Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Guti recordó a Freddy Rincón- crédito @Ruizrjcamilo/X

José María Gutiérrez “Guti” expresó con sinceridad y emoción lo que significó para él compartir vestuario con Freddy Rincón durante su etapa en el Real Madrid.

Fue en entrevista con As que el exfutbolista colombiano sentenció: “Fue un placer compartir vestuario con Freddy en el Madrid. Yo llegué muy joven y él me acogió como un padre. Los colombianos deben estar muy orgullosos de jugadores como él y de los que tienen actualmente”.

Y es que Rincón fue el primer colombiano que vistió la camiseta del Real Madrid, en la temporada 1995-96. El paso del vallecaucano por la Casa Blanca fue breve, pero significativo: disputó 21 partidos, repartidos entre LaLiga, Champions League, Supercopa, Copa del Rey y otras competiciones. De hecho, el exSanta Fe alcanzó a marcar un gol.

No obstante, la estancia del exfutbolista de la selección Colombia en Madrid no estuvo exenta de dificultades. Rincón llegó en un momento complicado institucionalmente para el club, lo que dificultó que pudiera mostrar todo su potencial.

Además, años después Rincón habló de experiencias de discriminación; el exvolante declaró que para tener más oportunidades en Madrid le faltó “ser blanco”, una afirmación que expone las barreras no solo deportivas sino sociales con las que debió convivir.

El colombiano jugó en el conjunto madrileño en la temporada 1995/96- crédito thesefootballtimes.co

Para Guti, que era un recién llegado al primer equipo, cuenta la experiencia de encontrarse con alguien ya consolidado como Rincón. “Me acogió como un padre”, dijo. Esa frase no es menor: habla de humanidad, de liderazgo silencioso, de un veterano que entiende que su papel no solo está en jugar, sino en cuidar del vestuario, dar confianza, orientación, contención para los más jóvenes.

Guti afirmó que los colombianos “deben estar muy orgullosos de jugadores como él y de los que tienen actualmente”. Y es cierto que Rincón fue la punta de lanza de una generación que demostró al mundo que Colombia no estaba con alguien de un solo gol memorable, sino con una constelación de talentos que jugaron en Europa, en Brasil, en ligas exigentes, que llevaron su fútbol a otras latitudes.

Guti es uno de los jugadores más recordados en la historia del Real Madrid- crédito AFP

Quién es Guti, que recordó a Freddy Rincón

José María Gutiérrez Hernández, conocido simplemente como Guti, nació el 31 de octubre de 1976 en Torrejón de Ardoz, Madrid.

Gutiérrez Hernández es uno de los futbolistas más emblemáticos surgidos de la cantera del Real Madrid. Desde muy joven, el exvolante fue identificado por su talento técnico, su visión de juego, creatividad y capacidad para asistir a sus compañeros; estas cualidades le permitieron ascender desde las categorías inferiores hasta consolidarse como una pieza importante en el primer equipo.

La trayectoria de Guti con el Real Madrid se prolongó durante unos quince años entre 1995 y 2010, con un balance muy destacado: 542 partidos oficiales, 77 goles y 15 títulos importantes; en su palmarés figuran 5 ligas españolas, 3 Champions League, 2 Copas Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa y 4 Supercopas de España.

Aunque su demarcación natural fue la de mediapunta, Guti demostró capacidad de adaptación para ocupar otras posiciones ofensivas cuando el equipo lo requería, lo que habla de su versatilidad.

Freddy Rincón fue el primer colombiano que jugó en el Real Madrid- crédito X

Cómo fue la trayectoria de Freddy Rincón

Rincón comenzó su carrera profesional en Atlético Buenaventura, luego pasó a Independiente Santa Fe, y después al América de Cali, donde ganó dos títulos de liga (1990 y 1992).

En 1994, el exfutbolista dio el salto internacional al Brasil con el Palmeiras, y poco después jugó en Europa: estuvo en el Napoli de Italia y luego en el Real Madrid de España.

En Brasil se consolidaron los mejores años de Rincón: jugó en varios clubes grandes como Palmeiras (en dos etapas), Corinthians (también en dos etapas), Santos y Cruzeiro. Con Corinthians fue capitán cuando el equipo ganó el primer Mundial de Clubes de la FIFA en su formato moderno, en el año 2000.

Con la selección de Colombia, el vallecaucano participó en tres Copas del Mundo (1990, 1994 y 1998), disputó 84 partidos y marcó 17 goles.; se le recuerda por goles emblemáticos, como el empate 1-1 frente a Alemania en Italia 90 o su participación decisiva en la histórica victoria 5-0 contra Argentina en las eliminatorias para Estados Unidos 94.