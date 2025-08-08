Pese a ser suplente en River, Juan Fernando Quintero está cerca de un histórico récord: vea de qué se trata

Juan Fernando Quintero se acerca a un importante récord para River y la carrera del volante colombiano - crédito River Plate

Juan Fernando Quintero hace su mayor esfuerzo para volver a ser la figura en River Plate que le permitió ser toda una estrella en la Copa Libertadores 2018, pero actualmente no es tenido en cuenta por el técnico Marcelo Gallardo para ganarse un puesto en la formación titular.

Sin embargo, “Juanfer” está cerca de cumplir un récord histórico para su carrera y la “Banda Cruzada”, en la que los aficionados siguen agradecidos con el colombiano y guardándole mucho cariño, además de paciencia para mostrar todo su talento en el segundo semestre de 2025.

Además, Quintero necesita sumar minutos de cara a la convocatoria de la selección Colombia, que saldrá a finales de agosto para los compromisos de eliminatorias frente a Bolivia, el 4 de septiembre en Barranquilla, y Venezuela el martes 9 del mismo mes en Maturín, que serán determinantes para clasificar al mundial.

Quintero busca un récord

“El que usa la 10, este sábado (9 de agosto) a la noche puede agregarle un cero a su camiseta. Y no se trata de un dorsal especial al estilo fútbol mexicano: si Juanfer Quintero ingresa en el clásico que River Plate jugará contra Independiente en Avellaneda o si es titular, llegará a los 100 partidos con los colores que mejor le sientan. Algo que, con Marcelo Gallardo como DT, solo lograron 21 jugadores, de los cuales 10 se encuentran en el plantel”, detalló el diario Olé.

La posibilidad de que Juan Fernando Quintero sume su primer partido como titular desde su regreso a River Plate ha cobrado fuerza en los entrenamientos previos al enfrentamiento ante Independiente de Avellaneda, en uno de los clásicos del fútbol argentino.

Juan Fernando Quintero está a un partido de llegar a las 100 presentaciones con River, en las que suma 19 goles y 15 asistencias - crédito River Plate

Según la prensa argentina, el técnico Marcelo Gallardo ensayó una alineación en la que el colombiano reemplazó a Santiago Lencina en el sector derecho del ataque, lo que abre la puerta a que el volante ofensivo figure desde el inicio en el estadio Libertadores de América.

En los compromisos recientes, el entrenador optó por una estrategia de reintegración gradual para el mediocampista. De acuerdo con TyC Sports, “ante San Lorenzo y San Martín de Tucumán, el DT lo estaba llevando de a poco, considerando que fueron sus primeros compromisos desde su regreso. Ingresó media hora en ambos duelos y, si bien no se lo notó al 100%, le brindó soluciones ofensivas al equipo”.

Juan Fernando Quintero ha sido suplente en los dos encuentros que disputó con River en 2025 - crédito River Plate

En tres temporadas, el colombiano ha acumulado 19 goles, 15 asistencias y 4 títulos, cifras que lo convierten en el extranjero con mayor cantidad de partidos disputados en el club durante el ciclo de Gallardo. Además, solo 21 futbolistas han alcanzado la marca de los 100 partidos bajo la dirección del actual entrenador, y de ellos, 10 permanecen en el plantel.

Posible titularidad

La expectativa en torno a la titularidad de Quintero se enmarca en la proximidad de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, a celebrarse cinco días después del clásico. El cuerpo técnico evalúa que un encuentro de esta magnitud puede ser el escenario ideal para que el mediocampista recupere su mejor versión y aporte su creatividad en la generación de juego ofensivo.

Juan Fernando Quintero, pese a ser suplente, lleva un buen ambiente con sus compañeros - crédito River Plate

El medio argentino subrayó que “en una parte de las prácticas de las que realizó Gallardo en la semana, probó con Quintero en un eventual equipo titular por Santiago Lencina en una especie de extremo por derecha. Claro está, no es una confirmación que irá desde el arranque, pero podría comenzar a ser una duda de cara al choque en Avellaneda”.

El partido ante Independiente podría marcar el inicio de una nueva etapa para Juan Fernando Quintero en River Plate, consolidando su regreso con una cifra simbólica y la expectativa de que su aporte sea determinante en la fase decisiva de la temporada.