Edwin Cardona rompió el silencio tras expulsión en Copa Libertadores: “Asumo mis errores con humildad”

Edwin Cardona se fue expulsado por doble tarjeta amarilla en territorio brasileño- crédito Captura de pantalla

Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras sucumbir en una dramática tanda de penales ante São Paulo en el Morumbí de Brasil.

Enfrentado a la furia de la hinchada y la prensa, Edwin Cardona publicó un comunicado oficial en sus redes sociales donde asume su responsabilidad, pide perdón y asegura estar dispuesto a recuperarse a través del trabajo y el compromiso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su declaración, Cardona reconoció que sus actitudes recientes estuvieron muy por debajo de lo que representa la camiseta Verdolaga, una institución a la que dice amar profundamente.

Con humildad y honestidad, el volante aseguró asumir sus errores desde el “respeto por la camiseta, sus compañeros y la afición” como valores fundamentales. “Si en ese camino lastimé a alguien o causé decepción, pido perdón, con la esperanza de poder enmendar y volver a ganarme la confianza desde el trabajo y el compromiso diario”, afirmó el centrocampista.

En medio del comunicado, el volante hizo un recuento emotivo de su historia con Nacional: una trayectoria llena de momentos “inolvidables y de aprendizajes”. Cardona terminó reafirmando su compromiso con el club: “Mi deseo es hacer más grande esta institución, honrar su grandeza y seguir escribiendo páginas que nos llenen de orgullo a todos.”

Cardona pidió disculpas a la hinchada de Nacional- crédito @e.cardona10/ Instagram

El centrocampista también agradeció a quienes le han mostrado apoyo, e incluso valora las críticas como recordatorio de la exigencia que implica vestir la verde. Con un tono conciliador y responsable, Cardona pidió reencontrar el camino que lo lleve a sumar nuevamente alegrías al grupo.

El contexto que rodea este mensaje es clave para entenderlo en toda su dimensión. En la serie ante São Paulo, Cardona desaprovechó dos penales en el partido de ida, un episodio que desató controversia y recriminaciones.

En la vuelta, después del empate conseguido por Morelos desde los 12 pasos, el volante protagonizó un hecho decisivo: gritó el gol en la cara del defensa rival Nahuel Ferraresi, lo que derivó en una segunda amarilla y su expulsión. Ese impulsivo momento, en uno de los instantes más sensibles del compromiso, Cardona dejó a Nacional con 10 hombres en un momento en que parecía controlar la llave.

Las redes sociales aprovecharon el mal momento de Edwin Cardona, para burlarse del futbolista - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional - X

Las repercusiones fueron inmediatas. Alfredo Morelos, visiblemente afectado, lamentó que sin esa expulsión el equipo pudo haber sido vencedor: “Si tenemos los 11 jugadores, hubiésemos sido los vencedores”, declaró en zona mixta. A su vez, medios y analistas calificaron la actitud de Cardona como inmadura, señalando su festejo como una reacción “irresponsable” y poco profesional en un momento clave del torneo.

Así las cosas, el comunicado de Cardona aparece como intento de recomponer su imagen, actuar con humildad y reaparecer con espíritu de entrega.

En sus palabras finales, el volante se presentó no solo como jugador sino como un hincha más del club: “Quiero lo mejor para la institución. Estoy convencido de que pondré todo de mí para estar a la altura de la confianza que esta institución y su gente me han dado.”

Este habría sido el momento exacto en el que Cardona obtuvo su segunda tarjeta amarilla- crédito Captura de pantalla

Cómo fueron los números de Edwin Cardona en la Copa Libertadores 2025

Edwin Cardona disputó 5 partidos con Atlético Nacional, siendo titular en 4 de ellos y completando 353 minutos en el torneo, con un promedio de aproximadamente 71 minutos por partido. A pesar de su notable desempeño en la liga, en este certamen continental, Cardona no logró convertir goles ni entregar asistencias.

No obstante, las estadísticas avanzadas de Cardona sugieren que su presencia no fue simbólica: acumuló un total de 0,73 en Goles Esperados (xG), con el mismo valor para su producción sin penaltis (npxG) —una cifra cercana al percentil 72–74 de este tipo de métricas—.