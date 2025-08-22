Bayern Múnich vs. Leipzig: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz por la fecha 1 de la Bundesliga 2025-2026

Llegó la hora de la verdad para Luis Díaz: el debut en la Bundesliga con el Bayern Múnich, actual campeón que quiere mantener su hegemonía.
Su rival, el Red Bull Leipzig, equipo con uno de los proyectos de formación de futbolistas juveniles más importantes de Europa, ha sido protagonista en los últimos 7 años en su país y en el Viejo Continente.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Luis Díaz quiere comenzar con pie derecho la defensa de la Bundesliga con el Bayern
El partido entre Bayern Múnich y Leipzig se disputará el 22 de agosto de 2025, a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Allianz Arena, y se podrá ver en las pantallas de Espn y la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).
El juez central del encuentro será Daniel Siebert.
Ficha del partido
Bayern Múnich vs. Leipzig
- Estadio: Allianz Arena de Múnich
- Hora: 1:30 p. m.
- Árbitro: Daniel Siebert
- Transmisión de TV: Espn y Disney Plus