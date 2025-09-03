Mohamed Salah defendió a Luis Díaz pese a no estar en Liverpool: “Sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League”

Luis Díaz junto a Kostas Tsimikas y Mohamed Salah - crédito Liverpool

La historia del Luis Díaz en el Liverpool quedó atrás.

El futbolista colombiano, que ahora es la gran figura del Bayern Múnich de Alemania, todavía es recordado por los fanáticos de los rojos ingleses, generó la polémica entre los fanáticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El enojo de Mohamed Salah

El egipcio publicó un mensaje de apoyo y rechazo a una página del Liverpool que menospreció al colombiano Luis Díaz y a Darwin Núñez- crédito @MoSalah / X

El 3 de septiembre de 2025, Anfield Edition realizó una publicación comentando que hubo una mejora con las contrataciones del volante alemán Florian Wirtz y del delantero sueco Aleksander Isak, en reemplazo de Luis Díaz y del uruguayo Darwin Núñez.

“Nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”, citó la cuenta partidaria del Liverpool.

Allí, el delantero egipcio Mohamed Salah le respondió en una cita a la cuenta de X, pidiendo un poco más de respeto por sus excompañeros de equipo.

“¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”

Esta declaración, publicada en inglés en su cuenta oficial, recibió miles de reacciones de seguidores que continúan valorando el aporte de Lucho y Darwin Núñez, a pesar de su salida durante el reciente mercado de transferencias.

La postura del egipcio evidenció el impacto que tuvo la partida de Luis Díaz, quien formó parte habitual del tridente ofensivo junto a Salah en las últimas temporadas.

Este fue el mensaje de despedida de Mohamed Salah a Luis Díaz

El egipcio se despidió de su compañero de su compañero en el frente de ataque durante tres temporadas - crédito @mosalah / Instagram

La transferencia de Luis Díaz al Bayern Múnich marcó el final de una etapa en la que el colombiano dejó una huella significativa en el vestuario del Liverpool. Al conocerse su salida, Salah le dedicó un mensaje de despedida el 1 de agosto de 2025, en el que expresó:

“Tu energía, empuje y pasión en la cancha han dejado una huella imborrable. Tuvimos muchísima suerte de contar contigo en el Liverpool. Ha sido un honor compartir parte de tu trayectoria y tu historia de éxito”.

El egipcio profundizó en su reconocimiento hacia el colombiano al afirmar:

“Como compañero de equipo, eras más que confiable: eras una inspiración. Como amigo, aún más”. Uno de los episodios que consolidó la unión entre ambos fue el secuestro de Mane Díaz en Colombia, un hecho que conmocionó al plantel del Liverpool. Salah recordó ese momento al señalar:

“Todos vimos la fuerza que se necesitó para seguir adelante en los momentos difíciles fuera de la cancha. Lo que pasaste habría destrozado a la mayoría, pero regresaste con fuerza y lo diste todo por el club. Esa resiliencia es un ejemplo para los demás y solo se gana el respeto”.

Antes de cerrar su mensaje, Salah le transmitió sus mejores deseos a Luis Díaz para su nueva etapa en Alemania:

“Te deseo todo lo mejor para lo que viene, Lucho, sigue haciendo orgullosa a tu gente”.

El colombiano, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de su excompañero y partió al Bayern Múnich con el reconocimiento de todo el vestuario, al que marcó con su actitud positiva.

Estos fueron las estadísticas que dejó la dupla Luis Díaz-Mohamed Salah

Mohamed Salah y Luis Díaz protagonizaron una dupla importante en el ataque del Liverpool - crédito Phil Noble / REUTERS

El colombiano y el egipcio jugaron 126 partidos en todas las competencias (Premier League, Champions League, FA Cup, Copa de la Liga de Inglaterra).

Además, 7 goles de los que marcó Luis Díaz en todas las competencias contó con la asistencia del delantero egipcio (de los 41 que marcó en total durante toda su estadía en Liverpool).

Es importante recordar que, el destino deportivo volverá a cruzar a Luis Díaz y al Liverpool en la lucha por la Champions League. El atacante colombiano regresará a Inglaterra en los próximos meses para enfrentar al Arsenal, un encuentro que tendrá un significado especial por los recuerdos que dejó en la Premier League. Mientras tanto, el Liverpool viajará a Alemania para medirse con el Eintracht Frankfurt, equipo que conquistó la Europa League en años recientes. Aunque en la fase de grupos no está previsto un enfrentamiento directo entre Liverpool y Bayern Múnich, el sorteo podría deparar un cruce en las rondas eliminatorias de 2026.

Luis Díaz y Mohamed Salah han ganado los siguientes títulos con el Liverpool:

Luis Díaz

FA Cup: 2021-22

Carabao Cup (Copa de la Liga): 2021-22, 2023-24

Community Shield: 2022

Premier League: 2024-2025

Mohamed Salah

Premier League: 2019-20, 2024-2025

Champions League: 2018-19

Mundial de Clubes: 2019

Supercopa de Europa: 2019

FA Cup: 2021-22

Carabao Cup (Copa de la Liga): 2021-22, 2023-24

Community Shield: 2022

Ambos jugadores han compartido la conquista de la FA Cup, la Carabao Cup , la Community Shield y la Premier League 2024-2025 durante su etapa conjunta en el club.