Deportes

América vs. Fluminense en vivo: hora y dónde ver el partido de ida entre colombianos y brasileños

El estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana será el escenario en el que comenzará la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

22:51 hsHoy

América buscará volver a las fases finales de un torneo Conmebol

Además de enfrentar a un equipo que en los últimos años fue campeón del continente, América de Cali también buscará volver a estar en las fases finales de un torneo internacional.

Cabe recordar que La Mechita fue subcampeón de la Copa Libertadores en tres ocasiones.

Se espera que el Pascual
Se espera que el Pascual Guerrero esté lleno vs. Fluminense - crédito América de Cali
21:44 hsHoy

Fluminense confirmó refuerzo colombiano antes del partido

El colombiano fue presentado oficialmente
El colombiano fue presentado oficialmente en Brasil - crédito Fluminense

Cuatro horas antes de que comenzara el partido en Colombia, Fluminense confirmó la contratación de Santiago Moreno, exAmérica de Cali, que dejará el fútbol de la MLS para jugar en Brasil.

Debido a que no fue inscrito previamente, Moreno no podrá enfrentar a su exequipo, sino que sería parte del plantel de Fluminense en la Copa Sudamericana si avanzan de fase.

El partido de vuelta se
El partido de vuelta se jugará el martes 19 de agosto en Río de Janeiro - crédito Conmebol
19:46 hsHoy

Hora y dónde ver el partido

El compromiso, que será dirigido por el chileno Cristián Garay, comenzará sobre las 7:30 p. m. hora de Colombia, mientras que en Brasil los hinchas de Fluminense podrán disfrutar del encuentro desde las 9:30 p. m.

Debido a la distribución de los derechos de televisión, el partido solo podrá ser visto a través de DirecTV, más específicamente el canal 610 de este operador.

19:43 hsHoy

El 12 de agosto comenzarán los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, siendo la llave entre América de Cali y Fluminense uno de los duelos más esperados por los hinchas del deporte en el continente.

Bienvenidos al EN VIVO del encuentro entre cafeteros y brasileños, que se llevara a cabo en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

Hay dos equipos colombianos en
Hay dos equipos colombianos en competencia por la conquista del segundo torneo de clubes más importante del continente - crédito Conmebol

Temas Relacionados

América de CaliFluminenseCopa SudamericanaCaliConmebolAmérica vs. FluminenseEn vivoColombia-Deportes

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la madre de Lola Bezerra: “La vi sufrir”

Comienza el juicio contra los cuatro hombres acusados de cazar y carnear a un yaguareté en Formosa

WhatsApp mejora la privacidad en los grupos con esta nueva función que nadie se esperaba

Limpia tu smartphone antiguo con esta herramienta de Google: mejora el rendimiento un 100%

Así es el nuevo k-drama de Kim Go-eun que llega a Netflix con la historia de una desgarradora amistad

Nuevos detalles del arresto por violencia doméstica del nieto de Jack Nicholson salen a la luz

El trato de Netflix con el príncipe Harry y Meghan Markle fue descrito como un “costoso fracaso”

La mujer con la que Hulk Hogan protagonizó un video sexual reaparece en público

Dos ex figuras del fútbol sorprendieron al participar con éxito de un Ironman: “Ojalá seamos un ejemplo de superación”

Alexis Zárate logró la libertad condicional tras cinco años preso por abuso sexual: la primera aparición pública y su nuevo trabajo

“Borja hace goles pero es frío” y “Cavani está sufriendo en Boca”: las sentencias de una leyenda uruguaya de River

Equi Fernández está cerca de jugar en Europa: el poderoso club del continente con el que negocia

Fue una promesa del fútbol, se hizo millonario por arreglar partidos y terminó preso por vincularse con la mafia: “Me sentía intocable”