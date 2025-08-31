Deportes

A Yerry Mina lo desnudaron en pleno partido del Cagliari contra el Napoli en la Serie A de Italia

El defensor fue uno de los mejores calificados de su equipo en la derrota contra el vigente campeón de la Serie A, previo a unirse a la concentración de la selección Colombia

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Yerry Mina es titular del
Yerry Mina es titular del Cagliari pese a los últimos cambios de entrenador - crédito Ciro De Luca/REUTERS

Durante el reciente encuentro de Nápoles frente a Cagliari en la segunda fecha de la actual Serie A, una serie de imágenes se volvieron virales en redes sociales tras el inusual episodio que protagonizó el defensor colombiano Yerry Mina. Mientras el equipo isleño luchaba por mantenerse en el partido, Mina quedó en evidencia durante un forcejeo por el balón.

Las fotografías que circularon ampliamente evidenciaron el momento preciso en que, disputando una jugada con un adversario del equipo napolitano, Mina terminó con la pantaloneta caída, dejando expuesto su trasero a las cámaras y al público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Yerry Mina terminó sin pantaloneta
Yerry Mina terminó sin pantaloneta en el partido ante Cagliari vs. Napoli - crédito @TouchlineX/X

La secuencia, ampliamente difundida en plataformas digitales, mostraba a Mina de espaldas justo cuando ocurría el incidente, mientras su rival observaba la acción de frente. Diversas cuentas y páginas especializadas no tardaron en compartir el contenido; tal como describió la cuenta en X de The Touchline: “Esto pasó durante el Nápoles vs. Cagliari”.

Así fue el partido entre Napoli vs. Cagliari: Yerry Mina, el mejor calificado

Un gol en el tiempo añadido del segundo tiempo por Anguissa privó al Cagliari de sumar puntos en su visita a Nápoles, tras disputar un encuentro sólido y combativo

El tanto decisivo llegó en el minuto 95, cuando el centrocampista local aprovechó un centro raso dentro del área para rematar con potencia y dejar sin posibilidades al portero Caprile.

Yerry Mina llegará con ritmo
Yerry Mina llegará con ritmo de competencia a la selección Colombia - crédito Ciro De Luca/REUTERS

El choque arrancó con dominio local, imponiendo el ritmo sobre la banda izquierda y obligando a los visitantes a replegarse. Solo habían transcurrido cinco minutos cuando Zappa fue amonestado por frenar una internada de Spinazzola.

Antes del descanso, tanto Folorunsho como Lucca probaron fortuna desde fuera del área, pero carecieron de precisión, obligando a Caprile a intervenir en alguna ocasión, como en el 44, cuando rechazó a córner un potente disparo de McTominay.

La oportunidad más clara del equipo de Yerry Mina llegó al 75, tras una jugada colectiva: Borrelli, de espaldas, abrió a banda y Luvumbo centró para que Folorunsho, llegando desde atrás, rematara alto dentro del área, desperdiciando una ocasión manifiesta.

El colombiano fue el mejor calificado por el portal SofaScore con 7.3 sobre 10 tras conseguir 11 despejes, bloquear dos disparos al arco y solo dejarse regatear en una ocasión. El defensor de Guachené, Cauca, tocó el balón en 50 ocasiones y completó 30 de los 34 pases que intentó.

Yerry Mina convocado a la selección Colombia para los partidos de septiembre

Esta es la convocatoria de
Esta es la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las eliminatorias - crédito FCF

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el equipo técnico encabezado por Néstor Lorenzo compartieron la convocatoria oficial de jugadores de la Selección Colombia de Mayores para los partidos correspondientes a las fechas 17 y 18 de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El primer partido será el jueves 4 de septiembre y el martes 9 del mismo mes.

Está previsto que la concentración de la plantilla nacional se lleve a cabo en la ciudad de Barranquilla a partir del sábado 30 de agosto y se extienda hasta el lunes 8 de septiembre. En esa jornada, la delegación tomará un vuelo directo hasta Maturín, Venezuela para afrontar su compromiso internacional.

  1. ⁠Andrés Román - Atlético Nacional (COL)
  2. Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX)
  3. Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX)
  4. Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina - Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR)
  7. Dayro Moreno - Once Caldas DAF 
  8. James Rodríguez - Club León (MEX)
  9. Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)
  10. Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG)
  11. ⁠Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  12. Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS)
  13. ⁠Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA)
  14. ⁠Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP)
  15. Jorge Carrascal - Flamengo (BRA)
  16. ⁠Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG)
  17. ⁠Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG)
  18. ⁠Kevin Castaño - River Plate (ARG)
  19. Kevin Mier - Cruz Azul (MEX)
  20. Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER)
  21. ⁠Luis Suárez - Sporting C.P. (POR)
  22. Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL)
  23. ⁠Richard Ríos - S.L. Benfica (POR)
  24. Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA)
  25. Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA)
  26. Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Temas Relacionados

Yerry MinaSerie ACagliariNapoliCagliari vs. NapoliFútbol ItaliaSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10

El líder del Ineos Grenadiers buscó en la Estación de Esquí de Valdezcaray su primera victoria en la edición 80 y acercarse al podio de la competencia

Etapa 9 de la Vuelta

Este fue el jugador que inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores para los partidos contra Bolivia y Venezuela en las dos últimas fechas de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este fue el jugador que

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

La Tricolor debe ganar uno de los dos partidos que le restan en la Eliminatoria para asegurar su cupo a la próxima copa del mundo

Esta será la camiseta de

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali

Cuando el equipo Azucarero se dirigía a su estadio para el partido contra Independiente Medellín, un accidente obligó a los jugadores y cuerpo técnico a cambiar de bus

La Dimayor se pronunció tras

América de Cali tendría cerca al reemplazo de Diego Raimondi: dos técnicos extranjeros son candidatos

Mientras el entrenador argentino se aferra a su cargo en medio de la crisis de resultados, salió una versión con respecto a las opciones para asumir el cargo en los próximos días

América de Cali tendría cerca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan crimen de alias El

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

ENTRETENIMIENTO

La exparticipante de ‘Yo me

La exparticipante de ‘Yo me llamo 2025’ que imitó a Selena Quintanilla está en embarazo: este será el sexo y nombre de sus bebé

“Estoy casada”: Katiuska reveló en el ‘Desafío 2025’ que contrajo matrimonio con su pareja de hace ocho años

Elizabeth Loaiza pide “empatía” a sus seguidores luego de recibir críticas por la cicatriz que le dejaron los biopolímeros en sus glúteos

Shakira le envió un regalo a Belinda para agradecerle por hacer parte de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’: así compartió en redes la sorpresa

Bebé a bordo: imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso en ‘Yo me llamo 2025′ anunciaron la espera de su primer hijo

Deportes

Etapa 9 de la Vuelta

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10

Este fue el jugador que inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali

América de Cali tendría cerca al reemplazo de Diego Raimondi: dos técnicos extranjeros son candidatos