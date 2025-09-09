Deportes

Este es el amargo recuerdo de James Rodríguez jugando en Venezuela en las Eliminatorias para Qatar 2022: “Hay que asumir la responsabilidad”

El equipo colombiano logró la victoria con un gol de penal de James Rodríguez en la última jornada, pero la clasificación al Mundial de Qatar 2022 se escapó por la victoria de Perú sobre Paraguay

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Colombia visitará a Venezuela como
Colombia visitará a Venezuela como juez para su clasificación al repechaje - crédito Manaure Quintero / REUTERS

El desenlace de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 dejó a la Selección Colombia con un sabor amargo, pese a la victoria obtenida en su última visita a Venezuela.

En esa jornada, la Tricolor se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de penal convertido por James Rodríguez en los minutos finales del primer tiempo, pero ese tanto resultó insuficiente para mantener vivas las aspiraciones mundialistas.

La situación de Colombia antes de ese encuentro era compleja: el equipo necesitaba no solo vencer a La Vinotinto, sino también depender de que Perú no lograra una victoria como local frente a Paraguay.

Sin embargo, las esperanzas colombianas se desvanecieron rápidamente. En ese momento, Perú abrió el marcador a los 5 minutos y, antes del descanso, ya había ampliado la ventaja a 2-0, resultado que se mantuvo hasta el final y aseguró el triunfo de la Albirroja.

James Rodríguez fue la gran
James Rodríguez fue la gran figura del partido ante Venezuela en las Eliminatorias para Qatar 2022 pero la Tricolor quedó eliminada - crédito Manaure Quintero / REUTERS

Por este motivo, aunque Colombia fue superior en el partido, y James Rodríguez fue uno de los más destacados en el juego, la impotencia y frustración que expresó el colombiano fue más que notoria.

En declaraciones a los medios de comunicación, el 29 de marzo de 2022, el capitán de la selección Colombia mostró su frustración de la siguiente manera:

“Aunque hayamos ganado el partido, nos quedamos fuera de la Copa del mundo, hay que asumir la responsabilidad, perdimos muchos puntos en casa. Me siento triste porque quedamos afuera, creo que esta situación no es justa, pero bueno, habrá que trabajar en los próximos 4 años. La verdad que a mí no me importa eso (romper la racha sin ganar de 26 años de Colombia a Venezuela como visitante). Bueno, no se logró, ahora hay que asumir la responsabilidad”, expresó.

Como fue la campaña de Colombia en Qatar 2022

El jugador colombiano disputa el
El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero

La selección de Colombia participó en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 bajo un formato de todos contra todos, con diez equipos disputando partidos de ida y vuelta. La campaña inició en octubre de 2020 y concluyó en marzo de 2022.

Colombia, dirigida inicialmente por Carlos Queiroz y luego por Reinaldo Rueda, completó 18 partidos con 5 victorias, 8 empates y 5 derrotas. El equipo finalizó en el sexto lugar de la tabla, fuera de los puestos de clasificación directa y del repechaje, con 23 puntos y una diferencia de gol de 1.

El equipo mostró solidez defensiva, pero enfrentó dificultades ofensivas. Durante la eliminatoria, Colombia atravesó una racha de siete partidos consecutivos sin anotar, lo que afectó sus posibilidades de clasificar. Entre los partidos más destacados estuvo el empate 0-0 ante Brasil en Barranquilla y la victoria 3-1 frente a Chile.

Entre los jugadores más utilizados durante la campaña se encontraron David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, y James Rodríguez. Al concluir las eliminatorias, selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador consiguieron los cupos directos, mientras que Perú obtuvo el lugar de repechaje. Colombia quedó fuera del Mundial de Qatar 2022.

A continuación, esta fue la racha de partidos que estuvo Colombia sin anotar:

  • 7 de octubre de 2021 - Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Uruguay 0-0 Colombia
  • 14 de octubre de 2021 - Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia 0-0 Ecuador
  • 11 de noviembre de 2021 - Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Brasil 1-0 Colombia
  • 16 de noviembre de 2021 - Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia 0-0 Paraguay
  • 27 de enero de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia 0-1 Perú
  • 1 de febrero de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina 1-0 Colombia

Como le ha ido a Colombia jugando ante Venezuela como visitante

Colombia no pierde desde 2013
Colombia no pierde desde 2013 en Venezuela - crédito Manaure Quintero / REUTERS

El 9 de septiembre de 2025, Colombia visitará el estadio Monumental de Maturín a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la última visita a la “Vinotinto”, los dirigidos por Reinaldo Rueda derrotaron por 1-0 al vecino país con gol de James Rodríguez de tiro penal al 45+4 y completaron 12 años sin perder en territorio venezolano por las Eliminatorias Sudamericanas.

A continuación así quedaron los últimos cinco partidos en Venezuela:

  • 29 de marzo de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-1 Colombia
  • 31 de agosto de 2017 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-0 Colombia
  • 26 de marzo de 2013 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 1-0 Colombia
  • 26 de marzo de 2005 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-0 Colombia
  • 23 de abril de 2001 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 2-2 Colombia

