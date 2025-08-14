Deportes

Alexei Rojas se ganó la confianza de Arteta en el Arsenal: fue confirmado en la nómina oficial de los Gunners

Antes del inicio de la Premier League, los clubes de Inglaterra presentaron la lista de jugadores inscritos para los torneos locales

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Rojas hará parte de la
Rojas hará parte de la nómina profesional del Arsenal en la nueva temporada - crédito @AlexeiRojas/Instagram

En el tercer fin de semana de agosto comenzarán las principales ligas europeas, entre ellas la Premier League, el torneo principal del fútbol en Inglaterra.

Debido a la salida de Luis Díaz del Liverpool, Colombia perdió un representante destacado en esta competición; sin embargo, aún permanecen nombres como Jefferson Lerma o Daniel Muñoz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, se ha sumado el extremo Jhon Arias, que fue fichado por el Wolverhampton y es señalado en la previa como una de las figuras a tener en cuenta en la temporada 2025/2026.

A falta de una jornada para que comience el torneo, los clubes tuvieron que confirmar la lista de jugadores inscritos para la Premier League, y aunque había certeza de que al menos cinco colombianos harían parte de la liga británica, se confirmó que el guardameta Alexei Rojas fue añadido oficialmente como el tercer arquero del Arsenal, lo que agranda la lista de cafeteros en el fútbol de Inglaterra.

El padre del portero es
El padre del portero es colombiano, mientras que su madre es rusa - crédito @alexeirojas/Instagram

Cabe recordar que Rojas ya había participado de varias jornadas de entrenamientos con el equipo profesional de Londres; de la misma forma, en junio de 2025 se confirmó que su contrato con los Gunners había sido renovado; sin embargo, se esperaba que siguiera siendo parte del equipo de formación por al menos un año más.

“Estar en el Arsenal es un gran orgullo, me siento muy contento de haber renovado mi contrato porque Arsenal es uno de los equipos más grandes del mundo. Es una gran responsabilidad representar un club tan grande”, declaró Rojas en esa ocasión.

Lo más probable es que Rojas sea añadido a la lista de convocados del debut del Arsenal por Premier League, que será el domingo 17 de agosto contra Manchester United.

El sueño de Rojas es ser el arquero titular de la selección Colombia

Alexei nació en el Reino
Alexei nació en el Reino Unido, pero escogió representar a Colombia - crédito @alexeirojass/x

Tras renovar su contrato con el Arsenal, Rojas también habló de los años que ha entrenado en Inglaterra para consolidarse en el equipo que hace parte de uno de los seis clubes más relevantes de la liga británica.

Me siento contento por todo el trabajo hecho en estos años, no ha sido fácil, he tenido que pasar por muchas categorías, ser filtrado por muchos entrenadores de arqueros y de campo”.

Además, declaró que su sueño es consolidarse como un arquero de garantías para ser convocado regularmente a la selección Colombia de mayores.

“He tenido mucha competencia alrededor mía, cuando llegué estaban cuatro arqueros de mi edad y ahora solo quedo yo, me siento contento con el trabajo y crecimiento que he tenido en el club y ahora tengo la oportunidad de seguir mejorando, desarrollándome como jugador profesional y como persona, así poder estar más cerca de mis objetivos que es estar con mi selección Colombia y ser el mejor arquero del mundo”, puntualizó Rojas.

El guardameta ya ha defendido
El guardameta ya ha defendido el arco de la selección Colombia sub 20 - crédito Conmebol

Además de ser guardameta del Arsenal, Rojas Fedorushchenko ha llamado la atención por tener tres nacionalidades (colombiana, británica y rusa) y haber tenido la posibilidad de representar a Inglaterra en más de una ocasión, pero escogió hacerlo por el país del que es oriundo su padre.

Sobre su vínculo con el país, el guardameta ha afirmado que su padre siempre le recalcó que es colombiano, lo que también ha hecho que se convierta en seguidor de Independiente Santa Fe.

Los jugadores con doble nacionalidad o que han sido nacionalizados para ser convocados por un país diferente al que nacieron no es un tema nuevo en el fútbol mundial, ya que múltiples figuras internacionales han protagonizado casos similares; uno de ellos fue Zinedine Zidane, que tuvo que escoger entre Francia y Argelia en su momento.

Temas Relacionados

Alexei RojasArsenalColombianoInglaterraPremier LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Jugador del Cali se unió a los cánticos de la hinchada tras victoria frente al Unión Magdalena

El cuadro Verdiblanco se reencontró con la victoria frente a su gente contra un cuadro samario que no levanta cabeza en la Liga Betplay Dimayor y se acerca cada vez más al descenso

Jugador del Cali se unió

Habría acuerdo para la llegada de Carlos Cuesta al futbol brasileño: iría a uno de los grandes de Río de Janeiro

El defensor colombiano no continuaría en el Galatasaray de Turquía para la próxima temporada en el fútbol europeo y ya tendría todo listo para llegar a Sudamérica nuevamente

Habría acuerdo para la llegada

Exjugador histórico de Millonarios habló sobre como es la presión de jugar en el cuadro azul: “Agachar la cabeza y aguantar las put...”

El exdelantero campeón con Millonarios en 1987 y 1988 señala la ausencia de experiencia y liderazgo en la plantilla actual, lo que complica la reacción del equipo en la Liga Betplay 2025-II

Exjugador histórico de Millonarios habló

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Jhon Arias, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Luis Sinisterra buscarán brillar en la liga inglesa, en nombre del talento colombiano, en la campaña 2025/2026

Estos son los cinco colombianos

La portera de la selección Colombia Catalina Pérez comienza nueva era en Europa: fichó con el Racing de Estrasburgo de Francia

La arquera colombiana, con experiencia internacional y paso por seis clubes, llega al fútbol francés tras su etapa en el Werder Bremen, de Alemania

La portera de la selección
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Morales, Cauca,

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales y Damián Pasquini

Sara Corrales y Damián Pasquini celebran su boda civil en Medellín: la actriz reveló el “detrás de escenas”

James Rodríguez desató polémica en México tras una firma de autógrafos: un hincha se sintió “estafado”

Alejandro Riaño reveló el nombre del político que no pudo convencer de pasar por una entrevista con Juanpis González: “Ya no insistas más”

EN VIVO: Tensión y confusión en ‘MasterChef Celebrity’ por una prueba por equipos de máxima exigencia el 14 de agosto

Expareja de Karina García habló sobre su paso por la cárcel: “Fue lo más hostil que un ser humano puede pasar”

Deportes

Jugador del Cali se unió

Jugador del Cali se unió a los cánticos de la hinchada tras victoria frente al Unión Magdalena

Habría acuerdo para la llegada de Carlos Cuesta al futbol brasileño: iría a uno de los grandes de Río de Janeiro

Exjugador histórico de Millonarios habló sobre como es la presión de jugar en el cuadro azul: “Agachar la cabeza y aguantar las put...”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

La portera de la selección Colombia Catalina Pérez comienza nueva era en Europa: fichó con el Racing de Estrasburgo de Francia