Al ritmo de baile y la emoción, la selección Colombia celebró su pase al Mundial 2026

Con buena vibra a través del baile, los jugadores de la tricolor celebraron su pase a la séptima copa del mundo - crédito @fcfseleccioncol / Instagram

El festejo de la selección de Colombia tras asegurar su paso al Mundial quedó marcado por una escena inesperada: Yerry Mina, acompañado por Luis Díaz y otros integrantes del equipo, transformó la zona mixta en un escenario de celebración al ritmo de un baile que sorprendió a los presentes.

El defensor central, portando un altavoz, fue el encargado de iniciar la coreografía, a la que se sumaron sus compañeros con movimientos que, por su precisión y energía, evocaron la destreza de bailarines profesionales más que la de futbolistas, después de la goleada a la selección Bolivia 3-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el 4 de septiembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Colombia jugará por séptima vez la Copa del Mundo en la historia - crédito Luisa González / REUTERS

El video que se grabó después de la goleada ante Bolivia en el camerino evidenció la alegría de James Rodríguez y Dayro Moreno siguiendo el ritmo que colocaba Yerry Mina (que tenía en su poder un parlante con la música) y Davinson Sánchez, contagió a todos los presentes.

En el baile también se observa a Jhon Córdoba con alegría, a Johan Mojica, defensor de la tricolor, a Jaminton Campaz y a Luis Díaz, delanteros de la selección bailando, mientras todos intentaban pasarse el turno.