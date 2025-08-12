América vs. Fluminense en vivo: hora y dónde ver el partido de ida entre colombianos y brasileños

Bienvenidos al EN VIVO del encuentro entre cafeteros y brasileños, que se llevara a cabo en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

El 12 de agosto comenzarán los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, siendo la llave entre América de Cali y Fluminense uno de los duelos más esperados por los hinchas del deporte en el continente .

Debido a la distribución de los derechos de televisión, el partido solo podrá ser visto a través de DirecTV , más específicamente el canal 610 de este operador.

El compromiso, que será dirigido por el chileno Cristián Garay, comenzará sobre las 7:30 p. m. hora de Colombia, mientras que en Brasil los hinchas de Fluminense podrán disfrutar del encuentro desde las 9:30 p. m.

Debido a que no fue inscrito previamente, Moreno no podrá enfrentar a su exequipo, sino que sería parte del plantel de Fluminense en la Copa Sudamericana si avanzan de fase.

Cuatro horas antes de que comenzara el partido en Colombia, Fluminense confirmó la contratación de Santiago Moreno, exAmérica de Cali, que dejará el fútbol de la MLS para jugar en Brasil .

Cabe recordar que La Mechita fue subcampeón de la Copa Libertadores en tres ocasiones .

Además de enfrentar a un equipo que en los últimos años fue campeón del continente, América de Cali también buscará volver a estar en las fases finales de un torneo internacional.

Últimas noticias

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord El delantero colombiano fue una de las máximas figuras del conjunto turco en el duelo de vuelta disputado en el Şükrü Saracoğlu Stadium de Estambul

Atlético Nacional vs. São Paulo, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot El Rey de Copas del fútbol colombiano, enfrenta su primer paso en la conquista de la tercera copa en su historia, a un viejo conocido en el continente: São Paulo

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho” El delantero colombiano y su exentrenador de América de Cali compartieron un emotivo momento antes del duelo entre Racing y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores

Colombiano tendría todo listo para convertirse en el nuevo entrenador de selección femenina sudamericana: de quién se trata Desde el cuadro inca se habrían fijado en un director técnico con experiencia en la selección nacional para encabezar un nuevo proyecto, tras la salida de la brasileña Emily Lima