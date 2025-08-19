São Paulo vs. Atlético Nacional: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Banco de suplentes: Matheus Uribe, Joan Castro, Harlen Castillo, Juan José Arias, Andrés Salazar, Elkin Rivero, Simón García, Andrés Sarmiento, Juan Bauza
Director técnico: Javier Gandolfi
17:50 hsHoy
Así fue el último partido entre brasileños y colombianos en Brasil
El equipo colombiano venció en la vuelta al cuadro paulista para asegurar su paso en la final de la Copa Libertadores - crédito Brazil in Soccer - Fox Sports / YouTube
Con doblete del atacante Miguel Ángel Borja, el equipo dirigido en ese entonces por Reinaldo Rueda, dio un paso fundamental para la conquista de la segunda Copa Libertadores de su historia, el 6 de julio de 2016, en el estadio Morumbí.
17:05 hsHoy
Así fue el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en la previa al partido ante el tricolor paulista
Desde los edificios aledaños al hotel de concentración, registraron el video del banderazo de los hinchas de Atlético Nacional - crédito Redes Sociales
16:33 hsHoy
Andrés Felipe Román y sus sensaciones de lo que será el partido ante São Paulo
El defensor del cuadro Verdolaga y la selección Colombia habló acerca de lo que será el duelo ante el tricolor paulista - crédito Cristian Bayona / Colprensa
Andrés Felipe Román, defensor de Atlético Nacional habló sobre lo que será el partido ante el cuadro brasileño.
“Es un equipo que juega bien por dentro, que tiene un gran talento individual en el ataque, pero sabemos que dejan espacios en defensa, es lo que tenemos que aprovechar. Me siento tranquilo en la previa ante este partido, tenemos la convicción que podemos ganar”, dijo el defensor.
15:47 hsHoy
Así fue el empate entre Atlético Nacional y São Paulo
15:12 hsHoy
Conmebol abrió expediente por lo ocurrido entre fanáticos del São Paulo vs. Atlético Nacional, informan desde Brasil
El portal independiente mostró el momento cuando los fanáticos comenzaron a pelear en el estadio Atanasio Girardot - crédito @diarioriente / X
El 12 de agosto de 2025, se presentó una pelea entre fanáticos de Atlético Nacional y São Paulo. En ese orden de ideas, el portal Globo Esporte confirmó que Conmebol abrió un expediente disciplinario por actos de racismo, en donde la multa podría ir entre los 100 mil dólares y 400 mil dólares:
“La Conmebol confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario contra Atlético Nacional, de Colombia, para investigar un episodio de racismo detectado en el partido contra São Paulo. Durante el partido, un hincha de la selección colombiana fue filmado imitando a un mono para ofender a los brasileños que veían el partido en el estadio Atanásio Girardot. El club estaba sujeto al artículo 15 del Código Disciplinario de la Confederación, que prevé una multa de al menos US$ 100.000 (aproximadamente R$ 544.000) o US$ 400.000 (R$ 2,1 millones) en caso de reincidencia", detallaron.
14:29 hsHoy
Así fue el entrenamiento de Atlético Nacional en São Paulo
El Rey de Copas estuvo en la sede del equipo Portuguesa - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
