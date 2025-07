Luis Díaz estuvo presente en la misa de los 7 días de fallecimiento de Diogo Jota: estas son las imágenes

Luis Díaz y Diogo Jota fueron compañeros en el Liverpool y compartieron en momentos difíciles - crédito Andrew Boyers / REUTERS

El 3 de julio de 2025, el delantero portugués Diogo Jota falleció en un accidente de tránsito junto a su hermano André Silva, en Zamora.

El mundo del fútbol se conmovió por la trágica muerte de ambos jugadores, y uno de los que se expresó en medio del dolor fue el delantero colombiano Luis Díaz a través de su cuenta de Instagram.

Pero la situación del sentimiento de Luis Díaz por el fallecimiento de la estrella del Liverpool y la selección de Portugal pasó a la polémica, cuando en pleno funeral de los hermanos, el atacante de la selección Colombia asistió a un evento de influencers en redes sociales, para acompañar a su hermano y padre.

En ese orden de ideas, el 10 de julio de 2025, tras el regreso de Luis Díaz al Liverpool, se conocieron las primeras imágenes difundidas por la prensa portuguesa (como los diarios O Jogo y Récord) y que se viralizaron a través de las páginas del Liverpool.

Por otra parte, una de las imagenes se conoció gracias al portal Esto es Anfield, el 10 de julio de 2025, que tanto Luis Díaz, como el portero brasileño Alisson, estuvieron presente en la misa.

“La A Igreja Matriz de Gondomar acogió este miércoles la misa de séptimo día en memoria de los hermanos Diogo Jota y André Silva. Entre los asistentes se encontraba Luis Díaz, que había sido objeto de críticas por no haber asistido al funeral. También Alisson, asistió a la misa, tras faltar al funeral por dificultades para desplazarse“, dijeron.

Así se refirió la página partidaria a la presencia de Luis Díaz en territorio portugués - crédito @estoesanfield_ / X

Quienes fueron a la misa de Diogo Jota

Diogo Jota falleció en un fatídico accidente de tránsito en territorio español el 3 de julio de 2025 - crédito Europa Press

En las imágenes que publicó Récord de Portugal el 10 de julio de 2025, fueron personajes importantes tanto del fútbol portugués como del mundo, y así lo referenció el diario deportivo del país luso, resaltando la presencia de Luis Díaz.

“La misa del séptimo día en memoria de Diogo Jota y André Silva, fallecidos en un accidente de coche en España, se celebró este miércoles en la Iglesia Parroquial de Gondomar. Asistieron figuras del fútbol portugués como Pedro Proença, Jorge Mendes, Toni, Ricardo Carvalho, Diogo Costa, José Sá, João Mário y Daniel Carriço, además de Luis Díaz (quien fue criticado por no asistir al funeral) y Alisson Becker, del Liverpool, entre otros, además, por supuesto, de numerosos familiares y amigos de los futbolistas fallecidos”, dijeron.

En el evento, además de Luis Díaz, estuvieron presentes el agente de futbolistas como Cristiano Ronaldo, entre otros, como el portugués Jorge Mendes, además de estar varios referentes de la selección como José Sá (arquero del Wolverhapton), Diogo Costa (portero del Oporto de Portugal), João Mário (histórico referente de la selección de Portugal y que juega en Beşiktaş), entre otras celebridades.

Este fue el mensaje de Luis Díaz tras conocerse la muerte de Diogo Jota

El delantero de la selección Colombia reaccionó a la muerte de su amigo y compañero en Liverpool - crédito @luisdiaz19 / Instagram

El 3 de julio de 2025, después de conocerse la muerte de Diogo Jota, el colombiano se pronunció a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje, en donde expresó el dolor por lo ocurrido.

“No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André 🕊️“, dijo.

Así fue el momento cuando Luis Díaz y Diogo Jota compartieron momentos de amistad

Luis Díaz y Diogo Jota en el partido de octavos de final ante París Saint Germain por la Liga de Campeones - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

“Alquiló la casa donde vivía cuando jugaba en el Porto. Me pagaba el alquiler, y luego terminó jugando conmigo, y todavía lo comento a menudo en nuestras conversaciones. Llegó en enero y tenía contrato conmigo hasta julio, pero como iba a ser mi compañero de equipo ¡lo rescindí!”, recordó Diogo Jota en una entrevista concedida al portal FourFourTwo el 2 de julio de 2023.

La relación entre el delantero portugués y Luis Díaz trascendió el terreno de juego, marcada por gestos de camaradería y apoyo mutuo desde sus días en Oporto. Este vínculo se mantuvo hasta el trágico accidente de tránsito que, en la madrugada del 3 de julio de 2025, cobró la vida de Diogo Jota y su hermano menor, André Silva, en el kilómetro 65 de la A-52, provincia de Zamora, España.

La solidaridad entre ambos futbolistas se evidenció en momentos difíciles. El 28 de octubre de 2023, Colombia vivió el secuestro de Luis Manuel Díaz Jiménez, conocido como “Mane”, padre de Luis Díaz, a manos del ELN en una estación de gasolina de Barrancas, departamento de La Guajira.

Un día después, el 29 de octubre, durante el partido entre Liverpool y Nottingham Forest por la décima fecha de la Premier League 2023-2024, el equipo rojo se impuso 3-0 con goles de Diogo Jota al minuto 31, Darwin Núñez al 35 y Mohamed Salah al 77.

El primer tanto, obra de Jota en Anfield Road, se convirtió en un gesto de apoyo y empatía hacia su compañero colombiano, viralizándose como muestra de respaldo en un momento de adversidad.

El portugués tuvo uno de los gestos más amables con el guajiro Luis Díaz en los momentos cuando compartieron en el Liverpool de Inglaterra - crédito @SCESPN / X