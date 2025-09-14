Deportes

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

El cuadro Merengue tuvo en su nómina al exfutbolista colombiano en la década de los 90s, y a pesar de que no tuvo el mejor de los pasos, el vallecaucano llegó a ser cercano de uno de los futbolistas más importantes en la historia del balompié Ibérico

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Guti recordó a Freddy Rincón- crédito @Ruizrjcamilo/X

José María Gutiérrez “Guti” expresó con sinceridad y emoción lo que significó para él compartir vestuario con Freddy Rincón durante su etapa en el Real Madrid.

Fue en entrevista con As que el exfutbolista colombiano sentenció: “Fue un placer compartir vestuario con Freddy en el Madrid. Yo llegué muy joven y él me acogió como un padre. Los colombianos deben estar muy orgullosos de jugadores como él y de los que tienen actualmente”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que Rincón fue el primer colombiano que vistió la camiseta del Real Madrid, en la temporada 1995-96. El paso del vallecaucano por la Casa Blanca fue breve, pero significativo: disputó 21 partidos, repartidos entre LaLiga, Champions League, Supercopa, Copa del Rey y otras competiciones. De hecho, el exSanta Fe alcanzó a marcar un gol.

No obstante, la estancia del exfutbolista de la selección Colombia en Madrid no estuvo exenta de dificultades. Rincón llegó en un momento complicado institucionalmente para el club, lo que dificultó que pudiera mostrar todo su potencial.

Además, años después Rincón habló de experiencias de discriminación; el exvolante declaró que para tener más oportunidades en Madrid le faltó “ser blanco”, una afirmación que expone las barreras no solo deportivas sino sociales con las que debió convivir.

El colombiano jugó en el
El colombiano jugó en el conjunto madrileño en la temporada 1995/96- crédito thesefootballtimes.co

Para Guti, que era un recién llegado al primer equipo, cuenta la experiencia de encontrarse con alguien ya consolidado como Rincón. “Me acogió como un padre”, dijo. Esa frase no es menor: habla de humanidad, de liderazgo silencioso, de un veterano que entiende que su papel no solo está en jugar, sino en cuidar del vestuario, dar confianza, orientación, contención para los más jóvenes.

Guti afirmó que los colombianos “deben estar muy orgullosos de jugadores como él y de los que tienen actualmente”. Y es cierto que Rincón fue la punta de lanza de una generación que demostró al mundo que Colombia no estaba con alguien de un solo gol memorable, sino con una constelación de talentos que jugaron en Europa, en Brasil, en ligas exigentes, que llevaron su fútbol a otras latitudes.

Guti es uno de los
Guti es uno de los jugadores más recordados en la historia del Real Madrid- crédito AFP

Quién es Guti, que recordó a Freddy Rincón

José María Gutiérrez Hernández, conocido simplemente como Guti, nació el 31 de octubre de 1976 en Torrejón de Ardoz, Madrid.

Gutiérrez Hernández es uno de los futbolistas más emblemáticos surgidos de la cantera del Real Madrid. Desde muy joven, el exvolante fue identificado por su talento técnico, su visión de juego, creatividad y capacidad para asistir a sus compañeros; estas cualidades le permitieron ascender desde las categorías inferiores hasta consolidarse como una pieza importante en el primer equipo.

La trayectoria de Guti con el Real Madrid se prolongó durante unos quince años entre 1995 y 2010, con un balance muy destacado: 542 partidos oficiales, 77 goles y 15 títulos importantes; en su palmarés figuran 5 ligas españolas, 3 Champions League, 2 Copas Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa y 4 Supercopas de España.

Aunque su demarcación natural fue la de mediapunta, Guti demostró capacidad de adaptación para ocupar otras posiciones ofensivas cuando el equipo lo requería, lo que habla de su versatilidad.

Freddy Rincón fue el primer
Freddy Rincón fue el primer colombiano que jugó en el Real Madrid- crédito X

Cómo fue la trayectoria de Freddy Rincón

Rincón comenzó su carrera profesional en Atlético Buenaventura, luego pasó a Independiente Santa Fe, y después al América de Cali, donde ganó dos títulos de liga (1990 y 1992).

En 1994, el exfutbolista dio el salto internacional al Brasil con el Palmeiras, y poco después jugó en Europa: estuvo en el Napoli de Italia y luego en el Real Madrid de España.

En Brasil se consolidaron los mejores años de Rincón: jugó en varios clubes grandes como Palmeiras (en dos etapas), Corinthians (también en dos etapas), Santos y Cruzeiro. Con Corinthians fue capitán cuando el equipo ganó el primer Mundial de Clubes de la FIFA en su formato moderno, en el año 2000.

Con la selección de Colombia, el vallecaucano participó en tres Copas del Mundo (1990, 1994 y 1998), disputó 84 partidos y marcó 17 goles.; se le recuerda por goles emblemáticos, como el empate 1-1 frente a Alemania en Italia 90 o su participación decisiva en la histórica victoria 5-0 contra Argentina en las eliminatorias para Estados Unidos 94.

Temas Relacionados

Freddy RincónSelección ColombiaReal MadridGutiColombianos en EspañaColombia-Deportes

Más Noticias

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aclaró los rumores sobre supuestas presiones para armar la convocatoria y se refirió a la presencia de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ramón Jesurún criticó al Gobierno

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

El cuadro Azucarero sabe lo que es ser campeón en el estadio Nemesio Camacho El Campín; mientras que las Leonas quiere agrandar su dominio en la Liga Femenina

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones

Harold Tejada terminó como el mejor colombiano de la clasificación general; mientras que Egan Bernal fue el único cafetero que celebró victoria de etapa

Etapa 21 de la Vuelta

Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

La antioqueña pasará a ser la raqueta #1 de Colombia, luego de que Camila Osorio no pudiera defender las semifinales alcanzadas en este mismo torneo durante el 2024

Hora y dónde ver a

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

La valduparense logró su mejor marca personal, al saltar 6,92 metros en la prueba que se realizó en el estadio Nacional de Tokio y se colgó su primera medalla en un Mundial

Natalia Linares ganó la medalla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atacaron estación de Policía en

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Jorge Celedón tiene su doble perfecto de ‘Yo Me Llamo’ en Paraguay: “Es algo único lo que pasó”

Deportes

Ramón Jesurún criticó al Gobierno

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones

Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025