Luis Díaz y el mensaje a su “yo” de 10 años: “Es importante mantener siempre el hambre de victoria”

Luis Díaz ya se encuentra en Barranquilla, trabajando a la par con sus compañeros de la selección Colombia de cara a la preparación del partido del próximo jueves 4 de septiembre ante Bolivia, con la certeza de que una victoria les permitirá asegurar cupo directo al Mundial de Norteamérica 2026.

El extremo que cautivó con su anotación ante Argentina en la doble fecha de junio, llega ahora a la Tricolor como refuerzo estrella del Bayern Múnich y con la expectativa de liderar a los bávaros en la lucha por volver a coronarse en la Champions League, trofeo que no conquistan desde 2021.

El extremo, que actualmente suma cuatro partidos, 3 goles y 2 asistencias con el Bayern, fue fichado por el club alemán por 75 millones de euros, una cifra que refleja la confianza depositada en su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, una faceta que, según el propio jugador, le resulta “fácil”. La publicación alemana lo describió como un “cohete”, en alusión a su velocidad y destreza en el campo.

El colombiano compartió para la página oficial del club aspectos sobre su trayectoria personal y profesional, incluyendo sus vivencias su infancia, su adaptación a Alemania, y los recuerdos que lo vinculan con el club bávaro desde temprana edad.

Durante la entrevista, Díaz rememoró sus primeros vínculos con el equipo en el que hoy milita. “Siempre he visto mucho fútbol. Cuando estoy en casa, lo veo todo. Mis primeros recuerdos del FC Bayern son Robben y Ribéry”, relató el colombiano, subrayando la admiración que sentía por los históricos extremos del club, así como por el volante Bastian Schweinsteiger, de ese mismo periodo.

“Recuerdo muy bien la final de la Champions League de 2013, que ganó el Bayern contra el Dortmund. Eso me marcó”, añadió el futbolista, en referencia al juego en el que los bávaros se coronaron por quinta vez en Europa con anotación de Arjen Robben en los minutos finales del juego disputado en el estadio de Wembley, en Londres.

Por otra parte, destacó el trabajo que hizo su padre Manuel “Mane” Díaz para enseñarle los fundamentos del juego que terminaron definiéndolo como futbolista. “Nuestro padre daba mucha importancia a que trabajáramos mucho con el balón. Así que hacíamos muchos ejercicios similares a los del juego. Por lo demás, siempre se trataba de controlar el balón y pasar. Y él siempre decía: Goles son amores”, declaró.

En cuanto a su nueva vida en Múnich luego de tres temporadas en Liverpool, Díaz contó que la adaptación a la vida en Múnich ha resultado menos compleja de lo esperado para Díaz, valorando positivamente el recibimiento que le brindaron en el club y recordó la influencia positiva de Jürgen Klopp, su primer entrenador en Liverpool, para moldear su percepción de los alemanes.

“Me abrazó y me dijo que era bienvenido y que podíamos hablar de todo. Me dio la sensación de que estábamos en la misma onda. Klopp tiene una energía fantástica, siempre estaba de buen humor, era muy cordial. Los alemanes no son tan fríos como dicen algunos”, afirmó el colombiano, algo que en redes sociales fue tomado como una referencia a las declaraciones de James Rodríguez en 2020, describiendo a los alemanes como “frios”, cuando se refirió a su etapa en Bayern Múnich y a las causas de su falta de adaptación.

El jugador aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al niño que fue hace casi dos décadas: “Al Luis de diez años le diría que siga siendo tan modesto como es. ¡Y que nunca pierda su voluntad de ganar! Para nosotros, los futbolistas, es importante mantener siempre el hambre de victoria”, expresó el extremo de 28 años.