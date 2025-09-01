Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

Diego Raimondi tendría los días contados en el América de Cali si no vence a Alianza en Valledupar, el domingo 31 de agosto - crédito América de Cali

El segundo semestre del América de Cali ha sido muy distante al primero, cuando fue líder de la Liga por varias jornadas y avanzó de ronda en la Copa Sudamericana.

Luego de la salida de Juan Fernando Quintero, figura del equipo, y del entrenador Jorge “Polilla” Da Silva, el argentino Diego Raimondi asumió la dirección técnica.

El asistente técnico de Diego Alonso en la selección de Uruguay, Sevilla de España y Panthinaikos, de Grecia, asumió el reto de dirigir al cuadro Escarlata para el segundo semestre, pero era su primer gran equipo tras dirigir a equipos de categorías semiprofesionales de Italia.

Sin embargo, el experimento de la familia Gómez, máximos accionistas del América no salió como se esperaba.

Luego de trece partidos, entre Liga BetPlay, Copa Betplay y Copa Sudamericana, el rendimiento del cuerpo técnico argentino fue de apenas 38.46% producto de tan solo cuatro victorias, tres empates y seis derrotas.

La última y que sentenció la salida de Raimondi fue en la novena fecha del segundo semestre del campeonato colombiano, en donde perdió 1-0 ante Alianza FC en Valledupar.

El estratega, luego de asistir a la rueda de prensa, se dirigió al camerino visitante del estadio Armano Maestre, en donde aprovechó para despedirse del grupo de jugadores y comunicar ka decisión de no continuar en América de Cali, según Jhon Hernández, periodista de la ciudad de Cali de Win Sports.

La decisión se toma previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia ante Bucaramanga y a siete días del clásico Vallecaucano ante Deportivo Cali en la fecha 10 de la Liga.

El cuerpo técnico encargado mientras se define un nuevo entrenador estará conformado por Alex Escobar, Carlos Hernández, Harold Viafara y Villalobos como preparador físico.

