Once Caldas le habría prometido una millonada a los jugadores por avanzar en la Copa Sudamericana: esta sería la cifra

El cuadro de Hernán Darío Herrera está a un paso de llegar a las semifinales, luego de vencer 2-0 a Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Once Caldas es el equipo
Once Caldas es el equipo de mejores números en la Copa Sudamericana y muy cerca de lograr la hazaña del título de la Copa Libertadores 2004 - crédito Colprensa

Once Caldas está haciendo una de sus mejores campañas en la historia reciente, pues ha clasificado tres veces a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, además de realizar una presentación impresionante en la Copa Sudamericana, al alcanzar por primera vez los cuartos de final.

Debido a ese buen momento, el cuadro manizaleño habría prometido un millonario premio a todos sus jugadores y cuerpo técnico, gracias a su desempeño en el certamen de la Conmebol y que se acercan a la misma actuación de la Copa Libertadores 2024, cuando salieron campeones.

El siguiente reto del Blanco Blanco será en la Liga BetPlay, en la que disputará el partido de la fecha 12 contra el América en el estadio Pascual Guerrero de Cali, pero con una nómina alterna por el poco tiempo de descanso entre ese juego y el de Independiente del Valle en Quito.

El premio de Once Caldas

Los manizaleños vienen obteniendo una buena cantidad de dinero gracias a su actuación en el torneo internacional, pues desde 2004 que no llegaban tan lejos en un certamen de la Conmebol y con mayor motivación por los bonos que entrega la organización por fase avanzada.

Según el programa El VBar Caracol, Once Caldas repartirá la mitad de su premio de la Copa Sudamericana a los jugadores, que sería una enorme cantidad de dinero por su desempeño en el torneo y esperando que siga así para buscar el trofeo que, por ahora, solo Santa Fe ganó para Colombia en 2015.

Once Caldas le daría más
Once Caldas le daría más de 1,6 millones de dólares a sus jugadores por avanzar en la Copa Sudamericana - crédito @@VBarCaracol/X

Se trata del incentivo que la Conmebol le ha dado a los equipos por logros como la participación en el torneo, victorias en la fase de grupos y avanzar de ronda, y como el Blanco Blanco viene desde la etapa previa, ha acumulado un buen premio para el final de su participación.

Por el momento, dicho premio a los jugadores del Once Caldas sería de 1.692.500 dólares, pues actualmente el incentivo para el club es de 3.385.000 dólares que le tiene asegurada la Confederación Sudamericana de Fútbol, debido a que se encuentra en los cuartos de final.

Once Caldas también tiene al
Once Caldas también tiene al goleador de la Copa Sudamericana, que es Dayro Moreno con 10 anotaciones - crédito Copa Sudamericana

El dinero caería muy bien en los jugadores, pues la mayoría de ellos no son considerados figuras de renombre en el fútbol colombiano o a nivel internacional, pero con el paso de los partidos empezaron a brillar y para la temporada 2026 es posible que entren en la mirada de algunos clubes del exterior.

Jugando en Cali con suplentes

Una de las últimas polémicas en el fútbol colombiano fue el caso del encuentro entre América de Cali y Once Caldas, válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay y a jugarse en el estadio Pascual Guerrero, pues los Diablos Rojos no le habrían dado la mano a sus rivales para el encuentro.

América no aceptó que se aplazara el partido ante los manizaleños, pese a la solicitud porque la visita no cumplió las 72 horas reglamentarias de la FIFA para el descanso mínimo de los futbolistas después de un compromiso, que fue el del 17 de septiembre ante Independiente del Valle en Quito.

Esta es la lista de
Esta es la lista de convocados en Once Caldas para enfrentar al América en Cali, por la Liga BetPlay - crédito Once Caldas

De esta manera, Once Caldas solo tuvo 48 horas después de la Copa Sudamericana para viajar de Ecuador a Colombia, tomar el vuelo a Cali y preparar el partido del campeonato colombiano, en el que necesita ganar para acercarse al grupo de los ocho primeros de la tabla.

De esta manera, el técnico Hernán Darío Herrera decidió que colocaría suplentes y varios jugadores que han sumado pocos minutos, una de las novedades es Juan Camilo García en el mediocampo, aunque tiene en la nómina de convocados a figuras como Dayro Moreno.

Esta sería la fecha para

Video: Golazo del "Cucho" Hernández

Fernando Batista estalló contra sus

Atlético Nacional habría descartado a

Hora y dónde ver en
Alcaldía de Amalfi decretó toque

Estas son las series mas

Esta sería la fecha para

