La arquera de Colombia recuerda su pasado en el Esmad antes de la final de la Copa América: “Acá en el equipo sigo en el rango de ‘patrullera’”

La clasificación de Colombia a la final de la Copa América femenina ante Argentina tuvo una gran artífice: la portera Luz Katherine Tapia, que además de sellar una brillante actuación en los 90 minutos, también atajó un penal definitivo en la tanda que clasificó a la Tricolor al duelo definitivo del certamen que se celebra en Ecuador.

La actuación de Tapia en la definición por penales no fue fruto de la improvisación. La arquera preparó cada detalle junto a su entorno técnico, incorporando una estrategia poco habitual: en sus guantes, adheridos con esparadrapo, figuraban los números de las jugadoras rivales.

Esta táctica, diseñada en colaboración con el preparador de arqueras y el analista de video de su club, el Palmeiras de Brasil, le permitió anticipar los movimientos de las ejecutantes argentinas. “Me tocó aprenderme por números. El preparador de arqueros nos dio su análisis y también acudí al analista de video de Palmeiras, que me ayudó con muchos videos”, explicó Tapia en una entrevista con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio.

La presión del momento no alteró su enfoque. Tapia relató que las jueces advirtieron sobre la necesidad de esperar la revisión del VAR en cada penal, una situación que podría desestabilizar a cualquier portera. Sin embargo, la colombiana mantuvo la calma: “Las jueces nos mencionaron que esperáramos el VAR. Yo sabía que no había dejado de pisar la línea, nunca me han pitado eso. Salí a disfrutar de una”, aseguró la futbolista que consolidó su estatus como referente del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

“Me quedo con la atajada del penalti, porque es como ‘la uvita que se le pone al helado’”, sentenció la golera.

Tapia recordó su pasado como integrante del Esmad

El impacto de su actuación trascendió el vestuario. Tras el partido, René Higuita, leyenda del arco colombiano y antiguo entrenador de Tapia en Atlético Nacional, le envió un mensaje personal: “Siempre ha sido como un papá para mí, porque me entrenó en Nacional. Me escribió: ‘felicitaciones Kathe, vamos que te mereces el título. Dios te bendiga y cualquier cosa que necesites con los penaltis, solo avísame’”, contó Tapia a Blog Deportivo.

A pesar del protagonismo alcanzado, Tapia mantiene una perspectiva de humildad y pertenencia al grupo: la arquera se define como una pieza más dentro del proceso colectivo, recordando su pasado como miembro del Esmad y su rol actual en la selección: “Uno se va ganando su puesto. Acá dentro del equipo sigo en el rango de ‘patrullera’. Todas somos importantes y siempre lo hacemos en pro del país y de la selección”, dijo.

En julio de 2024, época en la que la selección nacional hizo su participación en los Juegos Olímpicos de París, el Ministerio del Deporte publicó una nota en la que entrevistó a Tapia, que rememoró con cariño su paso por la institución policial, ahora llamada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

“El deporte a mí me ha cambiado la vida drásticamente, porque antes de ser deportista yo trabajaba en la Policía Nacional. El deporte te da la oportunidad de poder estudiar, de poder tener una vida saludable, de tener tiempo con tu familia, de compartir con ellos; son muchas cosas que han logrado cambiar mi vida. Antes defendía los colores de la Policía Nacional, el escudo, porque era del Esmad: me ponía ese uniforme y sentir esa adrenalina es lo mismo estar acá en la cancha”, confesó la jugadora.

Con la clasificación asegurada tras el 5-4 en la tanda de penales, la Selección Colombia ya orienta su preparación hacia la final del sábado, a la espera de conocer si el rival será Brasil o Uruguay. Tapia lo resume con claridad: “El equipo ya cambió el chip hoy, en zona de recuperación, listas para la final del sábado, esperando si será Brasil o Uruguay”.