América de Cali dio a conocer los precios de boletería para el clásico con Atlético Nacional en el Pascual Guerrero

Atlético Nacional y América de Cali son dos de los equipos más valiosos en el fútbol colombiano para 2025 - crédito Colprensa

América de Cali ya dio a conocer oficialmente la boletería para recibir a Atlético Nacional en el clásico del domingo 24 de agosto de 2025, correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay Dimayor.

El partido se disputará desde las 6:20 p.m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, con apertura de puertas a las 4:20 p.m., bajo una fuerte expectativa tanto deportiva como en la asistencia de público.

América confirmó que no habrá ingreso para hinchas visitantes, reforzando la seguridad y control en el tradicional clásico popular.

Los precios anunciados tienen una estructura clara y escalonada por tribuna, con un rango que va desde $45.000 hasta $120.000 pesos, sumando tarifas por servicio.

La tribuna Sur se ubicó como la opción más accesible: $45.000 ($40.200 de base más $4.800 por servicio). En la Norte, el valor es de $50.000 (base $44.600 + $5.400). En la tribuna Oriental, el precio se dispersa entre $75.000 (Oriental primer piso, base $67.000 + $8.000) y $85.000 (Oriental segundo piso, base $75.900 + $9.100).

América de Cali dio a conocer los precios de boletería para el clásico con Nacional- crédito @AmericadeCali/X

La tribuna Occidental (lado de camerinos y transmisión) presenta las boletas más costosas: Occidental primer piso, $105.000 (base $93.800 + $11.200); Occidental segundo piso, $120.000 (base $107.200 + $12.800); y Occidental tercer piso, $105.000 (base $93.800 + $11.200)

Esta distribución de precios está diseñada para ofrecer opciones variadas según la comodidad y el presupuesto del hincha, manteniendo al Pascual Guerrero lleno y con gran presencia de la parcialidad escarlata.

En cuanto al aforo por sector, América dio a conocer también la capacidad disponible: la Occidental piso 1 tiene 4.738 localidades, el Occidental piso 2 dispone de 3.818, y el Occidental piso 3 cuenta con 2.714. En el oriental, el primer piso tiene 5.184, el segundo piso 6.107; y tanto la Sur como la Norte tienen 6.107 asientos cada una.

El juego se disputará en el estadio Pascual Guerrero-crédito Alcaldía de Cali

En total, se espera una convocatoria masiva, en parte por el atractivo histórico del clásico y la necesidad de sumar unidades para la carrera por los cuadrangulares semifinales.

Este clásico no solo representa un duelo clave en la tabla, sino también una prueba de la capacidad de América de capitalizar su localía y generar ingresos que impacten en su presupuesto deportivo.

Con una clara apuesta por tarifas accesibles en sectores populares, el club apunta también a asegurar una atmósfera intensa y festiva, respaldada en un estadio que, pese a sus características modernas, sigue siendo el corazón de la pasión futbolera en Cali.

La estrategia de boletos parece alinearse con esa misión: combinar acceso amplio con animación y seguridad en el clásico del domingo.

Atlético Nacional volverá al estadio Pascual Guerrero- crédito Colprensa

Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor

Junior lidera con claridad, sumando 17 puntos en 7 partidos, gracias a un impresionante rendimiento de 5 victorias y 2 empates, sin derrotas. La diferencia de gol de los Tiburones es notable: 16 tantos a favor y apenas 7 en contra (+9).

Detrás aparece Deportes Tolima con 13 puntos, en segunda posición, e Atlético Nacional en tercero con 12. También destacan Llaneros, Fortaleza y Deportivo Pereira, todos con entre 11 y 12 puntos, lo que muestra un lote parejo tras el líder.

Envigado, Santa Fe, La Equidad y Deportivo Cali se ubiquen entre 8° y 11°, todos con 9 puntos, compartiendo goles a favor y en contra muy similares, lo que indica una competencia pareja en esa zona.

En la parte baja, Atlético Bucaramanga se encuentra en la 12.ª posición con 7 puntos en 5 partidos, mientras que el preocupante caso de Millonarios se mantiene: 20.º con solo 1 punto en 5 partidos, siendo el peor rendimiento del torneo.