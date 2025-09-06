Deportes

FIFA dedicó homenaje a James Rodríguez por clasificación al Mundial 2026: “Tuvo que esperar mucho para volver a sentirse él”

El mediocampista lidera al equipo nacional rumbo a la Copa Mundial de 2026, decidido a superar las adversidades y dejar una huella imborrable, la entidad asegura que esta será su “revancha”

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
La FIFA destacó a James
La FIFA destacó a James Rodríguez tras clasificar al Mundial de 2026-crédito Luisa González/REUTERS

La clasificación de Colombia al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá representa el regreso de la Tricolor a la máxima cita del fútbol internacional, tras la ausencia en Qatar 2022.

El papel de James Rodríguez resultó determinante en este proceso, especialmente por su gol ante Bolivia, que encaminó la victoria y selló el pase al Mundial el 4 de septiembre de 2025 en Barranquilla.

El gol anotado, lo que probablemente fue su último partido oficial en Barranquilla, consolidó su liderazgo y compromiso con el equipo nacional.

Por esta razón, el regreso de James Rodríguez no pasó desapercibido para la FIFA, situación que llevó a destacar al capitán de la selección Colombia en un artículo publicado en su sitio web oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

James Rodríguez no jugó el
James Rodríguez no jugó el último partido de la Copa del Mundo de Colombia en Rusia 2018-crédito Luisa González/REUTERS

En la publicación que realizó el ente deportivo, resaltó que la próxima Copa del Mundo será una oportunidad de “revancha” para James Rodríguez.

El organismo internacional subrayó que el futbolista no solo buscará resarcirse por la ausencia en Qatar, sino or lo ocurrido en Rusia 2018, cuando una lesión muscular sufrida ante Senegal le impidió disputar el partido de octavos de final frente a Inglaterra, encuentro en el que Colombia quedó eliminada por penales.

“Tuvo que esperar mucho James para volver a sentirse él en la Selección Colombia. Es posible que unos cuatro o cinco años atrás hubiera pensado que su historia con la camiseta de su país estaba terminada, que estaba acabada la opción de volver a una Copa Mundial, ese torneo en el que brilló como una rápida ráfaga en 2018, pero que se volvió ícono global en 2014, cuando marcó seis goles, uno inolvidable a Uruguay, que fue elegido como el mejor de esa edición”.

El mal momento de James Rodríguez con la selección Colombia

El artículo también resaltó el
El artículo también resaltó el mal momento que vivió con Reinaldo Rueda camino a Qatar 2022-crédito Manaure Quintero/REUTERS

Por otra parte, en el mismo artículo que le dedicó la FIFA a James Rodríguez recordó el duro momento deportivo que vivió con la selección Colombia cuando era jugador del Everton de Inglaterra.

“Durante el ciclo de Reinaldo Rueda como entrenador, fue excluido de varias convocatorias, en donde no estuvo en ocho partidos de las Eliminatorias sudamericanas. La decisión, según el extécnico de Atlético Nacional, tenía que ver con una cuestión física y técnica. Aunque regresaría para los partidos clasificatorios a Catar, contra Brasil y Paraguay, la no participación en la gran cita generó un vacío grande para Colombia. Hasta que llegó el entrenador argentino Néstor Lorenzo, exayudante de campo de José Pekerman".

Recordó el momento cuando Lorenzo llegó a la selección Colombia

“Hay jugadores que en 20 minutos te dan más que nadie. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano. Estuve hablando con él y lo noté con mucho compromiso y ganas de estar y brindarse de lleno en la Selección”. Fue una de las primeras declaraciones de Lorenzo. Un mensaje claro".

Así destacó la cuenta oficial de la Copa del Mundo la presencia de James Rodríguez con Colombia

De la siguiente forma se
De la siguiente forma se destacó la presencia de James Rodríguez-crédito @fifaworldcup_es/X

En la publicación de la cuenta oficial de X la Copa del Mundo, en donde se compartió el homenaje a James Rodríguez, dijeron lo siguiente:

“Con James como su símbolo, Colombia dirá presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026″.

Así está la lista de futbolistas colombianos con más partidos en las copas del mundo

Colombia volverá a jugar un
Colombia volverá a jugar un Mundial en Norteamérica después de 32 años de espera-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

De esta forma, James Rodríguez y David Ospina podrían romper el récord de jugadores colombianos con más partidos en la copa del mundo, que actualmente sigue liderando Carlos “El Pibe” Valderrama.

