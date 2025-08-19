São Paulo vs. Atlético Nacional: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Conmebol abrió expediente por lo ocurrido entre fanáticos del São Paulo vs. Atlético Nacional, informan desde Brasil

El 12 de agosto de 2025, se presentó una pelea entre fanáticos de Atlético Nacional y São Paulo. En ese orden de ideas, el portal Globo Esporte confirmó que Conmebol abrió un expediente disciplinario por actos de racismo, en donde la multa podría ir entre los 100 mil dólares y 400 mil dólares:

“La Conmebol confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario contra Atlético Nacional, de Colombia, para investigar un episodio de racismo detectado en el partido contra São Paulo. Durante el partido, un hincha de la selección colombiana fue filmado imitando a un mono para ofender a los brasileños que veían el partido en el estadio Atanásio Girardot. El club estaba sujeto al artículo 15 del Código Disciplinario de la Confederación, que prevé una multa de al menos US$ 100.000 (aproximadamente R$ 544.000) o US$ 400.000 (R$ 2,1 millones) en caso de reincidencia", detallaron.