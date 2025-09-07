Hora y dónde ver la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: se retrasó por culpa de Donald Trump

El último grand Slam de la temporada lo definirán los dos mejores tenistas del ranking de la ATP - crédito Geoff Burke-Imagn Images

La expectativa por una de las grandes finales del tenis contemporáneo ya es total: Jannik Sinner (1° ATP) y Carlos Alcaraz (2° ATP) volverán a enfrentarse, esta vez en la definición del US Open 2025, reafirmando su condición de máximos referentes del circuito actual y estableciéndose, según el relato original, uno o más escalones por encima del resto de jugadores.

Ambos llegan a su tercer duelo por títulos de Grand Slam en lo que va del año, con un título para cada uno: Alcaraz conquistó Roland Garros y Sinner Wimbledon.

El italiano, pese a un arranque de torneo arrollador, experimentó molestias físicas durante la semifinal frente a Felix Auger-Aliassime (27°), donde necesitó atención médica, pero aun así logró imponerse por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4, asegurando su lugar en la última cita grande de la temporada y quedando a un paso de sumar su quinto trofeo de Grand Slam.

Alcaraz arriba a la final sin haber cedido un solo set en el certamen, avalando su momento con una victoria en semifinales ante Novak Djokovic (7°) por 6-4, 7-6 (4) y 6-2. El murciano, dirigido por Juan Carlos Ferrero, cuenta además con el incentivo de que, de alzarse con el título, recuperaría el puesto de N°1 del mundo.

La previa del encuentro tuvo una nota inusual: la presencia de Donald Trump en el estadio llevó a las autoridades del US Open a retrasar el inicio de la final por temas de seguridad.

“Como resultado de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los fanáticos tengan tiempo adicional para llegar a sus asientos, hemos extendido la hora de inicio del partido de hoy a las 2:30 p.m. (hora del Este de EE. UU.)”, informó la organización. Por este motivo, el partido comenzará a la 1:30 p.m., hora de Colombia. La final será transmitida por ESPN y Disney +.

Los resultados de las finales entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Ambos llegan con fuertes antecedentes y un historial cada vez más cargado de encuentros decisivos. El enfrentamiento más reciente tuvo lugar en el Masters 1000 de Cincinnati, donde Alcaraz se impuso por 5-0 y retiro el pasado 18 de agosto.

Sin embargo, Sinner, respaldado por sus entrenadores Simone Vagnozzi y Darren Cahill, obtuvo una de las victorias más relevantes de 2025 en la final de Wimbledon, cortando una racha de cinco derrotas consecutivas contra el murciano tras imponerse por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

El balance personal entre ambos tenistas favorece aún a Alcaraz, que lidera el historial con nueve triunfos frente a cinco de Sinner. Entre esos enfrentamientos, figuran partidos clave como la remontada de Alcaraz en la final de Roland Garros 2025, donde venció en cinco sets maratónicos y salvó tres match points tras casi cinco horas y media de juego y su éxito en la final de Roma 2025. Por parte del italiano, sus victorias más resonantes incluyen Wimbledon 2022, Umag 2022, Beijing 2023 y Wimbledon 2025.

El listado de duelos directos entre ambos incluye, además, encuentros en torneos como Miami, Indian Wells, París-Bercy, US Open 2022 y dos veces en Beijing. El dominio actual de Alcaraz en el global del cara a cara (9-5) no opaca el reciente repunte de Sinner, que se mantiene como el principal retador de una generación que ya marca una época en el circuito.

Cada partido entre ellos ha ofrecido episodios de alta tensión y desenlaces épicos, como el clásico de Roland Garros, donde el español remontó un 0-2 en sets y tres match points en contra para conquistar la arcilla de París.