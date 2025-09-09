Deportes

Revelaron cómo hizo Fenerbahce para convencer a Jhon Jader Durán de fichar con ellos: el colombiano rechazó a equipos de la ‘Premier League’

El futbolista colombiano solo ha marcado un gol en seis partidos, fue eliminado de ‘Champions League’ por el Benfica, de Richard Ríos, y se recupera de una lesión muscular

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Jhon Durán fue criticado por
Jhon Durán fue criticado por Jose Mourinho antes de que terminara su etapa como entrenador del Fenerbahce - crédito REUTERS/Pedro Nunes

La llegada de Jhon Durán al Fenerbahce ha generado diversas reacciones tanto dentro como fuera del club, mientras el atacante colombiano vive un arranque complicado tras su millonario traspaso.

Después de arribar en invierno al Al Nassr por una suma de 77 millones de euros y firmar contrato hasta 2030, la directiva saudí optó por buscarle un nuevo destino tras una serie de desacuerdos internos, estructurando su salida como un préstamo por una temporada.

El fichaje no resultó sencillo. A pesar de que varios equipos ingleses habían pedido condiciones para hacerse con el jugador, la dirigencia del conjunto turco reconoció que las negociaciones parecían inviables, sobre todo por la preferencia inicial del futbolista.

Devin Özek, director deportivo del Fenerbahce, viajó personalmente a Colombia para conversar con la familia y el entorno de Durán y finalmente logró destrabar la operación.

“Hace unos meses, Jhon Durán fue traspasado a Arabia Saudí por 75 millones de euros. Era prácticamente imposible ficharlo, sobre todo porque tenía ofertas de la Premier League. Al principio nos rechazaron. Volé a Colombia para verlo. Pasé una semana allí. Intentamos convencer a su familia, a sus asesores y a él mismo durante una semana, y no nos dimos por vencidos. Las negociaciones no fueron fáciles”, afirmó Özek en declaraciones recogidas por la prensa local.

Jhon Jáder Durán no estaría
Jhon Jáder Durán no estaría funcionando para el Fenerbahce, que lo contrató con mucha ilusión para la temporada 2025/2026 - crédito Fenerbahce SK

Pese al esfuerzo y la “operación loca”, como calificó el propio Özek el fichaje, el delantero de 21 años no ha logrado destacarse en el equipo.

Durán lleva solo un gol en seis partidos oficiales y actualmente se encuentra lesionado, lo que ha abierto el espacio para múltiples cuestionamientos.

“Fue un traspaso de locos, tengo plena confianza en él”, señaló el directivo, intentando disipar las dudas generadas en este inicio.

En cuanto al rol que jugó José Mourinho durante el breve periodo en que coincidió con Durán en el club, el técnico llegó a elogiarl, aunque recientemente matizó sus comentarios apuntando a la falta de plenitud física del delantero: el propio exentrenador lamentó que el jugador “no estaba físicamente bien”.

Por su parte, la dirigencia deportiva tampoco escatimó críticas. Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahce, se refirió así al presente del colombiano: “El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo”, expresó Aşık ante medios turcos.

Zinedine Zidane sería el nuevo técnico del Fenerbahce

Zinedine Zidane dirigió a James
Zinedine Zidane dirigió a James Rodríguez en su primera etapa en el Real Madrid - crédito EFE/Eduardo Candel

La prensa turca da por prácticamente cerrado el acuerdo para que Zinedine Zidane asuma como nuevo entrenador del Fenerbahce, en reemplazo de José Mourinho. De formalizarse, se convertiría en el primer destino del técnico francés tras su salida del Real Madrid.

Informaciones recientes difundidas por medios de Turquía aseguran que la directiva del club, tras considerar inicialmente al italiano Luciano Spalletti—quien descartó la propuesta por motivos personales—, estableció contacto directo con Zidane y obtuvo una respuesta positiva.

Zinedine Zidane posa con la
Zinedine Zidane posa con la Champions League - crédito REUTERS/Hannah Mckay

“Tras reforzar su plantilla con los fichajes de Ederson, Asensio y Kerem, los Canarios Amarillos han decidido nombrar a Zinedine Zidane, el legendario entrenador del campo turco. El presidente Ali Koç ha declarado su firme preferencia por un entrenador extranjero y, según se informa, está deseoso de confiar el equipo estelar a un nombre indiscutible”, relata el diario turco Sabah.

La trayectoria reciente de Zidane como entrenador está ligada al Real Madrid, institución a la que se incorporó como DT en enero de 2016 tras la salida de Rafael Benítez.

En el club español, el francés alcanzó tres Ligas de Campeones, dos Supercopas de la UEFA, dos Copas Mundiales de Clubes, una Liga y una Supercopa de España, logros que lo consolidaron entre los técnicos más exitosos del fútbol europeo.

