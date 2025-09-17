Atlético Nacional hizo oficial la salida del argentino Javier Gandolfi: este es el comunicado de prensa

El argentino no continúa en el equipo verdolaga - crédito @fotobairesarg / X

La noticia que se rumoró el 16 de septiembre de 2025 sobre la salida del argentino Javier Gandolfi como director técnico de Atlético Nacioanl se hizo oficial.

A través de un comunicado de prensa dirigido a la opinión pública, hinchas y periodistas, se confirmó la salida del técnico que también tuvo paso por Talleres de Argentina e Independiente del Valle del Ecuador.

En el escrito emitido el 16 de septiembre de 2025, se confirmó la salida del entrenador argentino, y que durante la jornada desde varias versiones de la prensa que confirmaban su salida.

“Atlético Nacional informa a la opinión pública, a nuestra hinchada y a los medios de comunicación que tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días, la institución y el director técnico Javier Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, han decidido de mutuo acuerdo dar por terminada su vinculación con el club”, dice el documento.

Además, confirmaron los encargados de la dirección técnica en el partido ante Unión Magdalena.

Diego Arias - Director técnico

Diego Mazo - Asistente técnico

Milton Patiño - Entrenador de arqueros

Didier Aguilar - Preparador físico

Pablo Rotolo - Preparador físico

Esta es la baraja de candidatos para llegar a Atlético Nacional

El periodista confirmó a algunos candidatos que atraen a la directiva de Atlético Nacional en la dirección técnica - crédito @ESPNColombia / X

La salida de Javier Gandolfi de la dirección técnica de Atlético Nacional impulsó a la dirigencia del club a acelerar la búsqueda de un nuevo entrenador, según información difundida por la prensa deportiva colombiana.

Durante la emisión del 15 de septiembre de 2025 del programa Equipo F de Espn Colombia, el periodista José Luis Alarcón reveló que la lista de candidatos para asumir el mando del equipo incluye a dos técnicos argentinos y un uruguayo. Según Alarcón, los aspirantes son Luis Zubeldía, quien ya tuvo experiencia en el fútbol colombiano con Independiente Medellín y cuenta con reconocimiento internacional; Walter Ribonetto, actual entrenador de Godoy Cruz en Argentina, que figura en la carpeta de Nacional pese a su vínculo contractual; y Vicente Sánchez, uruguayo, exdirector técnico de Cruz Azul, cuya pareja es colombiana y reside en el oriente antioqueño, lo que lo posiciona como una alternativa viable para el club.

En cuanto a los perfiles de los candidatos, Vicente Sánchez, de 45 años, proviene de una etapa positiva al frente de Cruz Azul en México. Su trayectoria comenzó como asistente técnico en el Club Pachuca, para luego incorporarse a las divisiones menores de Cruz Azul. En 2025 asumió la dirección del primer equipo, donde dirigió 28 partidos, con un saldo de 18 victorias, 8 empates y 2 derrotas. El 2 de junio de 2025, Sánchez conquistó la Concacaf Champions League tras vencer 5-0 al Vancouver Whitecaps de Estados Unidos, un logro que refuerza su candidatura.

Por su parte, Luis Zubeldía tuvo su más reciente experiencia en el São Paulo Futebol Clube de Brasil, donde permaneció desde el 20 de abril de 2024 hasta la llegada de Hernán Crespo. En ese periodo, dirigió 82 partidos, con 37 triunfos, 24 empates y 21 derrotas. Además, con el club de Quito, Zubeldía obtuvo la Copa Sudamericana en 2023 tras imponerse en la tanda de penales ante Fortaleza de Ceará de Brasil y también disputó la final de la Copa de Ecuador.

El tercer candidato, Walter Ribonetto, actualmente tiene contrato vigente con Godoy Cruz, donde apenas ha dirigido seis encuentros, lo que complica su salida inmediata. Antes de regresar a Argentina, Ribonetto estuvo al frente de Melgar de Arequipa, con 30 partidos dirigidos entre el 11 de noviembre de 2024 y el 28 de julio de 2025, logrando 13 victorias, 8 empates y 9 derrotas.

Así le fue a Javier Gandolfi con Atlético Nacional

Javier Gandolfi permanece en la cuerda floja en Atlético Nacional- crédito @NacionalsPasion/X

El entrenador argentino, que llegó procedente de Independiente del Valle, dirigió en 51 partidos en todas las competencias a Atlético Nacional, ganando 23 duelos, empatando 15 y perdiendo en 13 ocasiones.

En su proceso, el equipo cosechó un título de Superliga de Colombia ante Atlético Bucaramanga.

Su primer partido al mando del “Verdolaga” fue el 25 de enero de 2025 en la goleada por 4-0 al Once Caldas, mientras que su último juego al mando se dio el 13 de septiembre de 2025 en la derrota por 1-0 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot.

Dicho partido ante Atlético Bucaramanga fue el centro de la polémica, ya que allí el equipo de Medellín ingresó a cuatro extranjeros en la cancha (cuando ingresó a Facundo Batista al minuto 46, a Billy Arce al minuto 73, además de tener a Juan Bauzá y a Camilo Cándido).