A continuación, así está el listado de jugadores:

  1. Carlos Valderrama (Volante): 10 partidos
  2. Freddy Rincón (Volante): 10 partidos
  3. Juan Guillermo Cuadrado (Volante): 9 partidos
  4. David Ospina (Arquero): 9 partidos
  5. James Rodríguez (Volante): 8 partidos
  6. Leonel Álvarez (Volante): 7 partidos
  7. Andrés Escobar (Defensor): 7 partidos
  8. Luis “Chonto” Herrera (Defensor): 7 partidos
  9. Juan Fernando Quintero (Volante): 7 partidos
  10. Carlos Sánchez (Volante): 7 partidos

Estadísticas de James Rodríguez en las Eliminatorias Sudamericanas

El capitán de la selección
El capitán de la selección Colombia siempre fue una ficha clave para Néstor Lorenzo-crédito Luisa González/REUTERS

En las Eliminatorias Sudamericanas, James Rodríguez jugó 8 partidos en 552 minutos y anotó 2 goles. Estas fueron las estadísticas que dejó el colombiano camino al Mundial de Norteamérica 2026.

  • 8 de septiembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 15 minutos en el Colombia 1-0 Venezuela
  • 13 de septiembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 32 minutos en el Chile 0-0 Colombia
  • 12 de octubre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 81 minutos en el Colombia 2-2 Uruguay
  • 18 de octubre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Ecuador 0-0 Colombia
  • 17 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 2-1 Brasil
  • 22 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 74 minutos en el Paraguay 0-1 Colombia
  • 7 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 45 minutos en el Perú 1-1 Colombia
  • 10 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 2-1 Argentina
  • 10 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Bolivia 1-0 Colombia
  • 15 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 86 minutos en el Colombia 4-0 Chile
  • 15 de noviembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 18 minutos en el Uruguay 3-2 Colombia
  • 19 de noviembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 0-1 Ecuador
  • 20 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Brasil 2-1 Colombia
  • 26 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 62 minutos en el Colombia 2-2 Paraguay
  • 6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 0-0 Perú
  • 10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 73 minutos en el Argentina 1-1 Colombia
  • 4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 61 minutos en el Colombia 3-0 Bolivia

Temas Relacionados

James RodríguezSelección ColombiaMundial 2026Eliminatorias SudamericanasColombia-Deportes

Más Noticias

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

Se juega otra edición entre rojos y azules con la obligación de sumar los 3 puntos para entrar al grupo de los 8

Millonarios vs. Santa Fe EN

Etapa 14 de la Vuelta a España: Marc Soler gana, Egan Bernal baja posiciones y Harold Tejada es el mejor en la general

En una etapa con final en la alta montaña, el UAE Emirates vuelve a coronarse en la montaña en la ronda ibérica, mientras que el ciclista del Astana Team ahora es el mejor colombiano, bajando al corredor del Ineos Grenadiers

Etapa 14 de la Vuelta

Richard Ríos reveló cuál es su ídolo en la selección Colombia: “Le agradezco por estar conmigo”

El mediocampista colombiano confesó su admiración y resaltó el privilegio de compartir vestuario con sus ídolos en la Selección Colombia

Richard Ríos reveló cuál es

El colombiano Sergio Higuita se retiró de La Vuelta a España

El sorpresivo anuncio se realizó antes de que los ciclistas disputen la etapa 14 que partió en Avilés

El colombiano Sergio Higuita se

Ramón Jesurún no se conforma con la clasificación de Colombia al Mundial 2026 y le apunta al premio mayor: “¿Por qué no buscar el título?"

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol considera que la preparación y el enfoque del equipo serán claves para alcanzar nuevas metas en la próxima cita de la FIFA

Ramón Jesurún no se conforma
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Hombre chino confesó que aprendió

Hombre chino confesó que aprendió a hablar español viendo ‘Betty, la fea’: “Después de ver muchos episodios”

En imágenes| Los mejores momentos del concierto de Manuel Medrano en Bogotá: marcó el inicio de su gira internacional y el lanzamiento de un nuevo álbum

Claudia Bahamón conmovió a los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ con emotiva carta: “No estoy sola”

Karol G le subió el volumen a ‘Tropicoqueta’ en el medio tiempo de la NFL en Brasil: así fue su presentación

Shakira rompió en llanto durante su concierto en México mientras cantaba tema asociado a Gerard Piqué

Deportes

Millonarios vs. Santa Fe EN

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

Etapa 14 de la Vuelta a España: Marc Soler gana, Egan Bernal baja posiciones y Harold Tejada es el mejor en la general

Richard Ríos reveló cuál es su ídolo en la selección Colombia: “Le agradezco por estar conmigo”

El colombiano Sergio Higuita se retiró de La Vuelta a España

Ramón Jesurún no se conforma con la clasificación de Colombia al Mundial 2026 y le apunta al premio mayor: “¿Por qué no buscar el título?"