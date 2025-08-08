Deportes

El colombiano Kevin Mier sigue sufriendo con el Cruz Azul de México: así fue su nuevo error en la ‘Concacaf Leagues Cup’ ante Colorado Rapids

El delantero de Colorado Rapids anotó el primer gol tras una indecisión del portero de Cruz Azul, que generó un ambiente tenso y reavivando las dudas sobre el rendimiento del arquero colombiano en el torneo

Carlos Pulido

El exportero de Atlético Nacional no pasó un buen rato y a través de su mal pase, generó el primer gol de Colorado Rapids- crédito @LeaguesCup / X

El 7 de agosto de 2025, continuó la acción de los futbolistas colombianos por el mundo, y uno de los protagonistas de la jornada fue el portero Kevin Mier, con la camiseta del Cruz Azul.

En el partido que tuvo el cuadro mexicano ante el Colorado Rapids de la MLS de Estados Unidos, el exarquero de Atlético Nacional y con procesos en la selección Colombia, volvió a ser el protagonista, no por sus virtudes bajo los tres palos, sino por sus imprecisiones que complicaron a su equipo en algunos tramos del partido.

De un mal saque del colombiano, se generó el primer gol de Colorado Rapids - crédito Gary A. Vasquez / Imagn Images

El 7 de agosto de 2025, se llevó a cabo el partido por la fecha 3 de la Concacaf Leagues Cup entre Cruz Azul y Colorado Rapids, en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Los norteamericanos, dirigidos por Chris Armas, aprovecharon la presión alta que ejercieron en los primeros minutos y, fue en ese momento cuando en un saque de Kevin Mier, la pelota le quedó servida al delantero canadiense Sydney Wathuta, que aprovechó para asistir al brasileño Rafael Navarro, definiendo de primera al palo de la mano derecha del arquero colombiano, y colocando el 1-0.

La situación se aprovechó por parte del Colorado Rapids, cediendo la pelota a los mexicanos pero sin llegadas con claridad en el arco defendido por el danés Nicolas Defreitas-Hansen.

El segundo gol, llegaría a través de un tiro libre ejecutado al palo de la mano derecha, en donde el defensor danés Andreas Maxso llegó para definir al otro palo y colocar el 2-0.

Aunque la reacción de los mexicanos sería rápida, ya que al minuto 28, “Hormiga” González tuvo un remate para Cruz Azul que pegó en el palo. Primer aviso de los mexicanos.

El equipo de Nicolás Larcamón tuvo un segundo aire gracias al impulso del defensor colombiano Willer Ditta- crédito @LeaguesCup / X

14 minutos después, llegó la reacción del Cruz Azul, con protagonismo colombiano: el defensor colombiano Willer Ditta intentó rematar de cara al arco, pero su remate tuvo un desvío en el delantero Wayne Frederick, desubicando al portero Defreitas-Hansen. 2-1 en California.

Para el segundo tiempo, las acciones del partido no cambiaron, ya que Colorado Rapids quiso defender el resultado, y la insistencia dio resultado, empatando el partido al 78, gracias a un gran gol de José Ignacio Rivero, para colocar el 2-2.

Con este resultado, el partido se tuvo que definir desde los tiros penales, ya que en el formato del torneo, no se suman los empates, en donde Cruz Azul fue más efectivo, y se llevó el triunfo, cerrando su participación en el torneo continental.

Así fue el tiro penal atajado por parte de Kevin Mier ante Colorado Rapids - crédito @pur0cruzazul / X

Pese a ello, Mier pudo reivindicarse en los tiros penales, cuando atajó el segundo tiro del Colorado Rapids, a cargo del volante norteamericano Oliver Larraz.

Ahora, Cruz Azul se enfocará en el campeonato mexicano, cuando enfrente a Atlético San Luis, el 11 de agosto de 2025, a partir de las 10:05 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario que tendrá en agosto de 2025, Cruz Azul:

  • 11 de agosto de 2025 - Liga MX: Atlético San Luis vs. Cruz Azul
  • 16 de agosto de 2025 - Liga MX: Cruz Azul vs. Santos Laguna
  • 23 de agosto de 2025 - Liga MX: Cruz Azul vs. Toluca
  • 30 de agosto de 2025 - Liga MX: Guadalajara vs. Cruz Azul

Así quedó el cuadro de la Concacaf Leagues Cup

Estos son los ocho equipos
Estos son los ocho equipos que buscarán el título continental en Centroamérica - crédito @LeaguesCup / X

Con la definición de los playoffs de la Concacaf Leagues Cup, así se jugarán los cuartos de final del torneo, en donde el único colombiano que estará presente en la instancia decisiva:

  • Toluca (México) vs. Orlando City (Estados Unidos)
  • Inter Miami (Estados Unidos) vs. Tigres UANL (México)
  • Seattle Sounders (Estados Unidos) vs. Puebla (México)
  • LA Galaxy (Estados Unidos) vs. Pachuca (México)

