Así fue la divertida reacción de los jugadores de Atlético Nacional al conocer sus cartas en videojuego: “Muy abajo”

Así fue el momento de la presentación de las cartas del juego FC26-crédito @nacionaloficial/TikTok

El fútbol colombiano tendrá una novedad a nivel de videojuegos: la Liga BetPlay regresará después de 8 años.

La última aparición de equipos colombianos en la saga de videojuegos deportivos se remonta a la edición de FIFA 18. Posteriormente, la inclusión de la Copa Libertadores permitió que algunos clubes nacionales continuaran presentes como opciones seleccionables.

En el caso de Atlético Nacional, su presencia en FC25 se debió inicialmente a una alianza con EA Sports y, tras una actualización, el equipo fue incorporado al torneo continental dentro del juego para la edición 2025. Por este motivo, uno de los equipos que tomó con mayor agrado la noticia de que sus jugadores estarán presentes en el FC26 (videojuego de la FIFA a nivel global) es Atlético Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Marino Hinestroza protagonizó un curioso momento con sus compañeros de Atlético Nacional - crédito Luisa González / REUTERS

El video publicado por el club muestra a Marino Hinestroza como presentador, consultando a sus compañeros sobre las calificaciones que recibieron en sus cartas virtuales.

Durante este intercambio, los jugadores manifestaron tanto satisfacción como inconformidad con ciertos aspectos de sus valoraciones. William Tesillo expresó su descontento con la puntuación obtenida en tiro, calificándola de “muy abajo, mal”, aunque elogió la imagen utilizada en su carta.

Por su parte, Andrés Felipe Román admitió que no le agradó su calificación general, aunque reconoció que el puntaje en ritmo fue positivo.

Marlos Moreno, con una valoración global de 68, consideró que su puntuación en tiro podría haber sido más alta.

En respuesta, Marino Hinestroza solicitó que se revisara su propia carta, argumentando que el regate también estaba por debajo de lo esperado. Al llegar al turno de Edwin Cardona, Hinestroza se sorprendió por el 74 asignado en regate y lo comparó con el destacado jugador Vinicius.

Por otra parte, el delantero Alfredo Morelos obtuvo una calificación total de 75 y manifestó satisfacción con los puntajes en tiro, pases y ritmo. David Ospina resaltó la fotografía seleccionada para su carta y la puntuación en el saque, aunque consideró que este último aspecto podría haber sido mejor valorado.

Así fueron las calificaciones del EA2026 a los jugadores de Atlético Nacional:

David Ospina: 76

Matheus Uribe: 76

Alfredo Morelos: 75

Edwin Cardona: 74

William Tesillo: 74

Marino Hinestroza: 72

Andrés Felipe Román: 72

Atlético Nacional no estaría interesado en Santiago Arias

El 11 de septiembre de 2025, después de los rumores sobre el interés de Atlético Nacional en Santiago Arias, defensor del Bahía Esporte Clube y la selección Colombia, se conoció por parte del periodista Mauricio Agudelo que, por el momento, no interesa fichar al jugador.

El periodista antioqueño (corresponsal de Win Sports) confirmó que Atlético Nacional no piensa en Arias- crédito @Maurofutbolyfe/X

“Santiago Arias NO es una opción para Atlético Nacional. Si Román se llegará a ir el otro año, el club maneja otras opciones”, dijo Agudelo.

Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional

El cuadro verdolaga quiere ganar la estrella 19 en el fútbol colombiano tras fracasar en Copa Libertadores-crédito David Jaramillo/Colprensa

El equipo dirigido por Javier Gandolfi volverá a la acción de la Liga BetPlay, el 13 de septiembre de 2025, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

A continuación, estos son los partidos que tendrá Atlético Nacional en septiembre:

13 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

21 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Unión Magdalena vs. Atlético Nacional

27 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

Junior: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Independiente Medellín: 20 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Fortaleza CEIF: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Atlético Bucaramanga: 17 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Atlético Nacional: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Deportes Tolima: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Llaneros: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 13 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Deportivo Pereira: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Alianza FC: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Millonarios: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Envigado: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Deportivo Cali: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -4) La Equidad: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol -4) Unión Magdalena: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Once Caldas: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Boyacá Chicó: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Pasto: 9 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Águilas Doradas: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) América de Cali: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -3)