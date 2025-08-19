Deportes

São Paulo vs. Atlético Nacional: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

El Rey de Copas del fútbol colombiano volverá a visitar uno de los estadios que más gratos recuerdos le dejó en la Copa Libertadores 2016: el estadio Morumbí del São Paulo FC

Carlos Pulido

El equipo dirigido por Javier
19:09 hsHoy

Afiche del partido por parte de Conmebol

Con Lucas Moura y Jorman
18:18 hsHoy

Así formaría São Paulo y Atlético Nacional

São Paulo

  • Porteros: Rafa
  • Defensores: Alan Franco, José Sabino, Nahuel Ferraresi
  • Mediocampistas: Enzo Díaz, Marcos Antonio, Damián Bobadilla, Alisson, Cédric Soares
  • Delanteros: André Silva, Luciano
  • Banco de suplentes: Lucas Moura, Ferreira, Gonzalo Tapia, Rodriguinho, Pablo Maia, Luan Santos, Patryck, Henrique Carmo, Maik, Felipe Negrucci, Lucca Marques
  • Bajas: Robert Arboleda, Wendell, Ryan Francisco, Oscar, Jonathan Calleri, Luiz Gustavo
  • Director técnico: Hernán Crespo

Atlético Nacional

  • Porteros: David Ospina
  • Defensores: Andrés Román, William Tesillo, César Haydar, Andrés Salazar
  • Mediocampistas: Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Edwin Cardona
  • Delanteros: Marino Hinestroza, Alfredo Morelos, Marlos Moreno
  • Banco de suplentes: Matheus Uribe, Joan Castro, Harlen Castillo, Juan José Arias, Andrés Salazar, Elkin Rivero, Simón García, Andrés Sarmiento, Juan Bauza
  • Director técnico: Javier Gandolfi
17:50 hsHoy

Así fue el último partido entre brasileños y colombianos en Brasil

El equipo colombiano venció en la vuelta al cuadro paulista para asegurar su paso en la final de la Copa Libertadores - crédito Brazil in Soccer - Fox Sports / YouTube

Con doblete del atacante Miguel Ángel Borja, el equipo dirigido en ese entonces por Reinaldo Rueda, dio un paso fundamental para la conquista de la segunda Copa Libertadores de su historia, el 6 de julio de 2016, en el estadio Morumbí.

17:05 hsHoy

Así fue el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en la previa al partido ante el tricolor paulista

Desde los edificios aledaños al hotel de concentración, registraron el video del banderazo de los hinchas de Atlético Nacional - crédito Redes Sociales
16:33 hsHoy

Andrés Felipe Román y sus sensaciones de lo que será el partido ante São Paulo

El defensor del cuadro Verdolaga
Andrés Felipe Román, defensor de Atlético Nacional habló sobre lo que será el partido ante el cuadro brasileño.

“Es un equipo que juega bien por dentro, que tiene un gran talento individual en el ataque, pero sabemos que dejan espacios en defensa, es lo que tenemos que aprovechar. Me siento tranquilo en la previa ante este partido, tenemos la convicción que podemos ganar”, dijo el defensor.

15:47 hsHoy

Así fue el empate entre Atlético Nacional y São Paulo

15:12 hsHoy

Conmebol abrió expediente por lo ocurrido entre fanáticos del São Paulo vs. Atlético Nacional, informan desde Brasil

El portal independiente mostró el momento cuando los fanáticos comenzaron a pelear en el estadio Atanasio Girardot - crédito @diarioriente / X

El 12 de agosto de 2025, se presentó una pelea entre fanáticos de Atlético Nacional y São Paulo. En ese orden de ideas, el portal Globo Esporte confirmó que Conmebol abrió un expediente disciplinario por actos de racismo, en donde la multa podría ir entre los 100 mil dólares y 400 mil dólares:

“La Conmebol confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario contra Atlético Nacional, de Colombia, para investigar un episodio de racismo detectado en el partido contra São Paulo. Durante el partido, un hincha de la selección colombiana fue filmado imitando a un mono para ofender a los brasileños que veían el partido en el estadio Atanásio Girardot. El club estaba sujeto al artículo 15 del Código Disciplinario de la Confederación, que prevé una multa de al menos US$ 100.000 (aproximadamente R$ 544.000) o US$ 400.000 (R$ 2,1 millones) en caso de reincidencia", detallaron.

14:29 hsHoy

Así fue el entrenamiento de Atlético Nacional en São Paulo

El Rey de Copas estuvo en la sede del equipo Portuguesa - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El Rey de Copas estuvo
El Rey de Copas estuvo
El Rey de Copas estuvo
13:55 hsHoy

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

La noche de los equipos colombianos en los dos torneos de clubes más importantes de Sudamérica, no fue como sus fanáticos lo esperaban

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Las redes sociales de la
El 12 de agosto de 2025, lo que parecía una noche histórica para el fútbol colombiano en los torneos Copa Libertadores y Copa Sudamericana, terminó en decepción y frustración por los resultados que obtuvieron Atlético Nacional y América de Cali.

Leer la nota completa
13:44 hsHoy

Bajas de Atlético Nacional para el partido ante São Paulo

Estas son las principales bajas
  • César Haydar: Lesión muscular bíceps femoral mulso derecho. Incapacidad según resultados de estudios.
  • Biily Arce: Fatiga muscular isquiotibiales. Retorno a actividad según evolución.

