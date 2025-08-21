Luis Sinisterra llegó motivado para ser la estrella del Cruzeiro: “Estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo”

Luis Sinisterra se va del Bournemouth para el Cruzeiro, en condición de préstamo, para recuperar su nivel en la nueva temporada - crédito Tony O Brien/REUTERS

Luis Sinisterra ya se encuentra en Brasil para incorporarse al Cruzeiro, tras su paso por el Bournemouth de la Premier League. El atacante colombiano, de 26 años, representa una de las apuestas más relevantes del club de Belo Horizonte para el segundo semestre de la temporada, en un movimiento que ha generado expectativa entre la afición y los medios deportivos.

El arribo de Sinisterra a Brasil estuvo acompañado por seguidores y periodistas en el aeropuerto, quienes le dieron la bienvenida como nuevo refuerzo del Cruzeiro. Se prevé que el club formalice su presentación a más tardar el jueves 21 de agosto, una vez concluidos los trámites de rutina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Si se cumplen los plazos previstos, el debut del colombiano podría producirse el sábado 23 de agosto frente al Internacional de Porto Alegre, en lo que sería su primer partido oficial con la camiseta azul en el Brasileirao, la liga local de ese país.

Declaraciones de Luis Sinisterra y expectativas en Cruzeiro

En sus primeras declaraciones tras aterrizar en Belo Horizonte, Sinisterra expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: “Estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo como Cruzeiro. Gracias a los fanáticos por el recibimiento, estoy muy feliz y espero tener muchas alegrías juntos. El profe me habló, me explicó el proyecto, tiene muchas ganas de ganar cosas aquí y por eso decidí venir a Cruzeiro”.

Luis Sinisterra se le vio contento por el recibimiento de los hinchas de Cruzeiro en Belo Horizonte - crédito @PSierraR/X

Consultado sobre su estado físico, Sinisterra se mostró optimista pese a la inactividad reciente: “Me siento bien, he venido entrando con mi equipo, falta un poco de ritmo de competencia, pero voy a estar listo para competir lo más pronto posible”.

“Espero estar a la disposición del director técnico para poder jugar lo antes posible”, aseguró el jugador, según reportó Caracol Radio. Estas declaraciones buscan disipar las inquietudes que han surgido en Brasil respecto a su condición física, especialmente tras una temporada en la que las lesiones limitaron su participación en Inglaterra.

Lesiones que preocupan

El historial médico de Sinisterra ha sido motivo de análisis en medios brasileños como GloboEsporte. Durante la campaña 2024/25, el extremo colombiano solo disputó 14 partidos con el Bournemouth, debido a dos molestias en el tendón de la corva. La primera ocurrió en octubre de 2024, durante un encuentro ante el Arsenal, y lo mantuvo fuera de las canchas hasta febrero de 2025.

Luis Sinisterra sufrió varias lesiones con el Bournemouth, algunas lo alejaron varios meses de las canchas - crédito Dylan Martinez/REUTERS

Poco después de su regreso, una recaída en el mismo tendón, esta vez frente al Brentford, volvió a apartarlo de la competencia. En total, el cafetero acumuló 334 minutos en 14 partidos con los Cherries, mientras que 28 encuentros se los perdió por estos problemas físicos.

Recorrido profesional de Luis Sinisterra

A pesar de estos contratiempos, el Cruzeiro ha decidido apostar por el talento y la experiencia de Sinisterra, quien cuenta con una trayectoria internacional consolidada. El atacante inició su carrera profesional en Once Caldas en 2016, donde disputó 47 partidos, marcó 6 goles y entregó 5 asistencias.

Su rendimiento le abrió las puertas del Feyenoord de Países Bajos, club en el que permaneció cuatro temporadas y se consolidó como una de las figuras del equipo. En el conjunto neerlandés, Sinisterra sumó 113 partidos, 35 goles y 26 asistencias, además de destacar en competiciones internacionales con 13 tantos y 7 asistencias en 27 encuentros.

Luis Sinisterra fue figura del Feyernoord antes de arribar a Inglaterra, al marcar 35 goles y 26 asistencias en 113 partidos - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

En 2022, el colombiano dio el salto a la Premier League con el Leeds United, donde en su primera campaña disputó 22 partidos de liga, anotó 7 goles y repartió 2 asistencias, además de participar en las copas nacionales. Tras el descenso del Leeds, Sinisterra inició la siguiente temporada en el Championship, pero fue cedido rápidamente al Bournemouth.

Con los Cherries, el extremo sumó 23 partidos, 3 goles y 3 asistencias en la Premier League 2023/24. En la campaña 2024/25, las lesiones limitaron su presencia a 9 partidos, en los que logró un gol y una asistencia, según el balance presentado por Gol Caracol.