la semana, una distinción que subraya su impacto en el desarrollo del partido.

La lista de jugadores destacados, según la publicación de la Conmebol, incluyó a James Aguirre como arquero y a Dayro Moreno en la delantera. Además, otros integrantes de Once Caldas también recibieron este reconocimiento: Mateo García fue incluido en el mediocampo y Juan David Cuesta en la defensa, conformando una línea de tres en el fondo.

Portero: James Aguirre (Once Caldas)

Defensores: Sasha Marcich (Lanús), Vitor Hugo (Atlético Mineiro), Juan David Cuesta (Once Caldas)

Mediocampistas: Agustín Cardozo (Lanús), Marcelino Moreno (Lanús), Robson Matheus (Bolívar), Mateo García (Once Caldas)

Delanteros: Gustavo Scarpa (Atlético Mineiro), Dayro Moreno (Once Caldas), Dorny Romero (Bolívar)

Estas fueron las palabras de Hernán Darío “El Arriero Herrera” tras la victoria en Quito

Hernán Darío Herrera habló sobre la importancia del trabajo colectivo del Once Caldas- crédito @JaimeDinas/X

El técnico Hernán Darío Herrera valoró el desempeño colectivo tras la victoria en Ecuador. En la rueda de prensa posterior al encuentro ante Independiente del Valle, resaltó que el Once Caldas no tiene solamente el aporte de Dayro Moreno, dando importancia al trabajo colectivo del “Blanco Blanco”

“Este es un equipo, no son individualidades, no es Dayro Moreno. Es un grupo muy unido, que sabe lo que está logrando en este momento, que no la de temor jugar en cualquier lado y con estadios llenos. Nosotros, como cuerpo técnico encargado, lo habíamos analizado muy bien. Vimos todas las fortalezas que tiene, pero se manejó todo muy bien, y el equipo y los jugadores supieron contrarrestar toda la propuesta del rival", dijo.

Cuándo vuelve a jugar Once Caldas

Once Caldas es el equipo de mejores números en la Copa Sudamericana y muy cerca de lograr la hazaña del título de la Copa Libertadores 2004 - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

La serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 continuará el miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales, donde Once Caldas buscará consolidar la ventaja obtenida en el partido de ida.

El encuentro está programado para las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en donde intentará asegurar la clasificación a la siguiente fase continental.

Así va la Copa Sudamericana

Once Caldas quiere ser el primer equipo colombiano en tener la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en la historia-crédito César Olmedo/REUTERS

16 de septiembre de 2025

Partido: Lanús (Argentina) 1-0 Fluminense (Brasil)

Estadio: Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires

Goles: Marcelino Moreno al minuto 69 para Lanús

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

17 de septiembre de 2025

Partido: Bolívar (Bolivia) 2-2 Atlético Mineiro (Brasil)

Estadio: Hernando Siles de La Paz

Goles: Alexsander al minuto 45 y Vitor Hugo al 45+6 para Atlético Mineiro, Robson Matheus al minuto 48 y Dorny Romero de tiro penal al 88 para Bolívar

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

18 de septiembre de 2025

Partido: Alianza Lima (Perú) 0-0 Universidad de Chile (Chile)

Estadio: Alejandro Villanueva de Lima

Incidencias: El defensor peruano Carlos Zambrano fue expulsado por doble amarilla al minuto 64 de partido

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)