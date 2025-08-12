América vs. Fluminense en vivo: hora y dónde ver el partido de ida entre colombianos y brasileños

Además de enfrentar a un equipo que en los últimos años fue campeón del continente, América de Cali también buscará volver a estar en las fases finales de un torneo internacional.
Cabe recordar que La Mechita fue subcampeón de la Copa Libertadores en tres ocasiones.
Cuatro horas antes de que comenzara el partido en Colombia, Fluminense confirmó la contratación de Santiago Moreno, exAmérica de Cali, que dejará el fútbol de la MLS para jugar en Brasil.
Debido a que no fue inscrito previamente, Moreno no podrá enfrentar a su exequipo, sino que sería parte del plantel de Fluminense en la Copa Sudamericana si avanzan de fase.
El compromiso, que será dirigido por el chileno Cristián Garay, comenzará sobre las 7:30 p. m. hora de Colombia, mientras que en Brasil los hinchas de Fluminense podrán disfrutar del encuentro desde las 9:30 p. m.
Debido a la distribución de los derechos de televisión, el partido solo podrá ser visto a través de DirecTV, más específicamente el canal 610 de este operador.
Bienvenidos al EN VIVO del encuentro entre cafeteros y brasileños, que se llevara a cabo en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.