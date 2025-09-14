Deportes

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

La valduparense logró su mejor marca personal, al saltar 6,92 metros en la prueba que se realizó en el estadio Nacional de Tokio y se colgó su primera medalla en un Mundial

La colombiana registró un salto de 6,92 en la prueba de Salto Largo - crédito Tigo Sports

Bajo las luces del Estadio Nacional de Tokio, el salto de longitud femenino fue escenario de un hito para Colombia: Natalia Linares, con tan solo 22 años, se consagró este 14 de septiembre como medallista de bronce mundialista tras alcanzar los 6,92 metros, la mejor marca de su carrera. La joven atleta, oriunda de Valledupar, celebró la presea entre lágrimas, luciendo su sombrero vueltiao y ondeando la bandera nacional ante la ovación del público.

El podio en la capital japonesa tuvo en el centro a la estadounidense Tara Davis Woodhall, quien saltó 7,13 metros para quedarse con el oro, mientras que la alemana Malaika Mihambo logró la medalla de plata con 6,99 metros.

Natalia Linares celebra con la bandera de Colombia su triunfo en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 - crédito Edgar Su/REUTERS

Este resultado eleva a once el total de medallas colombianas en la historia de los Mundiales de atletismo, incorporando a Linares en la lista de leyendas nacionales junto a nombres como Caterine Ibargüen, Luis Fernando López y Eider Arévalo.

El camino de Linares hacia el éxito mundialista comenzó años atrás en su natal Valledupar, donde un docente de educación física identificó su potencial y la encaminó hacia el atletismo. Su traslado a Santa Marta en 2019, bajo el entrenamiento de Martín Suárez, marcó un punto de inflexión en su carrera deportiva, como reconoce Olympic Channel.

La atleta no solo ha brillado en el salto largo sino que también ha sumado resultados destacados en velocidad, entre ellos el campeonato nacional en los 100 metros lisos (2021) y el oro sudamericano en relevos 4x100 metros ese mismo año en Guayaquil. En 2022, sumó un oro universitario en los 100 metros en Cali y estuvo cerca del podio sudamericano en São Paulo 2023, quedando a solo cinco centésimas.

Natalia Linares se perfila como carta de Colombia para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 - crédito Issei Kato/REUTERS

Previo a la cita mundialista en Tokio, Linares compartió con El Tiempo sus ambiciones y nervios: “Es que eso mete presión, pero yo quiero ser medallista mundial, pasar a la final del salto largo. Hicimos una marca buena en los Panamericanos juveniles y acá hay otra colombiana”. En sus palabras, el objetivo siempre había sido llegar a la final y buscar el resultado máximo: “El 6.98 nos pondría a pelear un bronce... Hemos venido progresando y este no será el año de no mejorar el año”, afirmó.

Linares ya suma oro en salto de longitud en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador el mismo año. Además, su primera gran consagración internacional se remonta a la medalla de plata sub-20 en el Mundial de Cali 2022 y a la plata en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022.

