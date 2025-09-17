Deportes

Luis Sinisterra cortó sequía goleadora tras más de un año de espera: así fue su anotación con Cruzeiro

El extremo colombiano llegó al conjunto de Belo Horizonte tras haber jugado en equipos como el Feyenoord de Países Bajos y el Bournemouth de Inglaterra, en el fútbol europeo

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Gol de Luis Sinisterra en el fútbol brasileño- crédito @Resenhadb/X

Luis Fernando Sinisterra vivió el lunes 15 de septiembre de 2025 un momento significativo en su carrera: marcó su primer gol con el Cruzeiro y lo hizo precisamente cuando más lo necesitaba.

Tras una etapa complicada marcada por lesiones, poca continuidad y una sequía goleadora que pesaba, el extremo colombiano volvió a celebrar un tanto decisivo: fue en la victoria 2-1 de su equipo ante Bahía por el Brasileirao.

El tanto llegó al minuto 77, luego de que el caucano ingresó desde el banco apenas cinco minutos antes, en el minuto 72, en reemplazo de Wanderson.

La jugada nació de un remate de Matheus Pereira que pegó en el palo, y el rebote le quedó a Sinisterra, que con olfato goleador definió con frialdad para establecer el empate parcial. Esa anotación le devolvió confianza tanto al jugador como al club, pues permitió reactivar la remontada: pocos minutos después, Gabriel Barbosa puso el tanto de la victoria al 86.

Para Sinisterra, este gol tiene implicaciones más allá del marcador: representa un punto de inflexión en su adaptación al fútbol brasileño. El colombiano llegó a Cruzeiro procedente del Bournemouth, en calidad de préstamo, con la expectativa de recuperar ritmo, estabilidad y volver a figurar. En Inglaterra, las lesiones y la falta de continuidad lo habían limitado, con apenas un gol en su última temporada en el club anglosajón.

El resurgir de Luis Sinisterra

Cruzeiro lo ha utilizado hasta ahora desde el banco de suplentes: este fue su tercer partido oficial con el club, todos con minutos limitados, lo que hacía que su ansiada anotación tardara más de lo esperado.

El contexto del Brasileirao —un torneo exigente, con alta competitividad y partidos tensos— convierte este gol en un envión anímico, tanto para Sinisterra como para el equipo dirigido por Leonardo Jardim, que marcha en posiciones de alto nivel en la tabla de clasificación.

Luis Sinisterra ingresó para el segundo tiempo del duelo entre Bahía y Cruzeiro- crédito @PSierraR/X

Además, este gol lo coloca nuevamente en el radar de la selección Colombia de cara al Mundial 2026. Sinisterra sabe que la competencia por el puesto es grande, con jugadores que también están haciendo méritos, pero goles como este le ofrecen argumentos para optar por la convocatoria.

Y es que el extremo ha tenido momentos brillantes con la Tricolor, pero también ha enfrentado obstáculos, principalmente por su estado físico. En repetidas ocasiones, el atacante ha sido convocado, pero también ha quedado fuera de partidos decisivos debido a lesiones.

El jugador colombiano juega en el fútbol brasileño- crédito @Cruzeiro / X

Luis Sinisterra ha sido convocado a la selección Colombia en reiteradas ocasiones

Por ejemplo, en mayo de 2025 se le detectó una molestia en el tendón de la corva al ex Once Caldas, lo que le impidió terminar la temporada en su club y perderse convocatorias importantes para las eliminatorias al mundial.

Cuando ha estado bien, Sinisterra ha mostrado su capacidad de generar impacto entrando desde el banco. Uno de los ejemplos más recientes fue el amistoso frente a Estados Unidos, en junio de 2024: el atacante ingresó en el minuto 71, dio la asistencia para el cuarto gol de Colombia y cerca al final marcó el quinto para sellar la goleada 5-1. Esa actuación fue valorada de forma positiva, tanto por la prensa local como por medios internacionales.

Otro momento destacado fue en las Eliminatorias Sudamericanas al mundial 2026. Ante Chile, en octubre de 2024, Sinisterra anotó el cuarto gol en el 4-0 que Colombia le aplicó en Barranquilla, cerrando el marcador en los minutos añadidos. Esa anotación contribuyó a fortalecer la posición del equipo en la tabla clasificatoria.

Luis Sinisterra está valorado en 17 millones de euros aproximadamente - crédito @FCF/Instagram

Cuándo vuelve a jugar el Cruzeiro de Luis Sinisterra

Cruzeiro volverá a jugar el domingo 21 de septiembre de 2025, cuando reciba a RB Bragantino por una fecha más del Campeonato Brasileño Serie A. El partido se disputará en el estadio Mineirão a las 6:30 p. m.

