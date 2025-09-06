FIFA dedicó homenaje a James Rodríguez por clasificación al Mundial 2026: “Tuvo que esperar mucho para volver a sentirse él”

La FIFA destacó a James Rodríguez tras clasificar al Mundial de 2026-crédito Luisa González/REUTERS

La clasificación de Colombia al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá representa el regreso de la Tricolor a la máxima cita del fútbol internacional, tras la ausencia en Qatar 2022.

El papel de James Rodríguez resultó determinante en este proceso, especialmente por su gol ante Bolivia, que encaminó la victoria y selló el pase al Mundial el 4 de septiembre de 2025 en Barranquilla.

El gol anotado, lo que probablemente fue su último partido oficial en Barranquilla, consolidó su liderazgo y compromiso con el equipo nacional.

Por esta razón, el regreso de James Rodríguez no pasó desapercibido para la FIFA, situación que llevó a destacar al capitán de la selección Colombia en un artículo publicado en su sitio web oficial.

James Rodríguez no jugó el último partido de la Copa del Mundo de Colombia en Rusia 2018-crédito Luisa González/REUTERS

En la publicación que realizó el ente deportivo, resaltó que la próxima Copa del Mundo será una oportunidad de “revancha” para James Rodríguez.

El organismo internacional subrayó que el futbolista no solo buscará resarcirse por la ausencia en Qatar, sino or lo ocurrido en Rusia 2018, cuando una lesión muscular sufrida ante Senegal le impidió disputar el partido de octavos de final frente a Inglaterra, encuentro en el que Colombia quedó eliminada por penales.

“Tuvo que esperar mucho James para volver a sentirse él en la Selección Colombia. Es posible que unos cuatro o cinco años atrás hubiera pensado que su historia con la camiseta de su país estaba terminada, que estaba acabada la opción de volver a una Copa Mundial, ese torneo en el que brilló como una rápida ráfaga en 2018, pero que se volvió ícono global en 2014, cuando marcó seis goles, uno inolvidable a Uruguay, que fue elegido como el mejor de esa edición”.

El mal momento de James Rodríguez con la selección Colombia

El artículo también resaltó el mal momento que vivió con Reinaldo Rueda camino a Qatar 2022-crédito Manaure Quintero/REUTERS

Por otra parte, en el mismo artículo que le dedicó la FIFA a James Rodríguez recordó el duro momento deportivo que vivió con la selección Colombia cuando era jugador del Everton de Inglaterra.

“Durante el ciclo de Reinaldo Rueda como entrenador, fue excluido de varias convocatorias, en donde no estuvo en ocho partidos de las Eliminatorias sudamericanas. La decisión, según el extécnico de Atlético Nacional, tenía que ver con una cuestión física y técnica. Aunque regresaría para los partidos clasificatorios a Catar, contra Brasil y Paraguay, la no participación en la gran cita generó un vacío grande para Colombia. Hasta que llegó el entrenador argentino Néstor Lorenzo, exayudante de campo de José Pekerman".

Recordó el momento cuando Lorenzo llegó a la selección Colombia

“Hay jugadores que en 20 minutos te dan más que nadie. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano. Estuve hablando con él y lo noté con mucho compromiso y ganas de estar y brindarse de lleno en la Selección”. Fue una de las primeras declaraciones de Lorenzo. Un mensaje claro".

Así destacó la cuenta oficial de la Copa del Mundo la presencia de James Rodríguez con Colombia

De la siguiente forma se destacó la presencia de James Rodríguez-crédito @fifaworldcup_es/X

En la publicación de la cuenta oficial de X la Copa del Mundo, en donde se compartió el homenaje a James Rodríguez, dijeron lo siguiente:

“Con James como su símbolo, Colombia dirá presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026″.

Así está la lista de futbolistas colombianos con más partidos en las copas del mundo

Colombia volverá a jugar un Mundial en Norteamérica después de 32 años de espera-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

De esta forma, James Rodríguez y David Ospina podrían romper el récord de jugadores colombianos con más partidos en la copa del mundo, que actualmente sigue liderando Carlos “El Pibe” Valderrama.

A continuación, así está el listado de jugadores:

Carlos Valderrama (Volante): 10 partidos Freddy Rincón (Volante): 10 partidos Juan Guillermo Cuadrado (Volante): 9 partidos David Ospina (Arquero): 9 partidos James Rodríguez (Volante): 8 partidos Leonel Álvarez (Volante): 7 partidos Andrés Escobar (Defensor): 7 partidos Luis “Chonto” Herrera (Defensor): 7 partidos Juan Fernando Quintero (Volante): 7 partidos Carlos Sánchez (Volante): 7 partidos

Estadísticas de James Rodríguez en las Eliminatorias Sudamericanas

El capitán de la selección Colombia siempre fue una ficha clave para Néstor Lorenzo-crédito Luisa González/REUTERS

En las Eliminatorias Sudamericanas, James Rodríguez jugó 8 partidos en 552 minutos y anotó 2 goles. Estas fueron las estadísticas que dejó el colombiano camino al Mundial de Norteamérica 2026.

