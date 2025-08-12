Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

El delantero monteriano, ahora que está en Racing de Avellaneda, se encontró con su antiguo director técnico - crédito @duvanvergara11 / Instagram

América de Cali tendrá un reto importante en el comienzo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ante uno de los equipos más importantes del último tiempo en el continente: Fluminense de Río de Janeiro.

Mientras esto ocurre, el 11 de agosto de 2025, en Montevideo, capital del Uruguay, se vivió un emotivo encuentro de dos referentes del cuadro Escarlata, de cara a lo que es el gran encuentro: la del delantero cordobés Duván Vergara y del técnico uruguayo, Jorge “Polilla” da Silva.

Así se dio a conocer el momento, el 11 de agosto de 2025, en donde el atacante de Racing Club de Avellaneda, aprovechó su estadía en Uruguay (ya que Racing jugará ante Peñarol por la Copa Libertadores, el 12 de agosto de 2025), para publicar la emotiva imagen y dedicarle un mensaje especial.

“Polilla siempre tendré un gran respeto, gratitud y sobretodo admiración. Gracias por todo. Lo quiero mucho”, dijo Vergara en su publicación junto al entrenador.

Por un cupo a los cuartos de final: América juega ante Fluminense

Los diablos rojos reciben al Flu en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa Sudamericana - crédito Jesús Aviles / Infobae

La confirmación de la transferencia de Santiago Moreno al Fluminense de Río de Janeiro sacudió el panorama futbolístico sudamericano en la antesala de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre América de Cali y Fluminense.

El club brasileño, a través de sus canales oficiales, anunció que el delantero colombiano, procedente del Portland Timbers de Estados Unidos, ya se encuentra en la ciudad, superó los exámenes médicos y firmó un contrato que lo vinculará de manera definitiva hasta finales de 2029. Esta incorporación refuerza la ofensiva del equipo dirigido por Renato Gaucho, aunque el plantel afrontará el duelo ante el América de Cali sin la presencia de Jhon Arias, una de sus piezas clave.

En este contexto, el América de Cali se prepara para un desafío de alto calibre. El club colombiano, conocido como la ‘mechita’, recibirá al Fluminense el martes 12 de agosto de 2025 a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero.

El América afronta este semestre con una plantilla menos estelar que en el campeonato colombiano anterior, pero mantiene la aspiración de conquistar la Liga BetPlay, la Copa Colombia y, especialmente, la Copa Sudamericana, que representa el principal objetivo institucional.

Bajo la dirección técnica de Diego Gabriel Raimondi, el equipo ha estructurado una nómina que combina experiencia y juventud, con nombres como Jorge Soto el arco, Andrés Mosquera Guardia y Jean Pestaña en la defensa, y Rafael Carrascal en la creación.

La lista de convocados incluye a Jorge Soto, Santiago Silva, Daniel Bocanegra, Omar Bertel, Cristian Tovar, Marcos Mina, Yerson Candelo, Mateo Castillo, Luis Paz, Josen Escobar, Kener González, Sebastián Navarro, José Cavadia, Joel Romero, Jan Lucumí, Yojan Garcés, Cristian Barrios, Rodrigo Holgado y Luis Ramos.

Así se anunció la llegada de Santiago Moreno como nuevo jugador del equipo de Río de Janeiro - crédito @FluminenseFC / X

Por otra parte, Fluminense, llega a este cruce como uno de los favoritos al título, pese a la baja de Jhon Arias. La reciente llegada de Santiago Moreno busca compensar esa ausencia y potenciar el ataque del conjunto carioca. El anuncio oficial del club, detalló lo siguiente:

“El Fluminense FC informa que confirmó la transferencia del atacante colombiano Santiago Moreno. El jugador, que estuvo en Portland Timbers, de Estados Unidos, desembarcó en Río de Janeiro, realizó exámenes médicos y estará de forma definitiva con el club desde finales de 2029”.

Santiago Moreno fue confirmado como nuevo refuerzo del Fluminense de Brasil - crédito Kelvin Kuo / Imagn Images

Así se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

12 de agosto de 2025

Partido: Once Caldas (Colombia) vs. Huracán (Argentina)

Estadio: Palogrande de Manizales

Hora: 5:00 p. m.

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

Transmisión de TV: Espn y Disney Plus (Estándar y Premium)

Partido: Independiente del Valle (Ecuador) vs. Mushuc Runa (Ecuador)

Estadio: Banco Guayaquil de Quito

Hora: 7:30 p. m.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)

Transmisión de TV: Espn 5 y Disney Plus (Premium)

13 de agosto de 2025

Partido: Bolívar (Bolivia) vs. Cienciano (Perú)

Estadio: Hernando Siles de La Paz

Hora: 5:00 p. m.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Transmisión de TV: Dsports (610-1610) y Dgo

Partido: Alianza Lima (Perú) vs. Universidad Católica (Ecuador)

Estadio: Atahualpa de Quito

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Árbitro: Leandro Rey (Argentina)

Transmisión de TV: Dsports (610-1610) y Dgo

14 de agosto de 2025

Partido: Atlético Mineiro (Brasil) vs. Godoy Cruz (Argentina)

Estadio: MRV Arena de Belo Horizonte

Hora: 5:00 p. m.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus (Premium)

Partido: Central Córdoba (Argentina) vs. Lanús (Argentina)

Estadio: Único Ciudad de Madres de Santiago del Estero

Hora: 7:30 p. m.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Transmisión de TV: Dsports y DGO