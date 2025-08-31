A Yerry Mina lo desnudaron en pleno partido del Cagliari contra el Napoli en la Serie A de Italia

Yerry Mina es titular del Cagliari pese a los últimos cambios de entrenador - crédito Ciro De Luca/REUTERS

Durante el reciente encuentro de Nápoles frente a Cagliari en la segunda fecha de la actual Serie A, una serie de imágenes se volvieron virales en redes sociales tras el inusual episodio que protagonizó el defensor colombiano Yerry Mina. Mientras el equipo isleño luchaba por mantenerse en el partido, Mina quedó en evidencia durante un forcejeo por el balón.

Las fotografías que circularon ampliamente evidenciaron el momento preciso en que, disputando una jugada con un adversario del equipo napolitano, Mina terminó con la pantaloneta caída, dejando expuesto su trasero a las cámaras y al público.

Yerry Mina terminó sin pantaloneta en el partido ante Cagliari vs. Napoli - crédito @TouchlineX/X

La secuencia, ampliamente difundida en plataformas digitales, mostraba a Mina de espaldas justo cuando ocurría el incidente, mientras su rival observaba la acción de frente. Diversas cuentas y páginas especializadas no tardaron en compartir el contenido; tal como describió la cuenta en X de The Touchline: “Esto pasó durante el Nápoles vs. Cagliari”.

Así fue el partido entre Napoli vs. Cagliari: Yerry Mina, el mejor calificado

Un gol en el tiempo añadido del segundo tiempo por Anguissa privó al Cagliari de sumar puntos en su visita a Nápoles, tras disputar un encuentro sólido y combativo

El tanto decisivo llegó en el minuto 95, cuando el centrocampista local aprovechó un centro raso dentro del área para rematar con potencia y dejar sin posibilidades al portero Caprile.

Yerry Mina llegará con ritmo de competencia a la selección Colombia - crédito Ciro De Luca/REUTERS

El choque arrancó con dominio local, imponiendo el ritmo sobre la banda izquierda y obligando a los visitantes a replegarse. Solo habían transcurrido cinco minutos cuando Zappa fue amonestado por frenar una internada de Spinazzola.

Antes del descanso, tanto Folorunsho como Lucca probaron fortuna desde fuera del área, pero carecieron de precisión, obligando a Caprile a intervenir en alguna ocasión, como en el 44, cuando rechazó a córner un potente disparo de McTominay.

La oportunidad más clara del equipo de Yerry Mina llegó al 75, tras una jugada colectiva: Borrelli, de espaldas, abrió a banda y Luvumbo centró para que Folorunsho, llegando desde atrás, rematara alto dentro del área, desperdiciando una ocasión manifiesta.

El colombiano fue el mejor calificado por el portal SofaScore con 7.3 sobre 10 tras conseguir 11 despejes, bloquear dos disparos al arco y solo dejarse regatear en una ocasión. El defensor de Guachené, Cauca, tocó el balón en 50 ocasiones y completó 30 de los 34 pases que intentó.

Yerry Mina convocado a la selección Colombia para los partidos de septiembre

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las eliminatorias - crédito FCF

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el equipo técnico encabezado por Néstor Lorenzo compartieron la convocatoria oficial de jugadores de la Selección Colombia de Mayores para los partidos correspondientes a las fechas 17 y 18 de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El primer partido será el jueves 4 de septiembre y el martes 9 del mismo mes.

Está previsto que la concentración de la plantilla nacional se lleve a cabo en la ciudad de Barranquilla a partir del sábado 30 de agosto y se extienda hasta el lunes 8 de septiembre. En esa jornada, la delegación tomará un vuelo directo hasta Maturín, Venezuela para afrontar su compromiso internacional.

⁠Andrés Román - Atlético Nacional (COL) Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX) Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX) Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina - Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR) Dayro Moreno - Once Caldas DAF James Rodríguez - Club León (MEX) Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG) ⁠Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS) ⁠Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA) ⁠Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal - Flamengo (BRA) ⁠Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG) ⁠Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG) ⁠Kevin Castaño - River Plate (ARG) Kevin Mier - Cruz Azul (MEX) Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER) ⁠Luis Suárez - Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL) ⁠Richard Ríos - S.L. Benfica (POR) Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)