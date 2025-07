Hinchas de Millonarios la emprendieron contra Gustavo Serpa y David González luego de la derrota contra Equidad

Millonarios tiene dos partidos aplazados, por lo que está en el fondo de la clasificación tras jugar el partido correspondiente a la fecha 3 - crédito Colprensa - Santiago Arias

Millonarios debutó con derrota ante La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo, de Bogotá, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga Betplay, tras perder 1-0 por la mínima diferencia con gol de Manuel Mónaco en la segunda mitad del partido.

El conjunto azul generó varias opciones de gol, pero no logró concretarlas y se mostró sin claridad ofensiva ante un rival que resistió con diez jugadores durante buena parte del encuentro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El entrenador es señalado por los hinchas de Millonarios como responsable del mal inicio del semestre - crédito @MemoriasDTablon/X

El resultado adverso en el primer partido de la temporada terminó en un fuerte disgusto de la hinchada de Millonarios, que a pesar de ser visitante asistió en masa al estadio de Techo, ubicado en la localidad de Kennedy.

Al terminar el partido, David González fue uno de los que se llevó los peores insultos por la conformación de la nómina y no exigir jugadores para reforzar el plantel: “González, González, hijueputa” gritaron los hinchas mientras el entrenador se dirigía al camerino.

En la rueda de prensa postpartido, el entrenador antioqueño se añadió mayor presión, al comprometerse con ganar el campeonato a final de año: “Yo me comprometo a ser campeón, no existe otra cosa. Traiga lo que traiga no existe otra cosa. Los refuerzos que han llegado estoy contento con ellos. Para nadie es un secreto que hubo muchas posibilidades de algunos otros jugadores, por razones, incluso extrafutbolísticas, no se pudieron dar, pero tenemos el material humano para poder pelear y cumplir con ese objetivo”.

Tras perder contra La Equidad, los hinchas de Millonarios explotaron contra las directivas - crédito @tiempoadicional/TikTok

Luego, a la salida del segundo estadio en Bogotá, los hinchas aprovecharon la cercanía de las zonas comunes con los espacios designados para la prensa y el pasillo que conduce a los camerinos, para gritar en contra de Gustavo Serpa, representante del grupo inversor, y que tiene incidencia en la toma de decisiones de la junta directiva de Azul y Blanco S.A.

“Serpa, Serpa, hijueputa” y “Directivos, la concha de su madre, no roben más a Millos, ya no los quiere nadie” fueron los cánticos que se escucharon en contra de los dirigentes. Estas críticas se trasladaron a las redes sociales, donde los hinchas hicieron saber su malestar con las decisiones directivas.

“El que no tiene claro qué equipo maneja el maldito arrogante de Gustavo Serpa. Acabó a Millonarios. Ya no somos ni siquiera el más veces campeón de Colombia. No hicieron la sede. Y lo anoche fue impresentable, vergonzoso y penoso. Esa nómina es una absoluta porquería. Parecía 1c” @elpolemico1946

“Si ya sabemos el modus de Gustavo “Tacañin el Tacaño” Serpa 1) El dt pide algo, averiguan y terminan diciendo que gracias pero muy caro 2) Después terminan buscando jugadores libres con inactividad de 10 años o jugadores de la sexta división de Camboya" @DeadpoolMillos

“Con esto vamos jugar mejor ? Descarados sin vergüenza se les pego lo del arrogante bueno para nada de ardila y sus secuaces. GUSTAVO SERPA LA PUTA QUE TE PARIO” @alejoooToro

Así fue el partido entre Millonarios FC vs. La Equidad

Manuel Mónaco marcó el único gol para La Equidad, con el que derrotó a Millonarios en la fecha 3 - crédito Colprensa - Santiago Arias

En los minutos iniciales, Millonarios buscó presionar y generó la primera ocasión clara al minuto 2 con un remate de Edwin Mosquera contenida por el portero Eduar Esteban.

Posteriormente, en el minuto 7, los dirigidos por David González obtuvieron un penal tras falta sobre el delantero centro, pero Daniel Ruiz ejecutó el cobro de forma deficiente y su disparo fue atajado en dos oportunidades por Esteban, lo que generó reacciones de frustración en la tribuna.

Pese a mantener el ritmo e intentar con jugadas de velocidad de Mosquera y Juan José Ramírez, la definición no acompañó a los Embajadores, que carecieron de precisión en el último tercio.

En el cierre del primer tiempo, Equidad rozó el gol con un remate de Samir Mayo atajado por Diego Novoa. En los minutos finales de la primera parte, un manotazo de Mateo Rodas sobre Ramírez dejó a los locales con un hombre más.

Para la segunda parte, Millonarios adelantó líneas e insistió en ataque, encontrando nuevas opciones fallidas tanto con Ramírez como con Santiago Giordana y Álex Castro, quienes no lograron concretar sus oportunidades frente al arco de Restrepo.

En el minuto 80, tras un saque de banda y con pasividad defensiva, Manuel Mónaco anotó el único gol del partido para La Equidad.

A los pocos minutos, Millonarios se quedó con diez jugadores por la expulsión de Giordana.