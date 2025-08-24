Deportes

Edwin Cardona rompió el silencio tras expulsión en Copa Libertadores: “Asumo mis errores con humildad”

El volante del cuadro Verdolaga fue blanco de críticas por parte de la hinchada luego de lo que fue su actuación frente al Tricolor paulista en el estadio Morumbi

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Edwin Cardona se fue expulsado
Edwin Cardona se fue expulsado por doble tarjeta amarilla en territorio brasileño- crédito Captura de pantalla

Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras sucumbir en una dramática tanda de penales ante São Paulo en el Morumbí de Brasil.

Enfrentado a la furia de la hinchada y la prensa, Edwin Cardona publicó un comunicado oficial en sus redes sociales donde asume su responsabilidad, pide perdón y asegura estar dispuesto a recuperarse a través del trabajo y el compromiso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su declaración, Cardona reconoció que sus actitudes recientes estuvieron muy por debajo de lo que representa la camiseta Verdolaga, una institución a la que dice amar profundamente.

Con humildad y honestidad, el volante aseguró asumir sus errores desde el “respeto por la camiseta, sus compañeros y la afición” como valores fundamentales. “Si en ese camino lastimé a alguien o causé decepción, pido perdón, con la esperanza de poder enmendar y volver a ganarme la confianza desde el trabajo y el compromiso diario”, afirmó el centrocampista.

En medio del comunicado, el volante hizo un recuento emotivo de su historia con Nacional: una trayectoria llena de momentos “inolvidables y de aprendizajes”. Cardona terminó reafirmando su compromiso con el club: “Mi deseo es hacer más grande esta institución, honrar su grandeza y seguir escribiendo páginas que nos llenen de orgullo a todos.

Cardona pidió disculpas a la
Cardona pidió disculpas a la hinchada de Nacional- crédito @e.cardona10/ Instagram

El centrocampista también agradeció a quienes le han mostrado apoyo, e incluso valora las críticas como recordatorio de la exigencia que implica vestir la verde. Con un tono conciliador y responsable, Cardona pidió reencontrar el camino que lo lleve a sumar nuevamente alegrías al grupo.

El contexto que rodea este mensaje es clave para entenderlo en toda su dimensión. En la serie ante São Paulo, Cardona desaprovechó dos penales en el partido de ida, un episodio que desató controversia y recriminaciones.

En la vuelta, después del empate conseguido por Morelos desde los 12 pasos, el volante protagonizó un hecho decisivo: gritó el gol en la cara del defensa rival Nahuel Ferraresi, lo que derivó en una segunda amarilla y su expulsión. Ese impulsivo momento, en uno de los instantes más sensibles del compromiso, Cardona dejó a Nacional con 10 hombres en un momento en que parecía controlar la llave.

Las redes sociales aprovecharon el
Las redes sociales aprovecharon el mal momento de Edwin Cardona, para burlarse del futbolista - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional - X

Las repercusiones fueron inmediatas. Alfredo Morelos, visiblemente afectado, lamentó que sin esa expulsión el equipo pudo haber sido vencedor: “Si tenemos los 11 jugadores, hubiésemos sido los vencedores”, declaró en zona mixta. A su vez, medios y analistas calificaron la actitud de Cardona como inmadura, señalando su festejo como una reacción “irresponsable” y poco profesional en un momento clave del torneo.

Así las cosas, el comunicado de Cardona aparece como intento de recomponer su imagen, actuar con humildad y reaparecer con espíritu de entrega.

En sus palabras finales, el volante se presentó no solo como jugador sino como un hincha más del club: “Quiero lo mejor para la institución. Estoy convencido de que pondré todo de mí para estar a la altura de la confianza que esta institución y su gente me han dado.”

Este habría sido el momento
Este habría sido el momento exacto en el que Cardona obtuvo su segunda tarjeta amarilla- crédito Captura de pantalla

Cómo fueron los números de Edwin Cardona en la Copa Libertadores 2025

Edwin Cardona disputó 5 partidos con Atlético Nacional, siendo titular en 4 de ellos y completando 353 minutos en el torneo, con un promedio de aproximadamente 71 minutos por partido. A pesar de su notable desempeño en la liga, en este certamen continental, Cardona no logró convertir goles ni entregar asistencias.

No obstante, las estadísticas avanzadas de Cardona sugieren que su presencia no fue simbólica: acumuló un total de 0,73 en Goles Esperados (xG), con el mismo valor para su producción sin penaltis (npxG) —una cifra cercana al percentil 72–74 de este tipo de métricas—.

Temas Relacionados

Edwin CardonaAtlético NacionalLiga Betplay DimayorSao PauloCopa LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

El equipo de Gabriel Raimondi viene de caer con Fluminense en Río de Janeiro, duelo que le costó la eliminación de la Copa Sudamericana

EN VIVO l América vs.

Millonarios y otra goleada a Alfredo Arias: estos han sido los resultados del uruguayo contra los Embajadores

El estratega Charrúa ha visitado el estadio Nemesio Camacho El Campín en reiteradas ocasiones, pero no se ha llevado resultados positivos frente a los Albiazules

Millonarios y otra goleada a

Hernán Peláez cuestionó arbitraje de Wilmar Roldán en el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: “Lo noté nervioso”

El entrenador antioqueño fue blanco de críticas luego de lo que fue su actuación en el estadio Metropolitano de Techo, en medio de un partido en el que hubo tres expulsados

Hernán Peláez cuestionó arbitraje de

Jorman Campuzano reveló anécdota junto con Marlos Moreno cuando aún no llegaban al profesionalismo: “Lo reviento todito”

El volante de Atlético Nacional hizo divisiones inferiores en el Deportivo Pereira, club con el que se enfrentó al cuadro juvenil del Verdolaga en el que estaban, entre múltiples figuras, el atacante campeón de la Libertadores en 2016

Jorman Campuzano reveló anécdota junto

Así es la canción que le compusieron a Luis Díaz tras la victoria de Bayern Múnich contra Leipzig en el arranque de la Bundesliga

Luego de la viral canción que le compusieron los hinchas del Liverpool al delantero guajiro, los aficionados del equipo bávaro ahora componen coros para el colombiano

Así es la canción que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentados en el país revelaron

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo y reveló si volvería a participar: “No me creí el cuento”

Claudia Bahamón confesó por qué rechazó tres veces la propuesta para ser reina de belleza: “Fue un acto de rebeldía”

Maluma le ‘echo flores’ a El Salvador e hizo un llamado a Colombia: “Tenemos muchísimo que aprender”

Deportes

EN VIVO l América vs.

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

Millonarios y otra goleada a Alfredo Arias: estos han sido los resultados del uruguayo contra los Embajadores

Hernán Peláez cuestionó arbitraje de Wilmar Roldán en el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: “Lo noté nervioso”

Jorman Campuzano reveló anécdota junto con Marlos Moreno cuando aún no llegaban al profesionalismo: “Lo reviento todito”

Así es la canción que le compusieron a Luis Díaz tras la victoria de Bayern Múnich contra Leipzig en el arranque de la Bundesliga