IDC Network compró al Deportivo Cali por US 47.5 millones por el 85 % de la institución para librarlo de la crisis financiera

La crisis financiera de uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano parece que llegará a su fin con la compra por parte de una inversora.
El Deportivo Cali fue adquirido por la firma inversora IDC Network el 22 de agosto de 2025, tal como lo informó el conjunto azucarero por medio de un comunicado oficial.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En primera instancia se especificaron las razones de la decisión.
“En una decisión trascendental para el futuro del club, la Asamblea Extraordinaria de Asociados de Deportivo Cali aprobó la oferta vinculante del grupo inversionista IDC, que marcará el inicio de una nueva era para nuestra institución”.
Más Noticias
Exjugador de Millonarios le criticó el título de Santa Fe: asegura que recurrir a “trampas” es clave para ganar en el fútbol colombiano
El exdefensor afirmó que maniobras como perder tiempo, fingir faltas o buscar cualquier ventaja forman parte de la estrategia para consagrarse campeón
EN VIVO etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos en el Top 10 de la Clasificación general
El trayecto contará con una distancia de 206 kilómetros con tres puertos de montaña, un esprint intermedio y una llegada en terreno plano
Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”
El periodista deportivo ha sido reconocido por su cercanía con algunos de los futbolistas del balompié nacional y contó lo vivido en una fiesta en la que compartió el tolimense
Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão
El conjunto de Coritiba busca en el talento nacional el ascenso a la máxima división del fútbol local, tras haberse instalado en los cuartos de final de la Copa de Brasil
Dueños de Atlético Nacional estarían “inconformes” con Javier Gandolfi al frente del equipo
El entrenador argentino ha sido resistido por la hinchada del cuadro Verdolaga tras la eliminación en los cuadrangulares semifinales del primer semestre y de los octavos de final de la Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS