Refuerzo de última hora de Millonarios se perderá el próximo partido por insólita expulsión: no sumó ni un minuto en la cancha

Iván Arboleda protestó una decisión arbitral a pocos minutos de terminar el partido contra Independiente Santa Fe, lo cual podría acarrearle más de una fecha de suspensión en la Liga BetPlay

Camilo Zabaleta

Iván Arboleda fue contratado en el periodo de jugadores libres - crédito Millonarios FC

El clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe terminó sin goles, reflejando un partido intenso aunque carente de claridad en ataque para ambos equipos. El encuentro, disputado bajo una alta dosis de tensión desde el inicio, mostró a unos Millonarios con mejor disposición, pero sin la eficacia necesaria para concretar sus llegadas, mientras que Santa Fe supo resistir y controlar los embates azules durante largos pasajes del compromiso.

El portero Iván Arboleda fue protagonista involuntario en el clásico entre Millonarios y Santa Fe, recibiendo la tarjeta roja directa sin llegar a pisar el campo de juego. Su expulsión se produjo en los minutos finales, en medio de una situación controvertida que comenzó con un contragolpe de Santa Fe: Edward López buscaba recibir el balón, pero el pase terminó interceptado por Jorge Arias, cuyo brazo alteró la trayectoria de la pelota.

El árbitro principal, José Ortiz, sancionó mano y amonestó a Arias por arrojar el balón mientras protestaba. Este episodio provocó el descontento de los futbolistas de ambos equipos. Mientras los jugadores cardenales demandaban una sanción mayor, los de Millonarios argumentaban que la posición del brazo era natural y además reclamaban una posible revisión del VAR por una acción previa en el área.

Iván Arboleda tendrá una segunda oportunidad en Millonarios, equipo en el que atajó entre julio de 2024 y julio de 2025 - crédito Millonarios FC

La decisión técnica de Ortiz resultó definitiva cuando desde el banco de suplentes, Iván Arboleda reaccionó con insistencia y lanzó improperios hacia el árbitro central, siendo captado por las cámaras durante la discusión.

El juez no dudó en sancionarlo y lo expulsó del partido al mostrarle la tarjeta roja, lo que lo obligó a abandonar los vestidores antes del final. Posteriormente, Arboleda intentó nuevamente reclamar a Ortiz una vez terminado el partido, lo que podría derivar en un castigo superior a una fecha.

Esta sanción complica la situación de Millonarios, ya que el club afrontaba previamente la baja por lesión de Guillermo De Amores. De este modo, Diego Novoa queda como el único arquero disponible para el cuerpo técnico dirigido por Hernán Torres, ya que la expulsión de Arboleda obliga como alternativa de recambio inmediato en el banquillo a un jugador juvenil. La directiva y el cuerpo técnico deberán buscar soluciones urgentes para suplir esta carencia en la plantilla.

Así fue el clásico Capitalino entre Millonarios vs. Santa Fe

Millonarios está en el puesto 18 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay- crédito Colprensa - Cristian Bayona

Desde el arranque, ambas escuadras mostraron intenciones ofensivas. A los 13 minutos, Millonarios generó la primera ocasión peligrosa por medio de un cabezazo de Jorge Arias, pero la respuesta de Santa Fe no tardó: Emmanuel Olivera también inquietó con un remate de cabeza que pasó cerca del arco defendido por Novoa. Resultó notorio el trabajo defensivo del conjunto cardenal, que dificultó la generación de espacios para el rival.

Santa Fe apostó en varios tramos por los remates de media distancia, destacándose la participación de Hugo Rodallega. Hacia el final de la primera mitad, los azules generaron una doble oportunidad con Cabezas Hurtado, que remató dos veces de cabeza en el área y exigió una intervención de Mosquera Marmolejo. Antes del descanso, Beckham Castro estuvo cerca de abrir el marcador tras una elaborada jugada colectiva, aunque no logró definir con precisión.

En el complemento, la dinámica de ida y vuelta se mantuvo, aunque seguía faltando claridad en los metros finales. Millonarios se mantuvo insistente a través de Beckham Castro y Cabezas Hurtado. En el minuto 60, ambos se combinaron en una de las llegadas más claras, pero nuevamente faltó definición frente al arco. Santa Fe replicó de inmediato con una oportunidad a cargo de Edward López, lo que llevó al equipo azul a elevar el ritmo, enfrentándose a una defensa cardenal bien establecida.

Millonarios y Santa Fe empataron
Millonarios y Santa Fe empataron sin goles en una nueva edición del clásico Capitalino - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Durante los últimos minutos, el carácter ofensivo de ambos equipos decayó, tornándose el juego más disputado en el mediocampo. Millonarios tuvo una ocasión más en los pies de Cabezas Hurtado tras una jugada de Danovis Banguero en el minuto 90, pero el atacante no consiguió capitalizar. Hugo Rodallega, por su parte, generó peligro al final con un tiro libre bien ejecutado que fue detenido por Novoa.

El resultado deja a Millonarios con 8 puntos en la tabla, mientras que Santa Fe suma 13 unidades y se ubica dentro del grupo de los ocho mejores. En la siguiente jornada, Millonarios recibirá a Deportivo Pasto en el estadio El Campín, en tanto que el cuadro cardenal afrontará durante la semana un compromiso de Copa Colombia.

