FIFA dedicó homenaje a James Rodríguez por clasificación al Mundial 2026: “Tuvo que esperar mucho para volver a sentirse él”

La clasificación de Colombia al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá representa el regreso de la Tricolor a la máxima cita del fútbol internacional, tras la ausencia en Qatar 2022.
El papel de James Rodríguez resultó determinante en este proceso, especialmente por su gol ante Bolivia, que encaminó la victoria y selló el pase al Mundial el 4 de septiembre de 2025 en Barranquilla.
El gol anotado, lo que probablemente fue su último partido oficial en Barranquilla, consolidó su liderazgo y compromiso con el equipo nacional.
Por esta razón, el regreso de James Rodríguez no pasó desapercibido para la FIFA, situación que llevó a destacar al capitán de la selección Colombia en un artículo publicado en su sitio web oficial.
En la publicación que realizó el ente deportivo, resaltó que la próxima Copa del Mundo será una oportunidad de “revancha” para James Rodríguez.
El organismo internacional subrayó que el futbolista no solo buscará resarcirse por la ausencia en Qatar, sino or lo ocurrido en Rusia 2018, cuando una lesión muscular sufrida ante Senegal le impidió disputar el partido de octavos de final frente a Inglaterra, encuentro en el que Colombia quedó eliminada por penales.
“Tuvo que esperar mucho James para volver a sentirse él en la Selección Colombia. Es posible que unos cuatro o cinco años atrás hubiera pensado que su historia con la camiseta de su país estaba terminada, que estaba acabada la opción de volver a una Copa Mundial, ese torneo en el que brilló como una rápida ráfaga en 2018, pero que se volvió ícono global en 2014, cuando marcó seis goles, uno inolvidable a Uruguay, que fue elegido como el mejor de esa edición”.
El mal momento de James Rodríguez con la selección Colombia
Por otra parte, en el mismo artículo que le dedicó la FIFA a James Rodríguez recordó el duro momento deportivo que vivió con la selección Colombia cuando era jugador del Everton de Inglaterra.
“Durante el ciclo de Reinaldo Rueda como entrenador, fue excluido de varias convocatorias, en donde no estuvo en ocho partidos de las Eliminatorias sudamericanas. La decisión, según el extécnico de Atlético Nacional, tenía que ver con una cuestión física y técnica. Aunque regresaría para los partidos clasificatorios a Catar, contra Brasil y Paraguay, la no participación en la gran cita generó un vacío grande para Colombia. Hasta que llegó el entrenador argentino Néstor Lorenzo, exayudante de campo de José Pekerman".
Recordó el momento cuando Lorenzo llegó a la selección Colombia
“Hay jugadores que en 20 minutos te dan más que nadie. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano. Estuve hablando con él y lo noté con mucho compromiso y ganas de estar y brindarse de lleno en la Selección”. Fue una de las primeras declaraciones de Lorenzo. Un mensaje claro".
Así destacó la cuenta oficial de la Copa del Mundo la presencia de James Rodríguez con Colombia
En la publicación de la cuenta oficial de X la Copa del Mundo, en donde se compartió el homenaje a James Rodríguez, dijeron lo siguiente:
“Con James como su símbolo, Colombia dirá presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026″.
Así está la lista de futbolistas colombianos con más partidos en las copas del mundo
De esta forma, James Rodríguez y David Ospina podrían romper el récord de jugadores colombianos con más partidos en la copa del mundo, que actualmente sigue liderando Carlos “El Pibe” Valderrama.
A continuación, así está el listado de jugadores:
- Carlos Valderrama (Volante): 10 partidos
- Freddy Rincón (Volante): 10 partidos
- Juan Guillermo Cuadrado (Volante): 9 partidos
- David Ospina (Arquero): 9 partidos
- James Rodríguez (Volante): 8 partidos
- Leonel Álvarez (Volante): 7 partidos
- Andrés Escobar (Defensor): 7 partidos
- Luis “Chonto” Herrera (Defensor): 7 partidos
- Juan Fernando Quintero (Volante): 7 partidos
- Carlos Sánchez (Volante): 7 partidos
Estadísticas de James Rodríguez en las Eliminatorias Sudamericanas
En las Eliminatorias Sudamericanas, James Rodríguez jugó 8 partidos en 552 minutos y anotó 2 goles. Estas fueron las estadísticas que dejó el colombiano camino al Mundial de Norteamérica 2026.
- 8 de septiembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 15 minutos en el Colombia 1-0 Venezuela
- 13 de septiembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 32 minutos en el Chile 0-0 Colombia
- 12 de octubre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 81 minutos en el Colombia 2-2 Uruguay
- 18 de octubre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Ecuador 0-0 Colombia
- 17 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 2-1 Brasil
- 22 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 74 minutos en el Paraguay 0-1 Colombia
- 7 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 45 minutos en el Perú 1-1 Colombia
- 10 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 2-1 Argentina
- 10 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Bolivia 1-0 Colombia
- 15 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 86 minutos en el Colombia 4-0 Chile
- 15 de noviembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 18 minutos en el Uruguay 3-2 Colombia
- 19 de noviembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 0-1 Ecuador
- 20 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Brasil 2-1 Colombia
- 26 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 62 minutos en el Colombia 2-2 Paraguay
- 6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 0-0 Perú
- 10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 73 minutos en el Argentina 1-1 Colombia
- 4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 61 minutos en el Colombia 3-0 Bolivia