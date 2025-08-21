Barrista de Millonarios ingresó a la cancha de El Campín a recoger sus tenis tras polémica protesta

Barrista de Millonarios fue a recoger sus tenis- crédito @chante.galeta/X

En definitiva, la protesta de los hinchas de Millonarios en medio del duelo frente a Unión Magdalena en la noche del miércoles 20 de agosto de 2025 representó uno de los hechos más controversiales de los últimos años en el fútbol colombiano.

Y es que con el marcador en contra frente a uno de los peores equipos a lo largo de todo el año, la hinchada del conjunto Albiazul decidió manifestarse en contra de la dirigencia lanzando múltiples zapatos al costado norte del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Al parecer, la intención de los fanáticos del cuadro capitalino ubicados en la grada norte del escenario deportivo era instar a los directivos a “ponerse en los zapatos” del hincha en medio del complejo panorama a nivel deportivo que se vive en el equipo que hasta después del partido era dirigido por David González.

La escena generó múltiples reacciones en redes sociales y más después de que se conoció un video en el que se ve cómo uno de los hinchas que participó de la protesta buscó ingresar a la zona en la que permanecían los tenis para recoger los suyos.

La protesta de los hinchas de Millonarios le dio la vuelta al mundo- crédito Vizzorimage

Este sujeto, que estaba ubicado en el costado norte y que no tenía camiseta, descendió hasta la parte baja de dicha gradería por medio de las barandas que allí hay instaladas e ingresó hasta la pista atlética del estadio El Campín.

En el video se ve que decenas de hinchas que aún permanecían en la gradería gritaban insultos al hincha, mientras que este comenzó la búsqueda de su calzado; pasados algunos segundos y ante la impotencia de no encontrar sus tenis, este sujeto optó por regresar a la parte baja de la zona norte, donde finalmente halló sus zapatos.

Así quedó la zona detrás del arco norte en El Campín, con cientos de zapatos arrojados por hinchas de Millonarios - crédito @Borda_analista/x

Fueron múltiples los reclamos de los hinchas que atestiguaban lo que sucedía, situación que generó que el mismo fanático involucrado respondiera con gritos y reclamos.

Acto seguido, el sujeto regresó a la tribuna norte del estadio El Campín ante la atenta mirada de los demás hinchas, así como de los miembros de la logística del partido.

Antes de la suspensión, Millonarios estaba cayendo por 2-1 ante Unión Magdalena en El Campín - crédito Colprensa

Duelo entre Millonarios y Unión Magdalena tuvo que ser suspendido

Durante el segundo tiempo del duelo en El Campín, un aficionado invadió la cancha en el minuto 81, cruzó una extensa parte de la gramilla y fue interceptado por personal de logística, lo que obligó al árbitro Jhon Ospina a ordenar una nueva suspensión parcial del encuentro.

El ambiente en las graderías de El Campín ya se había complicado previamente. La afición ubicada en la tribuna norte ya había arrojado los zapatos hacia la antigua pista atlética detrás de la portería.

La situación se agravó cuando un grupo de asistentes causó disturbios que requirieron la intervención de la Policía y del equipo de seguridad del estadio. Como consecuencia, el árbitro Jhon Ospina decidió suspender el juego a los 51 minutos y pidió a los futbolistas que se dirigieran a los camerinos mientras la Policía y personal de logística tomaban el control de la situación.

Esta medida buscaba evitar que el desorden escalara, dado el riesgo para la integridad de los protagonistas dentro y fuera del campo.

En el momento de la suspensión, Unión Magdalena se imponía por 2-1 gracias a un doblete de Jannenson Sarmiento, mientras que el descuento para Millonarios había sido marcado por Beckham Castro, que anotó a los siete minutos de iniciado el compromiso. El resultado parcial y la presión sobre el proceso de González, que necesitaba con urgencia una victoria para mantener su puesto, alimentaron la tensión palpable tanto en la cancha como en las gradas.