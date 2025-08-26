Deportes

IDC Network compró al Deportivo Cali por US 47.5 millones por el 85 % de la institución para librarlo de la crisis financiera

El director Richard Lee, del grupo guatemalteco, afirmó que destinaran diez millones de dólares para atender las urgencias inmediatas, y asumirán el 100 % de las deudas

Francy Agudelo

El presidente del Deportivo Cali
El presidente del Deportivo Cali confía en que el equipo salvará la categoría

La crisis financiera de uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano parece que llegará a su fin con la compra por parte de una inversora.

El Deportivo Cali fue adquirido por la firma inversora IDC Network el 22 de agosto de 2025, tal como lo informó el conjunto azucarero por medio de un comunicado oficial.

En primera instancia se especificaron las razones de la decisión.

“En una decisión trascendental para el futuro del club, la Asamblea Extraordinaria de Asociados de Deportivo Cali aprobó la oferta vinculante del grupo inversionista IDC, que marcará el inicio de una nueva era para nuestra institución”.

