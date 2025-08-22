Así presentó el Cruzeiro de Brasil al colombiano Luis Sinisterra como su nuevo jugador

El colombiano fue anunciado y que viene de jugar en el Bournemouth de Inglaterra - crédito @Cruzeiro / X

Una de las novelas en el mercado de fichajes del fútbol europeo terminó: Luis Sinistera, exjugador del Feyenoord y Bournemouth, fue presentando como nuevo refuerzo del Cruzeiro de Brasil.

El anuncio se realizó el 22 de agosto de 2025, a través de las redes sociales de los Raposa (que traduce al español las Zorras), y en donde espera tener más minutos y continuidad en su carrera.

Así fue el anuncio del equipo de Belo Horizonte (Brasil), en donde anunciaron la llegada de Luis Sinisterra como nuevo jugador del Cruzeiro, proveniente del Bournemouth de Inglaterra, aclarando que llega en condición de préstamo hasta 2026.

“Sea bienvenido. L𝗨𝗜𝗦 𝗦𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔! El atacante colombiano firmó contrato con el Cruzeiro, a préstamo hasta finales de junio de 2026!"

La llegada de Luis Sinisterra a Cruzeiro no solo representa un movimiento estratégico para el club brasileño, sino que también marca un nuevo capítulo en la carrera del extremo colombiano, quien asume el dorsal 17 y se integra a un equipo que actualmente ocupa la tercera posición en el Brasileirao con 38 puntos, a solo 5 unidades del líder, Flamengo.

El propio futbolista explicó los motivos de su decisión: “El profe me habló, me explicó el proyecto, tiene muchas ganas de ganar cosas aquí y por eso decidí venir a Cruzeiro”. Esta declaración, realizada tras su arribo a Belo Horizonte, revela la influencia directa del entrenador Leonardo Jardim en la operación y anticipa la ambición competitiva que rodea su fichaje.

Estadísticas de Luis Sinisterra en la temporada 2024-2025

Luis Sinisterra no tuvoi más de 20 partidos en la Premier League durante la temporada 2024-2025 - crédito Maja Smiejkowsk / REUTERS

En la temporada 2024-2025, con Bournemouth, Sinisterra jugó 14 partidos en todas las competencias (Premier League, FA Cup, Copa de la Liga), en 334 minutos y anotó en una ocasión.

31 de agosto de 2024 - Premier League: 25 minutos y gol en el Everton 2-3 Bournemouth

Además, es importante recordar que el colombiano tuvo dos lesiones: una el 26 de octubre de 2024 en el empate a un gol ante Aston Villa como visitante en el Villa Park, y volvió a recaer en su lesión, el 15 de marzo de 2025 (tendón de la corva), en el duelo que su equipo perdió por 2-1 ante Brentford en el estadio Vitality, y donde solo jugó 18 minutos.

Actualidad del Cruzeiro

Matheus Pereira y Kaio Jorge, figuras del Cruzeiro, celebrando la victoria ante Botafogo, el 3 de agosto de 2025 - crédito Sergio Moraes / REUTERS

El equipo dirigido por el entrenador portugués Leonardo Jardim, en la temporada 2025, es uno de los animadores de la Serie A de Brasil, ya que en la actualidad se encuentra en el tercer puesto del campeonato, con 38 puntos, a 5 puntos del Flamengo, líder parcial en la tabla de posiciones.

El buen comienzo del Cruzeiro en la temporada se comenzó a diluir, ya que en sus últimos cinco partidos, solo logró la victoria en una ocasión: fue el 3 de agosto de 2025 en el estadio Olímpico Nilton Santos ante Botafogo por dos goles.

Las anotaciones las hicieron Christian al minuto 23 y Matheus Pereira al 41 de partido.

Ahora, Cruzeiro se enfrentará el 23 de agosto de 2025, en el estadio Mineirão, de Belo Horizonte, al Internacional de Porto Alegre (equipo que viene de ser eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo, el 19 de agosto de 2025).

El juego comenzará a partir de las 4:30 p. m. (hora de Colombia), en donde se vivirá posiblemente uno de los duelos de futbolistas nacionales a nivel internacional que se viven en el mundo: el de Sinisterra ante Rafael Santos Borre y Johan Carbonero.

A continuación, este es el calendario que tendrá el Cruzeiro de cara al cierre de agosto de 2025, en donde uno de los retos que tendrá el equipo del colombiano será el clásico Mineiro ante Atlético.

23 de agosto de 2025 - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. Internacional

27 de agosto de 2025 - Copa de Brasil: Atlético Mineiro vs. Cruzeiro

30 de agosto de 2025 - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. São Paulo Futebol Clube