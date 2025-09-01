Deportes

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

El entrenador argentino, con pasado como asistente de Diego Alonso, tuvo un pobre rendimiento en su primera experiencia como entrenador en Suramérica, con apenas el 38% de rendimiento

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Diego Raimondi tendría los días
Diego Raimondi tendría los días contados en el América de Cali si no vence a Alianza en Valledupar, el domingo 31 de agosto - crédito América de Cali

El segundo semestre del América de Cali ha sido muy distante al primero, cuando fue líder de la Liga por varias jornadas y avanzó de ronda en la Copa Sudamericana.

Luego de la salida de Juan Fernando Quintero, figura del equipo, y del entrenador Jorge “Polilla” Da Silva, el argentino Diego Raimondi asumió la dirección técnica.

El asistente técnico de Diego Alonso en la selección de Uruguay, Sevilla de España y Panthinaikos, de Grecia, asumió el reto de dirigir al cuadro Escarlata para el segundo semestre, pero era su primer gran equipo tras dirigir a equipos de categorías semiprofesionales de Italia.

Sin embargo, el experimento de la familia Gómez, máximos accionistas del América no salió como se esperaba.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luego de trece partidos, entre Liga BetPlay, Copa Betplay y Copa Sudamericana, el rendimiento del cuerpo técnico argentino fue de apenas 38.46% producto de tan solo cuatro victorias, tres empates y seis derrotas.

La última y que sentenció la salida de Raimondi fue en la novena fecha del segundo semestre del campeonato colombiano, en donde perdió 1-0 ante Alianza FC en Valledupar.

El estratega, luego de asistir a la rueda de prensa, se dirigió al camerino visitante del estadio Armano Maestre, en donde aprovechó para despedirse del grupo de jugadores y comunicar ka decisión de no continuar en América de Cali, según Jhon Hernández, periodista de la ciudad de Cali de Win Sports.

La decisión se toma previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia ante Bucaramanga y a siete días del clásico Vallecaucano ante Deportivo Cali en la fecha 10 de la Liga.

El cuerpo técnico encargado mientras se define un nuevo entrenador estará conformado por Alex Escobar, Carlos Hernández, Harold Viafara y Villalobos como preparador físico.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Diego RaimondiAmérica de CaliEntrenador América de CaliLiga BetPlayFPCTulio GómezColombia-Deportes

Más Noticias

Néstor Lorenzo definió el rol que cumplirá Dayro Moreno con la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

El tolimense ha marcado 370 goles como profesional, de los cuales 15 fueron con la selección Colombia, el último en un partido amistoso contra Haití el 29 de mayo de 2016

Néstor Lorenzo definió el rol

Alberto Gamero se mostró bastante conmovido por muerte del hincha del Cali arrollado, accidentalmente, por bus del equipo

El Deportivo Cali perdió de local 3-1 contra Independiente Medellín tras el triste suceso que le costó la vida a un aficionado que se dirigía al estadio del equipo azucarero

Alberto Gamero se mostró bastante

Así fue el primer entrenamiento de Dayro Moreno con la selección Colombia luego de 9 años

Néstor Lorenzo tuvo a su disposición 6 de los 26 convocados a la Tricolor, con los que entrenó en la tarde del domingo 31 de agosto en la sede deportiva de la Federación en Barranquilla

Así fue el primer entrenamiento

Juan Fernando Quintero despertó las alarmas en la selección Colombia: salió con hielo, horas antes de sumarse a convocatoria

El volante antioqueño hace parte de la lista de Néstor Lorenzo de cara a los duelos contra Bolivia y Venezuela válidos por la última doble fecha eliminatoria rumbo al Mundial de 2026

Juan Fernando Quintero despertó las

Nelson Deossa tuvo amargo debut con el Real Betis en su estreno en la liga española: así le fue al colombiano

El volante que supo vestir las camisetas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla llegó al equipo Andaluz luego de su destacado rendimiento en el Mundial de Clubes con el Monterrey

Nelson Deossa tuvo amargo debut
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón organizó picnic en

Claudia Bahamón organizó picnic en su casa con los participantes de ‘Masterchef Celebrity 2025’: así fue el encuentro

Mamá de Epa Colombia publicó video de la empresaria llorando y conmovió con mensaje: “Todo esto acabará”

Proclaman ‘santa’ a Shakira tras “milagro” que ocurrió en uno de sus conciertos: mujer se levantó de su silla de ruedas

Jenn Muriel respondió a las comparaciones con Carolina Gómez, actual pareja de Yeferson Cossio: “Cada persona deja su huella a su manera”

Las redes estallaron con ironía tras las expresiones de los jurados del reality Miss Universe Colombia: “Sus caras son arte”

Deportes

Néstor Lorenzo definió el rol

Néstor Lorenzo definió el rol que cumplirá Dayro Moreno con la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

Alberto Gamero se mostró bastante conmovido por muerte del hincha del Cali arrollado, accidentalmente, por bus del equipo

Así fue el primer entrenamiento de Dayro Moreno con la selección Colombia luego de 9 años

Juan Fernando Quintero despertó las alarmas en la selección Colombia: salió con hielo, horas antes de sumarse a convocatoria

Independiente Santa Fe confirmó el regreso de Rodallega para duelo contra Once Caldas: “Hugo Returns”