Fue campeón de Libertadores, estuvo en el 5-0 contra Argentina y ahora demanda a los clubes en los que jugó para pensionarse

Una de las críticas que más reciben los futbolistas profesionales va ligada al uso de su dinero, puesto que, en la mayoría de los casos, deben ahorrar los ingresos de alrededor de 15 años de carrera para el resto de su vida.

Sin embargo, en Colombia y la mayoría de países, también pueden contar con aspectos que recibe un trabajador del común, puesto que el equipo que los contrata está en la obligación de cumplir con los requisitos para que la labor sea legal, lo que incluye pago de salud y cotización en el sistema pensional.

Aunque en la actualidad los clubes cumplen con esta obligación, esto no se registraba en los 80 y 90, motivo por el que varios exfutbolistas y entrenadores que dirigieron en esa época han denunciado que en la actualidad no pueden pensionarse porque en su momento no les pagaron las semanas cotizadas.

El protagonista de uno de estos casos es Luis Carlos Perea, recordado como “Coroncoro”, campeón de la Copa Libertadores de 1989 con Atlético Nacional y mundialista con Colombia en Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Perea ha expuesto que ha denunciado a Atlético Nacional, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla porque al solicitar un informe sobre las semanas que trabajo para ellos, la respuesta que recibió es que él nunca trabajó para las instituciones.

En diálogo con WRadio, “Coroncoro” indicó que debería tener 312 semanas más, por lo que en la actualidad pide que sea reconocida su labor.

“Yo lo pregunto porque según la historia, según ellos, yo no jugué en esos equipos. Resulta que yo hice un derecho de petición a estos equipos para preguntar por mis horas pensionales y los tres me enviaron una carta de que yo no participe de esas corporaciones”.

En la conversación, el exdefensor reconoció que el único equipo colombiano que cumplió con sus obligaciones fue Deportes Tolima, mientras que los restantes desconocen su participación en torneos oficiales con ellos.

“En Tolima sí, Tolima respondió. En Nacional no, el que levantó una Copa Libertadores en el 89 fue un doble mío, y eso que en esa época no existía inteligencia artificial”, indicó Perea.

“Coroncoro” recordó que es el jugador con más títulos internacionales en la historia de Nacional, lo que toma como un argumento para que la justicia falle a su favor.

“Imagínese, hice gol con Nacional internacionalmente, en varias copas hice goles, hice gol con Medellín, solo con Junior no hice gol. Yo creo que sí me descontaban, porque eso es ley, lógicamente tenía que cotizar y nosotros como jugadores no éramos la excepción”.

Al hablar de la respuesta que ha recibido por parte de los equipos, Perea mencionó que los dirigentes le han indicado que los tres clubes han cambiado de razón social y por ende no deben responder por las acciones que protagonizaron directivos del pasado.

“En Medellín me dicen que El equipo del pueblo, como se llama ahora, no ha tenido ningún vínculo con Luis Carlos Perea, lo mismo en Nacional, que tiene otro nombre y no tienen vínculo. Yo en mi ignorancia me pregunto por los colores de esos equipos, que son los mismos, las hinchadas son las mismas. Nacional tiene un museo con las copas y están las que gane”.

El exdefensor, que se retiró como profesional en 1998 en Independiente Medellín, indicó que en su momento no pensó en tener que demandar a los equipos por los que paso para que cumplan con la norma.

“Eso es lo triste, llegar a ese tipo de instancias, es que mejores testigos que los aficionados no hay. Por ejemplo, yo ya demandé a Nacional y perdí una vez. Dentro de mi ignorancia, no entiendo estos comportamientos, es algo que todo mundo sabe y conoce”.

Por último, indicó que su intención es que el caso se haga viral para que otros exfutbolistas de la época no tengan que pasar por la misma situación que afronta en la actualidad.

“La verdad que agradezco las entrevistas, porque nos pone a nosotros y los aficionados que no saben la historia, que lo ve a uno en la calle y lo recuerdan, piden fotos, pero no saben lo que está pasando entre nosotros y los clubes. El hecho de ventilar esto es importante porque estamos reclamando un derecho que nos merecemos, no estamos pidiendo limosna”.