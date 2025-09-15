Deportes

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros habría costado su cargo

El entrenador argentino fue el principal señalado, luego de que el cuadro Verdolaga alineó cuatro extranjeros en el duelo frente a Bucaramanga disputado en Medellín

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

El argentino consiguió un título
El argentino consiguió un título en su paso por Colombia- crédito Colprensa

La noticia que se venía anticipando en el entorno futbolero colombiano finalmente se confirmó: Javier Gandolfi dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional.

La información fue difundida inicialmente por el periodista argentino César Luis Merlo, especializado en mercado de fichajes y movimientos de entrenadores, que a través de sus redes sociales aseguró que “el club tomó la decisión de correrlo del cargo y ya le comunicaron esta determinación”.

Con ello, el ciclo del estratega argentino llegaría a su fin en medio de una tormenta deportiva e institucional. Y es que la salida de Gandolfi no sorprendería si se analizan los acontecimientos recientes alrededor del equipo antioqueño.

El conjunto Verdolaga atraviesa una de sus temporadas más complicadas de los últimos años, marcada por la irregularidad en la Liga BetPlay, la eliminación prematura en torneos internacionales y, sobre todo, la polémica que estalló tras el duelo contra Atlético Bucaramanga, cuando Nacional alineó a cuatro extranjeros al mismo tiempo, violando el reglamento de la Dimayor.

Ese episodio, que podría costarle la derrota por 0-3 contra Bucaramanga en el escritorio y sanciones económicas al club, terminó por desgastar aún más la relación entre el entrenador y la dirigencia.

Noticia en desarrollo...

Javier Gandolfi Atlético Nacional Cesar Luis Merlo Liga Betplay Dimayor

