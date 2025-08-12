Así fue la primera medalla de oro en patinaje que consiguió Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú, China

María Fernanda Timmins y el momento cuando gana en el patinaje de velocidad para los Juegos Mundiales de Chengdu - crédito Federación Colombiana de Patinaje

El 12 de agosto de 2025, la patinadora colombiana María Fernanda Timmins se impuso en la vuelta al circuito de patinaje de velocidad, superando a la belga Fran Vanhoutte y a la alemana Anna Schimek, y celebrando su primer título dorado en los World Games de Chengdú.

De esta forma, con el triunfo de María Fernanda Timms Ariza en la vuelta al circuito de patinaje de velocidad se logra el primer oro para Colombia en esta edición y el primero de su carrera en este evento.

Este logro marcó un inicio histórico para el país en la competencia y consolidó a Timms como una de las figuras emergentes del patinaje internacional.

The World Games Chengdu 2025 - Chengdu, China - August 7, 2025 Flagbearers of Colombia lead their contingent during the opening ceremony REUTERS/Edgar Su

Por otra parte, varios patinadores colombianos también estuvieron en representación para nuestro país.

El desenlace de la prueba de 10.000 metros puntos en Chengdú dejó a la colombiana Gabriela Isabel Rueda a un paso del oro, tras dominar la mayor parte de la competencia y acumular 10 puntos en los primeros 5.600 metros,

Rueda cedió en la última vuelta ante la francesa Marine Lefeuvre, quien se impuso con 11 unidades.

La ecuatoriana Gabriela Vargas completó el podio, mientras que el colombiano Juan Jacobo Mantilla terminó en la novena posición.

Este resultado, lejos de opacar la jornada, subrayó la capacidad de la delegación colombiana para competir al más alto nivel en los World Games.