Este es el sorpresivo candidato a ser técnico de Atlético Nacional: competiría con Vicente Sánchez

Mientras el equipo es dirigido por Diego Arias, de manera interina, el club antioqueño busca el reemplazo de Javier Gandolfi y se interesaría en un entrenador con poca experiencia

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Atlético Nacional se quedó sin técnico desde el 16 de septiembre, cuando despidió a Javier Gandolfi, y busca su reemplazo en el exterior - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional continúa en la búsqueda de un técnico que los pueda llevar a los títulos de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, pues la junta directiva despidió a Javier Gandolfi por malos resultados en el Torneo Finalización y necesita con urgencia un hombre que sea ganador en el corto plazo.

Se sumó un nuevo candidato al banquillo verde, un hombre que causó sorpresa entre los aficionados porque no tiene mucha experiencia como entrenador y hasta hace unos años se retiró como futbolista, pero que sería una apuesta similar a la de Efraín Juárez en 2024.

De otra parte, Nacional se alista para visitar a Unión Magdalena, por la fecha 12 de la Liga BetPlay en Santa Marta y con Diego Arias como el técnico interino, que desde el martes 16 de septiembre se encargó de alistar la plantilla para afrontar un duelo clave para subir en la tabla de posiciones.

Otro candidato para ser técnico de Nacional

En el momento que se conoció que Javier Gandolfi no seguiría con los verdes, luego de perder por 1-0 ante Bucaramanga en Medellín, que terminó como 3-0 porque los antioqueños alinearon de manera indebida a cuatro extranjeros en cancha, empezaron a sonar toda clase de nombres.

El programa El VBar Caracol añadió ahora a Sergio Rubén Blanco como candidato al banquillo de Atlético Nacional, un entrenador que, al parecer, nadie tenía como opción porque no contaría con la experiencia ni el reconocimiento para un reto tan grande como los Verdolagas.

Atlético Nacional estaría analizando dos nombres para elegir a su entrenador, que espera sea en los próximos días - crédito @VBarCaracol/X

Según el medio radial, el uruguayo es una de las dos alternativas que los directivos analizan en los últimos días, pues el otro nombre es el de Vicente Sánchez, que según el periodista Juan Felipe Cadavid, tuvo una reunión con los antioqueños en la tarde del viernes 19 de septiembre.

Sergio Blanco solo ha dirigido a Montevideo Wanderers de Uruguay y Celaya de México, su actual institución, empezó su carrera en los banquillos en 2023 con los Charrúas y aun sin trofeos, de ahí que llama la atención que Atlético Nacional, aparentemente, estudie a dicho timonel.

Sergio Rubén Blanco apareció como sorpresivo candidato al banquillo de Atlético Nacional - crédito @mwfc_oficial/X

Cabe recordar que, en los últimos años, los verdes le han dado oportunidad a entrenadores de poca experiencia como Efraín Juárez, Alejandro Restrepo, Hernán Darío Herrera, Jhon Jairo Bodmer y William Amaral, este último fue el único que no levantó un trofeo bajo su gestión.

Se le cayó una opción al verde

En los últimos días, se habló sobre Pablo Guede, técnico con mucho recorrido en Chile, Argentina y México, además de España y Arabia Saudita, que parecía como la opción ideal de los antioqueños y a punto de firmar contrato porque, según Felipe Sierra, tenía un acuerdo verbal.

Sin embargo, el periodista César Merlo afirmó que Guede rechazó la oferta de Atlético Nacional, aunque por el momento no se conocen las razones exactas para decirle no al proyecto de la institución, que sería la primera oportunidad que le saldría en el fútbol colombiano.

Pablo Guede rechazó al Atlético Nacional, pese a que lo habría buscado con mucha urgencia en los últimos días - crédito @CLMerlo/X

El comunicador argentino señaló que el timonel declinó la propuesta porque busca otras opciones en el exterior, aunque cabe recordar que no triunfa desde su paso por Colo Colo en 2018, cuando salió campeón de la Supercopa, Copa y la Primera División con el cuadro del Cacique.

Sumado a eso, Guede fracasó en todos sus equipos en los últimos siete años, no superó el año de trabajo y con polémicas por conflictos con ciertos jugadores, directivos e incluso los árbitros, por lo que iba a ser alguien polémico para Atlético Nacional si hubiera firmado contrato en lo que quedaba de 2025.

