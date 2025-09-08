El triste panorama en el estadio Pascual Guerrero para el clásico vallecaucano: hubo menos de 3.000 hinchas

La crisis deportiva e institucional que afronta América de Cali ha tenido repercusiones visibles tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Aunque el entrenador argentino Diego Gabriel Raimondi ya no continúa al frente del club tras los recientes malos resultados, la dirigencia aún no ha hecho oficial el nombramiento de David González como su sucesor, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los seguidores de la escuadra Escarlata.

En medio de esta situación, la hinchada del conjunto vallecaucano optó por manifestar su descontento con la directiva. La protesta coincidió con el clásico vallecaucano frente al Deportivo Cali, encuentro que habitualmente genera expectación y atrae una amplia convocatoria al estadio Pascual Guerrero.

No obstante, para la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025, las imágenes compartidas en redes sociales reflejaron una inusual baja concurrencia de público, hecho inédito para uno de los clásicos de mayor rivalidad en el país.

Así estaban las tribunas del Pascual Guerrero en medio del clásico vallecaucano- crédito @leonelcerrudo/X

La movilización de los aficionados no solo se hizo evidente en las tribunas casi vacías, sino también en el exterior del escenario deportivo, donde decenas de seguidores de la Mechita llevaron a cabo una marcha simbólica.

Este acto forzó el desvío del tráfico en varias arterias principales de Cali, mientras la protesta transcurrió bajo acompañamiento de gestores de cultura ciudadana y de paz de la Alcaldía, efectivos de la Policía Metropolitana y agentes de tránsito.

Durante el desarrollo de la manifestación, el mensaje estuvo dirigido con claridad a la dirigencia del club, a la que los fanáticos responsabilizan por la difícil coyuntura que atraviesa la institución.

Pese a la atmósfera tensa, la marcha y las movilizaciones se registraron en un entorno de tranquilidad y sin disturbios, según el reporte oficial.

Gabriel Raimondi llegó a la dirección técnica del América a mediados de 2025- crédito @AmericadeCali/X

Los números de Gabriel Raimondi al frente del América de Cali

Durante su ciclo como entrenador del América de Cali, el argentino Gabriel Raimondi dirigió 11 partidos: sumó 14 puntos de 33 posibles, con un promedio de efectividad que ronda el 42–43 %, distribuido en triunfos, empates y múltiples derrotas.

El equipo vivió una preocupante racha de 6 a 7 partidos sin ganar, en todos los frentes: Liga, Copa BetPlay y Copa Sudamericana. Solo se logró un triunfo reciente ante Tigres, pero desde entonces el equipo retomó la senda negativa

La permanencia del América de Cali en la parte baja de la tabla —llegando a ocupar incluso el puesto 18— avivó las alarmas entre dirigentes y aficionados.

El ciclo del argentino también se vio marcado por una temprana eliminación en la Copa Sudamericana, donde América fue superado claramente por Fluminense. Esta combinación de malos resultados en el campeonato local y en el plano internacional contextualiza el golpe institucional que sufrió el club bajo su dirección.

La persistente falta de resultados y las reacciones negativas desde la tribuna y los medios llevaron, finalmente, a la decisión de desvincularlo del cargo.

América y Cali no se hicieron daño en el estadio Pascual Guerrero- crédito @AsoDeporCali/X

Cuándo volverá a jugar América de Cali

América de Cali retomará su participación en la Liga BetPlay Dimayor el sábado 13 de septiembre de 2025, cuando visite a Fortaleza Ceif en juego válido por la fecha 11 del Torneo Finalización 2025-II. El partido está programado para iniciarse a las 2:00 p. m.

Tras ese duelo, el conjunto Escarlata enfrentará una semana cargada de fútbol. El martes 16 de septiembre, el cuadro Rojo recibirá a Atlético Bucaramanga, mientras que el viernes 19 de septiembre será local nuevamente, en este caso frente a Once Caldas.

Con estos compromisos, América entrará en una fase clave de la primera etapa de la Liga, con tres partidos en tan solo seis días. Esta seguidilla no solo pondrá a prueba el ritmo del equipo y la profundidad de su plantilla, sino que también representará una oportunidad para escalar en la tabla de posiciones y asegurar su paso a los cuadrangulares semifinales.