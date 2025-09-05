Deportes

James Rodríguez se puso furioso con Richard Ríos tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026: qué fue lo que pasó

El capitán de la selección fue protagonista tanto en el marcador como en la polémica: le reclamó a Richard Ríos por abandonar el campo antes que el resto del equipo

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Así fue el momento cuando el capitán de la selección Colombia le recriminó a Richard Ríos- crédito @daniespitia__17 / X

La reacción de James Rodríguez al término de la primera parte del encuentro entre la Selección Colombia y Bolivia generó un momento de tensión inesperado en el estadio.

Aunque el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dominaba el marcador con un 1-0, gracias a un gol del propio Rodríguez, la atención se desvió hacia el capitán por un episodio de visible molestia que no pasó desapercibido para sus compañeros ni para los espectadores.

James Rodríguez se enojó con
James Rodríguez se enojó con Richard Ríos - crédito Luisa González / REUTERS

Al sonar el silbato que marcó el descanso, las cámaras captaron a James Rodríguez gesticulando y señalando a la distancia, mientras lanzaba gritos dirigidos a un compañero fuera del alcance visual de la transmisión.

La escena, que sorprendió a muchos asistentes al Metropolitano, dejó en evidencia el descontento del mediocampista, quien incluso necesitó la intervención de Jefferson Lerma para que recuperara la calma.

La explicación sobre el origen de este episodio la aportó el periodista Juan Diego Osorio, conocido por su paso por Win Sports y RCN.

Según su versión, el motivo de la furia de James Rodríguez fue la actitud de Richard Ríos, quien abandonó el campo rápidamente hacia el camerino, rompiendo la costumbre del grupo de ingresar y salir juntos de la cancha.

Osorio detalló que al capitán le incomodó que Ríos se apartara del protocolo habitual, lo que provocó su exabrupto.

El periodista citó la reacción del jugador del León de México: “¿Por qué se va así? La p...que lo parió”, dijo.

El periodista mostró el enojo
El periodista mostró el enojo de James Rodriguez - crédito @juandiosorio7 / X

Otra óptica del enojo de James Rodríguez

El editor de Agencia EFE
El editor de Agencia EFE mostró el enojo de James Rodríguez citando el video del Gol Caracol - crédito @AlfonsoH / X

En un concepto personal, el periodista Alfonso Hernández mostró la fuerte reacción que tuvo James Rodríguez con Richard Ríos, citando la exclusiva de la pelea que mostró Gol Caracol y citó lo siguiente:

“James Rodríguez regañando a Richard Ríos con un gesto que tuvo contra Jefferson Lerma. Tremendo liderazgo de James David“, dijo.

Richard Ríos y su clasificación al Mundial: esto fue lo que dijo

Richard Ríos habló después de
Richard Ríos habló después de la pelea con James y explicó lo que significa el paso al Mundial - crédito Luisa González / REUTERS

A pesar de este momento de tensión, la victoria final por 3-0 ante Bolivia aseguró la presencia de Colombia en la próxima Copa del Mundo, y el foco se desplazó rápidamente hacia las declaraciones de Richard Ríos.

El volante, que ha ganado popularidad por su desempeño en las eliminatorias, abordó el incidente y puso el acento en el esfuerzo colectivo y el reconocimiento a quienes trabajan en la sombra dentro del equipo nacional.

“Feliz porque creo que estamos haciendo un trabajo bueno, porque creo que todo el país se lo merece por estarnos apoyando y de verdad no saben cómo lo sufren las personas que trabajan dentro de la selección, los masajistas, los utileros, los que nos dan el agua. Ellos que están acá hace muchos años se lo merecen y sabemos cómo sufren por esto. La felicidad que da ver a un utilero llorar porque está clasificado a un Mundial, no estoy diciendo que no sea la mía, porque para mí es un sueño, pero creo que ellos se lo merecen demasiado y también el país por acompañarnos hasta acá"

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Ecuador vs. Argentina

  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

  1. Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  5. Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  8. Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19)
  9. Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  10. Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Nota: en negrilla están las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y en cursiva el equipo que iría al repechaje.

