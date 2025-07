Así se aplicó el “toque europeo” para nueva la gramilla híbrida de El Campín: encargado de la cancha entregó detalles

Infobae Colombia habló en exclusiva con Marc Vercammen, director de GrassMax, sobre lo que encontró en la cancha y cómo se ha organizado el trabajo para aplicar su innovador sistema - crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

En julio de 2025 comenzó el cambio de la cancha del estadio El Campín, que se transformó para siempre con un moderno sistema en el que se aplicó una arena especial para aplicar el sistema híbrido, con la que se acabará la pelea por la realización de partidos y conciertos porque se recuperará la grama más rápido y sin sufrir tanto.

La empresa GrassMax se encarga de la instalación de la gramilla, que consiste en la inyección de más de 200 fibras sintéticas por metro cuadrado, a 20 metros de profundidad y que se cosen con las raíces del césped, que también mejorará el drenaje, aumentará la resistencia al desgaste y la vida útil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Marc Vercamen, gerente general de la empresa, entregó detalles en Infobae sobre cómo aplicó toda su experiencia en Europa para afrontar no solo el poco tiempo de trabajo por los conciertos y partidos, sino el clima y avanzar tan rápido con un sistema que incluso se usará en la Copa Mundial de 2026.

Infobae: Al momento en que su empresa empezó a trabajar con la gramilla del estadio El Campín, ¿qué fue lo primero que ustedes encontraron? ¿Cuál era el estado?

Marc Vercammen: Estaba bien. La verdad es que yo visité el campo en diciembre y ahora la diferencia de lo que me reportaron mis operarios es que la remodelación que han hecho a la capa superior, la han mejorado mucho para crear condiciones para permitir a aplicación de la tecnología de cosido. La planeidad era buena, la penetración por la aeración que han hecho es muy buena. Entonces, viendo la carga también del estadio, estaba muy bien.

Marc Vercammen es el gerente general de la empresa GrassMax, que también trabaja en el gramado del estadio Azteca, sede del Mundial 2026 - crédito Sencia

Sencía informó que ya se completó la primera fase de este proceso para el cambio híbrido de la gramilla. ¿Esperaban que fuera así de rápido o de pronto que demorara más tiempo?

El problema estaba en la ocupación del estadio, buscar una ventana para hacer esta etapa de trabajo. Creo que la empresa Equiver ha hecho un buen trabajo. Estaban bien informados de qué podían hacer entre partidos, conciertos, etcétera. Pero lo han hecho bien programado, con buena comunicación con nosotros para planificar y, finalmente, me confirmaron que la semana del 12 de julio empezamos. Hemos empezado y va muy bien. Sabemos que hay partidos que interrumpe un poco nuestra intervención, pero tampoco es un problema. Paramos un día, se hace un partido, seguimos entre partidos, cosas que ya estamos acostumbrados. Ya nos ha pasado en San Siro, en el Santiago Bernabéu .

Para esta segunda fase, tienen ya los partidos de fútbol encima, ¿no van a afectar ese proceso con la gramilla que aún está creciendo, en ese proceso de cosido o ustedes ya han previsto eso para que sufra el menor daño posible?

Va a sufrir poco. La zona que ya está cosida, está preparada para el futuro, va a sufrir menos que las zonas que todavía no tienen el cosido. Pero la calidad del césped de momento aguanta un par de partidos. El daño va a ser superficial, después seguimos con el trabajo de cosido y, a largo plazo, en un par de semanas, ya no va a tener ningún impacto.

Este proceso también lo hicieron en el San Siro, en Milán, y en el Santiago Bernabéu. ¿Fue igual que en El Campín, por la cantidad de partidos de Real Madrid, Inter y AC Milán?

La situación idónea es tener más espacio, más tiempo, más calma. Esto sin duda. Pero si la realidad es que el estadio El Campín lo van a utilizar con mucha frecuencia, fútbol, conciertos y demás, es tema de preparar la intervención, cosa que hemos hecho. Aquí en Europa es más fácil porque hacen conciertos al final de una temporada de fútbol. Una vez que empiece la temporada, ya no hacen conciertos, casi nunca. Hay algunos estadios que sí, como el Johan Cruyff en Ámsterdam, pero pocos. Generalmente, lo hacen en pausas internacionales. Nos dan el tiempo de coser el campo totalmente antes del partido, pero a veces no se permite. En San Siro ya ha pasado que uno de los dos clubes, Inter o AC Milan, tenía un partido europeo de calificación a mediados de julio. El campo fue cambiado a inicios de julio, se interrumpió para un partido y volvimos a entrar, no solo en San Siro, también en otros sitios, pero la situación idónea es tener el tiempo.

