Dayro Moreno cumple 40 años: estos han sido algunos de los momentos más destacados en la carrera del delantero

Dayro Moreno ha vestido la camiseta de la selección Colombia en reiteradas ocasiones- crédito Colprensa

Dayro Moreno es uno de los delanteros más controversiales en el territorio nacional. Y es con más de 370 goles en su palmarés, uno de los más “ricos” dentro del fútbol colombiano, el tolimense se ha hecho un nombre nacional, así como internacionalmente.

Por ejemplo, el oriundo de Chicoral, corregimiento de El Espinal (Tolima), que cumple 40 años el 16 de septiembre de 2025, ha protagonizado múltiples momentos en el ámbito deportivo que lo han puesto en boca de todos.

Una de las escenas más recordadas del delantero se registró en medio del duelo entre la selección nacional y el combinado argentino, juego válido por las eliminatorias rumbo al mundial de Sudáfrica 2010.

En aquella ocasión, registrada el 20 de noviembre de 2007 en el estadio El Campín de Bogotá, el hoy delantero del Once Caldas marcó el tanto con el que el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto venció al equipo que ya contaba con Lionel Messi en su nómina.

Luego de una jugada colectiva de la Tricolor, Dayro llegó hasta el área de los argentinos y mandó el balón al fondo de la red, en uno de los goles más gritados por la afición colombiana durante los últimos años.

El delantero tolimense fue uno de los protagonistas en la victoria de Colombia frente a Argentina en 2007-crédito Óscar Pérez/Colprensa

No obstante, otro de los momentos más recordados de la carrera de Dayro se registró en medio de la Copa América 2011. El atacante fue titular en el duelo entre Argentina y Colombia, válido por la segunda fecha de la fase de grupos, y tuvo una clara chance para darle la ventaja a la Tricolor.

El tolimense llegó solo para definir luego de una jugada que inició Adrián Ramos, pero, a pesar de tener el arco completamente solo, remató desviado, en una jugada que sorprendió a propios y ajenos.

De hecho, luego de lo que fue esa participación en el certamen continental, el ídolo del Once Caldas se mantuvo distante de la selección nacional durante varios años, hasta que José Pekerman lo llamó para que fuera parte del plantel que disputó la Copa América Centenario en 2016.

La dupla de delanteros logró hacer un buen trabajo en la Copa América 2011, en la que lograron brillar en conjunto - crédito AFP

Otro de los momentos recordados de la carrera de Dayro se registró en medio de la Copa Libertadores 2010. En aquella ocasión, el tolimense se inventó una jugada excelsa para darle la victoria al Once Caldas 2-1 contra São Paulo en el estadio Palogrande.

Tras recibir un pase filtrado en ataque, el tolimense eludió a dos defensas brasileños con un “túnel” y remató a puerta, protagonizando un verdadero golazo frente a uno de los equipos más importantes del continente.

La anotación de Dayro valió para que Once Caldas clasificara a los octavos de final del certamen continental, instancia en la que quedaría eliminado a manos del Libertad paraguayo.

Dayro Moreno le marcó a San Pablo en la Copa Libertadores 2010- crédito Colprensa

Pasaron algunos años para que el atacante regresara al Once Caldas, equipo en el que se dio a conocer ante el mundo, y allí consiguió el récord de máximo goleador del fútbol profesional colombiano.

Luego de conseguir el tanto decisivo en un duelo contra el Medellín, el tolimense fue recibido como todo un rey en el estadio Palogrande de Manizales, llegando en helicóptero y siendo ovacionado por más de 30.000 personas.

El delantero, de 38 años, fue recibido por más de 30 mil personas que asistieron al Palogrande de Manizales - créditos Win Sports

Los números de Dayro Moreno a lo largo de toda su carrera

Dayro ha disputado 835 partidos oficiales entre clubes y selección mayor, de los cuales 804 han sido solo con clubes. En esos encuentros de clubes, el tolimense ha anotado 370 goles, lo que le da un promedio de gol cercano a 0.44 por partido a ese nivel.

En competencias nacionales colombianas, Moreno ha acumulado cifras impresionantes: ha superado la barrera de los 370 goles profesionales, lo que lo ubica como uno de los máximos goleadores históricos del fútbol colombiano en actividad.