América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados

América de Cali sigue con problemas con su hinchada, que dejó de ir al estadio por la crisis de resultados - crédito América de Cali

América de Cali aún no encuentra el camino para salir de su crisis deportiva, que le costó la eliminación en la Copa Sudamericana y despedir al técnico Diego Raimondi, que fue reemplazado por David González, pero ayudado por Alex Escobar porque no puede dirigir desde el campo de juego.

Sumado a eso, los aficionados rojos sufrieron un duro golpe por parte de la institución, que desde el encuentro ante el Deportivo Cali, por la fecha 10 de la Liga BetPlay, tuvo un bajón de asistencia en el estadio Pascual Guerrero por las protestas de la mayoría de simpatizantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conjunto de González, que es último en la tabla de posiciones, espera que el segundo semestre de 2025 finalice de la mejor manera para pelear por los dos títulos que tiene en el camino y alcanzar cupo a un torneo internacional, pues en la Sudamericana llegó a los octavos de final.

América le respondió feo a sus hinchas

En los últimos dos encuentros, se ha visto casi todas las tribunas del estadio Pascual Guerrero con pocas personas, mucho eco desde las tribunas por las críticas de los aficionados y una buena cantidad de público a las afueras con cánticos en contra del club Escarlata.

Es por esa razón que América de Cali anunció que solo abrirá la tribuna de occidental para el partido ante Once Caldas, el viernes 19 de septiembre, en el inicio de la fecha 12 de la Liga BetPlay y en la que necesita ganar para salir del fondo de la tabla porque apenas suma siete puntos.

América de Cali decidió que solo abrirá la tribuna occidental, por la baja asistencia de público a los partidos de local - crédito América de Cali

A través de un comunicado, el club informó que dicho sector del estadio Pascual Guerrero será el único habilitado para el público general, junto con sus palcos, y los abonados de las otras graderías serán acomodados por los miembros de logística, pero ingresando con su documento de identidad y cumpliendo algunas disposiciones.

De esta manera, América no espera que asistan más de 2.000 hinchas al encuentro de la Liga BetPlay, además de que no se sabe si hará lo mismo para los próximos cuatro encuentros del torneo y el de cuartos de Copa Colombia, en el que recibirán al Junior de Barranquilla el 15 de octubre.

En el partido América de Cali vs. Bucaramanga, se vio menos de 600 personas en las tribunas - crédito @Americaenlared / X

Con respecto a los aficionados, la mayoría criticó fuertemente la decisión de la institución, que también advirtió los riesgos de la poca boletería vendida para la temporada 2026, pues con ese dinero es que se hacen algunas de las contrataciones de jugadores.

“Venimos a hacernos cargos de lo bueno”

En rueda de prensa, el técnico David González habló sobre su gestión en los últimos partidos, pues hasta el momento no conoce la victoria: “Uno empieza a recolectar información, a hacer radiografías de muchas cosas, de todos los lados. Lo que hemos podido entender el proceso inmediatamente anterior con el profesor Raimondi es que se trabajaba muy bien, no hemos tenido queja alguna. Son situaciones que pasan”.

“Desde que él (Raimondi) llegó tuvo partidos cada tres días, no pudo entrenar nada. Esto viene desde atrás, hay momentos en los que a los equipos los agarran picos de acondicionamiento. Nosotros venimos a hacernos cargos de lo bueno y de lo no tan bueno, depende de mí y de mi cuerpo técnico revertir las situaciones que pensamos se deben mejorar”, añadió.

David González, por ahora, lleva dos partidos con América, con un empate y una derrota - crédito América de Cali

González también respondió a cómo es dirigir a un equipo desde la tribuna, ya que está restringido porque viene de trabajar con Millonarios en el mismo torneo, algo que está estipulado en las normas de la Dimayor para todos sus campeonatos: “Es algo nuevo, no me había pasado”.

“No me habían llegado ni siquiera a expulsar. Todos nos dimos cuenta lo que pasó con Luis Enrique esta semana, uno desde arriba logra ver cosas que en la raya es más difícil observarlas. En la raya está el componente de motivar a un jugador, de poder hablar con el cuarto, muchas cosas que desde arriba no se puede”, finalizó.