La empresa que trabaja en la gramilla de El Campín, también hizo el proceso en el estadio Santiago Bernabeu, la casa del Real Madrid - crédito Sencia

Uno de los problemas que siempre se tuvo en El Campín era el clima en Bogotá, porque hay días en que puede llover bastante y al mismo tiempo mucho sol, además de la altura. ¿Cómo afrontaron todo eso?

Ya hemos trabajado casi en el mundo entero y hemos estado confrontados con varias situaciones. Uno es el conocimiento de las condiciones locales por la empresa local. Al señor Juan Carlos Salamanca, de Equiber, ya lo conozco de un par de años, ya hemos ido juntos al Maracaná y en España también a ver cosas. Él sabía muy bien qué hacer, cuándo hacerlo, lo estábamos comunicando y en función del tiempo que teníamos y las condiciones, mucha lluvia siempre molesta durante una obra, pero ha ido bien y ahora que estamos trabajando y está casi terminado.

¿Se podría decir que en agosto ya queda al 100% la nueva grama de El Campín?

Mi sistema no hace milagros. Mi sistema es un instrumento que ayuda, a reforzar la grama natural. Después, es mantenerlo bien siempre en función del uso del estadio, anticipar a los conciertos, tratar bien el césped, organizar bien cuándo entrar con maquinaria, camiones, coberturas y programarlo bien, porque si lo hacen con demasiado tiempo, poner las placas de protección, dejar entrar a la gente después del concierto, tardar tres días, va todo de prisa, muy bien programado.

Cada parte de la nueva gramilla de El Campín fue cosido para el funcionamiento entre la grama natural y artificial - crédito Sencia

Acá siempre existió una especie de “conflicto” de los partidos y los conciertos. En su experiencia, tratando gramillas, ¿de qué manera se puede solucionar ese problema en un estadio?

Todo es programación, anticipación y ponerse de acuerdo entre clubes de fútbol y organizadores de conciertos. Claro, los conciertos generan ingresos. El modelo americano casi discrimina el deporte porque hay tantos ingresos de los eventos. Por eso que ellos juegan muchas veces en sintético, cosas que un futbolista profesional odia. Entonces, si queremos insistir en césped natural, necesita el sistema híbrido para aguantar esta frecuencia de uso. Pero el tema de los conciertos es programación y, y no solo el último mes, decir ‘oye, en quince días vamos a hacer algo’, no. Mejor es hacer una programación anual. Un concierto de tres días impacta menos que un concierto que tarda con su preparación siete u ocho días. Hay que preparar el césped, hay que hacer operaciones de mantenimiento y operaciones de recuperación después.

¿También lo han llamado para hacer este proceso en otros estadios de Colombia?

Cuando hacemos una referencia, hacemos un poco de publicidad, intentamos invitar a la gente a venir a ver qué es el sistema, porque muchos han oído, piensa que es demasiado caro para ellos, que no lo necesitan. Para nosotros El Campín es la primera referencia en Colombia, muchas veces resulta en un segundo, un tercero, un cuarto, porque la gente ve los beneficios que aporta, los jugadores, ya no tienen sorpresas en el campo, el campo siempre está bien. Estamos hablando con algunos, pero casi en el 80% de los casos en que vamos una primera vez, ya volvemos a hacer más. Ahora vamos a Johannesburgo, hemos hecho dos campos en Sudáfrica el año pasado. Otra vez estamos en Qatar, en estos campos que hicimos en el Mundial, también muchas veces un club que lo tiene en el estadio quiere que instalamos uno o dos campos réplicas en su ciudad deportiva como el Real Madrid, ya hemos hecho siete u ocho campos. Al Arsenal, igual al París Saint-Germain, tiene una nueva ciudad, hicimos doce. Entonces, generalmente el sistema hace la publicidad en sí para promover a la empresa.