Bayern Múnich vs. Leipzig: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz por la fecha 1 de la Bundesliga 2025-2026

Luis Díaz quiere debutar de la mejor forma en la Bundesliga - crédito Heiko Becker / REUTERS

Llegó la hora de la verdad para Luis Díaz: el debut en la Bundesliga con el Bayern Múnich, actual campeón que quiere mantener su hegemonía.

Su rival, el Red Bull Leipzig, equipo con uno de los proyectos de formación de futbolistas juveniles más importantes de Europa, ha sido protagonista en los últimos 7 años en su país y en el Viejo Continente.

Luis Díaz quiere comenzar con pie derecho la defensa de la Bundesliga con el Bayern

Sacha Boey celebrando con Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania - crédito Heiko Becker / REUTERS

El partido entre Bayern Múnich y Leipzig se disputará el 22 de agosto de 2025, a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Allianz Arena, y se podrá ver en las pantallas de Espn y la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).

El juez central del encuentro será Daniel Siebert.

Ficha del partido

Bayern Múnich vs. Leipzig

Estadio: Allianz Arena de Múnich

Hora: 1:30 p. m.

Árbitro: Daniel Siebert

Transmisión de TV: Espn y Disney Plus