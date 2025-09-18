Deportes

Millonarios mandó a la basura todo su proceso exitoso: se acerca a su peor campaña en la década

Entre 2020 y 2025, el cuadro azul solo se ha quedado fuera de la Liga BetPlay y la Copa Colombia de manera temprana en una ocasión, que se repetiría bajo el mando de Hernán Torres

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Millonarios fracasó en la Copa
Millonarios fracasó en la Copa Colombia 2025 y está a punto de ser eliminado en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Millonarios volvió a dar un paso en falso durante la temporada 2025, en la que llegó a su tercer fracaso del año con la eliminación en la Copa Colombia, en octavos de final y a manos de nada menos que Envigado, equipo que dio el batacazo al avanzar con marcador global de 1-0.

El cuadro azul se acerca a su peor campaña en los últimos cinco años, pues el club venía de disfrutar buenos resultados con el extécnico Alberto Gamero y en el primer semestre de 2025 con David González, pero lo visto en la actualidad ha sido blanco de muchas críticas por los aficionados y distintos sectores.

Los embajadores ahora se enfocan en la Liga BetPlay, el único torneo que les queda en la temporada y con un margen de error mínimo para llegar a los cuadrangulares, además de asegurar cupo a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana 2026, que sería el objetivo más cercano del equipo.

Una pésima campaña de Millonarios

Para el segundo semestre de 2025, se esperaba que el equipo mantuviera el mismo rendimiento que los dejó a un paso de la final de la Liga BetPlay, pero lo que se ha visto es un retroceso en todo el trabajo que la dirigencia había avanzado en los últimos años, que les dio tres títulos.

Millonarios está cerca de igualar su peor campaña en la década, que fue en 2020, cuando quedó afuera de la Copa Colombia, en los octavos de final, y en la Liga BetPlay desde la fase de Todos contra Todos, siendo la última vez que no avanzó a la siguiente ronda en el campeonato.

El último fracaso fuerte de
El último fracaso fuerte de Millonarios en el fútbol colombiano fue en 2020, al ser eliminado de Copa Colombia y Liga BetPlay de manera temprana - crédito Dimayor

En aquel entonces, era el primer año del entonces técnico Alberto Gamero, que en las primeras 13 jornadas solo logró un triunfo, pero desde la jornada 14 consiguió 19 de 21 puntos posibles y le faltó muy poco para avanzar a los playoffs, pues se quedó afuera con 30 unidades.

Durante 2025, los azules apenas suman 11 unidades en el mismo número de jornadas, dos puntos más que en 2020, con tres triunfos y a cinco puntos del octavo lugar, que le pertenece a Santa Fe, por lo que mantiene opciones de clasificar, pero muy reducidas.

Millonarios está en la decimocuarta
Millonarios está en la decimocuarta posición de la Liga BetPlay con 11 puntos - crédito Colprensa

Otro detalle es que en esa Copa Colombia 2020 también se quedó en octavos de final y ante un rival que era considerado inferior, que era Alianza Petrolera por penales 4-3 en Barrancabermeja, luego de empatar 2-2 en el único encuentro de esa llave, debido a la pandemia de COVID-19.

“El equipo sí se va a reforzar”

En rueda de prensa, el técnico Hernán Torres dio la cara por la eliminación en Copa Colombia ante Envigado: “Llevamos 22 días y hemos dirigido siete u ocho partidos. No me estoy excusando, esto no es de disculpas, pero hemos tratado de dar una idea de comportamiento en el campo de juego y no nos alcanza. Hay actitud, hay ganas, pero no hay ideas, y los partidos se ganan con goles; no los estamos haciendo, eso es palpable y no nos podemos mentir”.

“Soy optimista, siempre confío en el trabajo. Llevo muchos años en el fútbol y para mí el pesimismo no existe. Hay que pelear, trabajar, y si perdemos, al otro día hay que levantarnos y seguir por la causa. La actitud por momentos se ve, por momentos se cae. No hacemos gol y el equipo se nos viene abajo, pero hay que levantarnos y ser fuertes“, añadió.

La única competencia en la
La única competencia en la que se mantiene con vida Millonarios es la Liga BetPlay - crédito Millonarios

De otro lado, Torres aseguró que para el primer semestre de 2026 se armará la plantilla de la mejor manera, viendo las falencias en casi todas las posiciones: “Yo pienso que para nadie es un secreto que no podemos fallar en eso, eso lo sabe la junta directiva, lo sabemos nosotros, no se puede fallar en lo que se va a traer para reforzar el equipo”.

“Porque lo vamos a reforzar y trabajaremos para eso para que los que vengan marquen la diferencia en 2026. Espero que el equipo reaccione, ellos trabajan bien, no tengo queja de ninguno y espero que llegue el momento de estar contentos y tranquilos y el equipo sí se va a reforzar”.

